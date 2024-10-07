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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Мерц предлагает поэтапное снижение налоговых ставок.

Слишком строгий контроль доступных пространств

 and  James Williams
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Возможно, кандидат в канцлеры Мерц может занять должность благодаря широкому профессиональному...
Возможно, кандидат в канцлеры Мерц может занять должность благодаря широкому профессиональному опыту: взгляд канцлера Шольца

Мерц предлагает поэтапное снижение налоговых ставок.

В качестве кандидата в канцлеры от Союза, Мерц неоднократно подчеркивает необходимость снижения налогов для бизнеса. Он обещает, что это произойдет при его руководстве, но в несколько этапов. Однако он не рассчитывает только на это обещание, чтобы победить на выборах против канцлера Шольца, а на другой фактор.

Из-за бюджетных ограничений на национальном уровне кандидат в канцлеры от Союза Фридрих Мерц не видит возможности для существенного снижения налогов. "Мы не продвигаем радикальные налоговые cuts", - сказал Мерц в интервью Süddeutsche Zeitung (SZ), отвечая на вопрос о финансировании всеобщего налогового облегчения.

Вместо этого Мерц выступает за меньшее, поэтапное налоговое облегчение для бизнеса. "Мы предложим практические меры для корпоративной налоговой реформы, которые могут реализоваться в несколько этапов", - сказал он. Бизнесу больше всего нужна предсказуемость. "Если мы заранее объявим о нашем плане на ближайшие четыре года, тогда снижение налоговых ставок важно, но еще более важно гарантировать и предсказуемость для бизнеса. Мы стремимся к плану, который выгоден трудящимся, то есть тем, кто встает каждое утро и вносит свой вклад в свою работу".

В преддверии федеральных выборов Мерц хочет отличиться от действующего Олафа Шольца не только в политике, но и лично. "Я прожил свою жизнь по-другому, чем господин Шольц. Я не сразу выбрал политическую карьеру после короткой работы", - сказал Мерц SZ. Если Шольц будет критиковать его за отсутствие правительственного опыта, Мерц, по-видимому, ответит: "Хорошо, а опыт с вами, господин Шольц, вероятно, не хочет значительная часть населения".

Мерц подчеркивает свой бизнес-опыт. "У меня была длительная политическая карьера, но также и длительная профессиональная карьера. Я никогда не занимался лоббированием. Я работал в двух крупных американских компаниях в Германии и имел дело сedium-sized enterprises. Тот, кто только был в политике, лишен этого аспекта жизненного опыта".

Кандидат в канцлеры от Союза Мерц считает, что Комиссия должна сосредоточиться на предложении практических мер для корпоративной налоговой реформы, которые могут быть реализованы в несколько этапов. Несмотря на бюджетные ограничения, под руководством Мерца Комиссия не планирует продвигать радикальные налоговые cuts, а скорее подчеркивает важность предсказуемости для бизнеса.

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