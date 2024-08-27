- Мерц предлагает, чтобы Шолц распустил коалицию, чтобы достичь более благоприятного соглашения о миграции.

После летального ножевого ранения Мерц, лидер оппозиции от ХДС, предложил совместно скорректировать иммиграционную политику канцлеру Шольцу от СДПГ, проигнорировав коалиционных партнеров - "Зеленых" и ФДП. Мерц заявил: "Если мы сможем сотрудничать, Союз и СДПГ, то не нуждаемся ни в ФДП, ни в "Зеленых" для внесения необходимых правовых поправок".

Предложение Мерца фактически подразумевает распад коалиции. Договор о коалиции 2021 года гласит: "В бундестаге Германии и его комитетах фракции коалиции будут голосовать единогласно. Это включает и неурегулированные вопросы. Изменение большинств исключено".

В этические вопросах, таких как помощь в уходе, дисциплина фракции часто приостанавливается. Однако в значительном политическом вопросе, таком как иммиграционная политика, "Зеленые" и ФДП могут не захотеть соглашаться.

Мерц указал на компетенцию канцлера в руководстве, подчеркнув, что СДПГ и Союз comand 403 из 733 членов бундестага, что дает им ясное большинство в парламенте. Мерц пояснил: "Это не призыв к созданию коалиции. Мы не планируем вступать в правительство". Тем не менее, срочные действия необходимы, чтобы устранить все барьеры. "Теперь канцлер теряет контроль над своей страной. Он теряет доверие".

Шольц не отреагировал на предложение Мерца, как заявил Мерц. "Он не выразил немедленного согласия", - сказал Мерц. Однако он ожидает ответа "в течение нескольких дней". Переговоры между двумя, предложил Мерц, могут начаться "сегодня днем", но "на день или два позже тоже подойдет".

Шольц: сотрудничество: да - но "не везде"

На предварительной публичной реакции Шольц приветствовал предложение о встрече с лидером ХДС на избирательном мероприятии в Тюрингии, но выразил несогласие с изменением большинств для иммиграционного соглашения. "Правительство и оппозиция должны сотрудничать постоянно", - сказал он, но затем добавил: "Не везде, но в единстве".

Тем не менее, "хорошо, что лидер оппозиции в немецком бундестаге также предлагает сотрудничество" в сокращении нерегулярной миграции. Однако Шольц сослался на правовые ограничения: "Наши международные соглашения применяются. Правила Европейского Союза применяются. Наше Основное закон применяется. И затем приветствуются многочисленные практические рекомендации".

Шольц и Мерц обсуждали более часа утром в канцелярии. Около 9 часов утра председатель фракции ХДС/ХСС прибыл в канцелярию, одетый в галстук. При выходе из правительственной штаб-квартиры около 10:15 Мерц уже не носил галстук. Мерц объяснил это тем, что "мы беседовали дружелюбно, и чтобы защитить мой галстук, я его снял".

Мерц впоследствии описал "прекрасную атмосферу" во время беседы. Он уже оказывал значительное давление заранее. Под заголовком "Хватит!" он выступал за смену иммиграционной политики уже в воскресенье и повторил это на избирательном мероприятии в Дрездене в понедельник. "Мы не хотим ничего больше и ничего меньше, чем чтобы федеральный канцлер выполнил свою присягу и защитил немецкий народ".

Мерц предложил назначить комиссаров от правительства и Союза для изучения правовых возможностей переориентации иммиграционной политики. Для фракции Союза Мерц предлагает отправить парламентского бизнес-менеджера Торстена Фри (ХДС) на встречу.

Кроме того, лидер фракции сделал конкретные предложения о том, как внести изменения в иммиграционную политику уже в первую неделю заседаний бундестага в середине сентября. В соответствии с предложением Мерца в течение этой недели официально будет обсуждаться только бюджет на 2025 год. Половина дня должна быть зарезервирована для определения согласованных изменений в иммиграционной политике.

Конкретно Союз требует отправки обратно в Сирию и Афганистан отвергнутых заявителей на убежище и немедленного лишения их немецкого статуса проживания, если они отправляются из Германии на родину. Должны быть проведены постоянные проверки на внешних границах ЕС и предоставлены дополнительные полномочия Федеральной полиции. Кроме того, Мерц упоминает о заявлении "национального чрезвычайного положения", чтобы обойти закон ЕС и отказать мигрантам, которые впервые вошли в otra EU-страну.

Шансы на неформальную большую коалицию маловероятны

Однако готовность к сотрудничеству может не перерасти в конкретные результаты, что, скорее всего, станет ясно после выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии в это воскресенье. Если попытка сотрудничества провалится, это не будет первым случаем.

Шольц и Мерц уже вели переговоры об иммиграции в прошлом году осенью перед миграционным саммитом федеральных и земельных правительств. Однако лидер фракции ХДС/ХСС был недоволен пакетом мер, согласованным Шольцем и министрами-президентами, и отказался от дальнейшего сотрудничества. В то время речь шла о создании совместной рабочей группы правительства и Союза для контроля над иммиграцией, что Шольц отверг. "С этим иммиграционное соглашение в Германии, на мой взгляд, завершено", - заявил Мерц в начале ноября.

После предложения Мерца о совместной корректировке иммиграционной политики он, возможно, должен будет обратиться к "Зеленым" и ФДП, поскольку они могут не согласиться с СДПГ и ХДС в вопросах иммиграционной политики из-за разных позиций. Договор о коалиции предусматривает единогласное голосование фракций коалиции, что может создать проблему.

В ответ на предложение Мерца Шольц выразил поддержку сотрудничеству, но исключил изменение большинств для иммиграционного соглашения, указывая на то, что сотрудничество будет ограничено определенными областями, а не полной перестройкой политики.

Читайте также: