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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Мерц предлагает проверить временную политику запрета на границу.

 and  Vladimir Milov
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Сопротивление продолжается: лидер ХДС Мерц участвует в дискуссии с лидером фракции ХСС Добринтдом...
Сопротивление продолжается: лидер ХДС Мерц участвует в дискуссии с лидером фракции ХСС Добринтдом (слева) и руководителем парламентских операций Союза, Фрайи (справа) в один из четвергов

Мерц предлагает проверить временную политику запрета на границу.

После неудачного собрания по созданию новой политики убежища лидер ХДС Норберт Мерц предложил коалиции «светофор» испытать отказ в приеме нелегальных мигрантов на границах в течение трех месяцев и затем проанализировать ситуацию. Возможны также дополнительные дискуссии с Линднером, Хабеком и Шольцем.

В ходе беседы о ужесточении правил предоставления убежища лидер ХДС Норберт Мерз представил свежий подход для администрации «светофора»: он предложил временно отказывать в приеме мигрантов на границах в течение трех месяцев, как он сообщил группе СМИ Funke. Отказ на границах Германии - это «единственный краткосрочный эффективный способ остановить нелегальную иммиграцию в Германию», - заявил он. «Если коалиция «светофор» не сможет поддержать это, тогда я предлагаю начать эти отказы с 1 октября на три месяца», - сказал Мерз. Он утверждает, что это действие значительно сократит поток в Германию в кратчайшие сроки. После трех месяцев должна последовать проверка, и правительство может признать, что этот метод является правильным подходом.

Разговоры между Союзом и правительством, а также представителями земель по политике миграции сорвались на этой неделе. Мерз настоял на полном отказе в приеме мигрантов на границе, в том числе беженцев. Правительство выразило сомнения по поводу этого предложения и сослалось на прецеденты, установленные Европейским судом по правам человека.

Мерз теперь открыт для новых переговоров с законодательством «светофора». Он упомянул предложение лидера ФДП Кристиана Линднера. Последний предложил переговоры с Линднером, канцлером Олафом Шольцем и вице-канцлером Робертом Хабеком во вторник. Мерз готов к участию. Заместитель фракционного лидера ФДП Кристоф Меер теперь считает, что следующим шагом должен быть канцлер Шольц: «Я надеюсь, что федеральный канцлер скоро пригласит «светофор» и Союз на дальнейшие переговоры», - сказал он газете «Тагесшпигель».

Лидеры «зеленых» и ЮСО недовольны

Лидер «зеленой» коалиции Роберт Хабеck недоволен предложением Мерца о трехмесячном испытательном периоде. «Он встает и утверждает, что его точка зрения - единственно правильная», - пожаловался Хабек на Мерца в интервью Welt TV. «Нет никакого сотрудничества в поиске решений». Хабек указал на заявление министра внутренних дел Австрии, который заявил, что Австрия не примет обратно отвергнутых беженцев. В результате есть практические проблемы. «Это Европа. Мы должны обсуждать вещи между собой, объединяться и не проводить эксперимент, который противоречит интересам соседних стран», - предостерег Хабек, лидер «зеленой» коалиции.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн сразу же опроверг заявление Австрии. «Речь не идет о том, примет ли Австрия кого-либо, а о том, откажет ли Германия кому-либо». Если Германия откажет в въезде, человек останется в соседней стране и не войдет, объяснил политик ХСС. «В этом случае для Австрии вопрос не стоит в том, хотят ли они «принять кого-либо обратно».

Лидер ЮСО Франсиско Урибе резко критиковал позицию Союза. Мерц хочет «принести в жертву основные принципы нашего законодательства об убежище ради популистских масс» и укрепить АФД, сказал Урибе «Фrankfurter Rundschau». В свою очередь, правительство «светофора» «подвергается давлению на жесткость по отношению к беженцам». Это «катастрофа».

В ответ на предложение Мерца о трехмесячном испытании отказов на границах лидер «зеленой» коалиции Роберт Хабек выразил обеспокоенность отсутствием сотрудничества и потенциальными практическими проблемами с соседями. В то же время лидер ЮСО Франсиско Урибе критиковал Союз за возможную жертву принципов законодательства об убежище ради умиротворения популистских настроений и давление на правительство «светофора» на жесткость по отношению к беженцам.

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