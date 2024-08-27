Мерц предлагает Шолцу новый план высылки.

События в Солingen спровоцировали воссоединение политических фигур, на котором канцлер Олаф Шольц и Фридрих Мерц провели встречи в Берлине. Ранее осенью они обсуждали миграцию, но Шольц не продвинулся в сотрудничестве так далеко, как надеялся Мерц в то время.

Источники из окружения ХДС сообщают, что Мерц снова предложил сотрудничать в вопросах иммиграции, таких как депортации и ограничения иммиграции. С другой стороны, Шольц запросил больше времени, чтобы обдумать вопрос. Мерц предложил продолжить обсуждение в частном порядке, но осталось неясно, привели ли встреча, которая сосредоточилась на последствиях смертельного ножевого инцидента в Солingen, к каким-либо конкретным результатам.

После встречи Мерц проинформировал президиум ХДС через видеоконференцию, пообещав сделать официальное заявление о переговорах в 3:00 в Берлине.

Мерц предложил партнерство с правительством "трафика" в миграционной политике в ответ на ножевой инцидент и представил набор требований. В их числе - запрет на прием беженцев из Сирии и Афганистана и возможность депортации отвергнутых беженцев в эти страны. Однако Мерц оставил неясными детали реализации таких мер. Уже министр юстиции FDP Бuschmann выразил обеспокоенность по поводу законности такого запрета на въезд.

Представитель правительства Штеффен Хайбestreит подчеркнул, что предложения не должны нарушать Основной закон, Хельсинкскую декларацию или подобные регламенты. Любые потенциальные соглашения должны быть "разумными и направленными на достижение конкретных целей".

Накануне Шольц объявил о своем намерении ускорить реформы в области оружия и выразил оптимизм в отношении беспрепятственного прохождения процесса в Бундестаге. После предполагаемого теракта в Солingen в политике и обществе появились предложения о ужесточении мер безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Нет согласия на предыдущей встрече

Шольц и Мерц говорили о миграции до миграционного саммита, в котором участвовали федеральные и государственные правительства осенью. Однако Мерц, как руководитель фракции ХДС/ХСС, критиковал соглашение о снижении числа беженцев и совместные меры, предложенные Шольцем и министрами-президентами, и отказался от дальнейшего сотрудничества.

Шольц отказался создать совместную команду, ответственную за контроль иммиграции, заявив: "С моей точки зрения, пакт Германии о миграции на этом завершен". Это заявление было сделано в начале ноября 2023 года.

Комиссия, вероятно, имеется в виду правительство Германии или специальная миграционная комиссия, не приняла решение по предложениям Мерца, касающимся иммиграции, во время их частной встречи. После встречи Мерц обсудил переговоры с президиумом ХДС, предлагая возможное заявление в 3:00 в Берлине.

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