Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Мерц подвергается критике Хабека за отсутствие знаний в области управления.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

Мерц подвергается критике Хабека за отсутствие знаний в области управления.

После инцидента в Солingen глава ХДС Мерц предложил новое направление в политике безопасности и миграции канцлеру, предлагая возможные действия без участия «Зелёных» и СДПГ. Однако это предложение вызвало удивление у вице-канцлера Хабека.

На мероприятии «Зелёных» в Лейпциге Хабек решительно отверг идею Мерца о провозглашении «национальной чрезвычайной ситуации», считая её нереалистичной и рискованной. Он также назвал этот подход «разделительной риторикой».

Мерц предложил объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», чтобы обойти европейское право и отправить обратно мигрантов, которые initially вошли в другую страну ЕС. Хабек argued, что такое действие вызовет значительные потрясения в ЕС и сочёл его ошибочным предложением.

Хабек выразил мнение, что предложение Мерца исходит от незнания, отсутствия европейского или правительственного опыта или является всего лишь попыткой быстро получить политические очки. В любом случае, результат один - нереалистичное требование, которое создаёт неудовлетворённые ожидания.

Разговаривая о экономической ситуации в Восточной Германии, Хабек признал пользу инвестиций, часть из которых была финансирована правительством. Он похвалил членов партии «Зелёные» в штате за их упорную работу, подчеркнув рост показателей в Восточной Германии в результате их усилий за последние три года.

Хабек считает предстоящие выборы в Саксонии в воскресенье важным событием, подчёркивая, что если партия «Зелёные» не сможет вернуть власть с поддержкой альянса, курс дискуссии может сместиться в сторону враждебной риторики. Но если они смогут добиться успешного возвращения в правительство, они смогут переписать историю.

Комиссия может needing to address the potential implications of Merz's proposal if it's implemented, considering the EU laws involved. Критика Хабека не остановила Комиссию от тщательного мониторинга ситуации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ист.: NBC News и MSNBC сообщили, что онлайн-мониторинг был сосредоточен на случаях, связанных с...
Политика

Убийца Трампа заранее определены причины зажигают дополнительные расследования

Подозреваемый в нападении якобы изучал веб-страницы, демонстрирующие совместные появления Трампа и Байдена. nieuwК Marcello Saurini, который работает лингвистом-исследователем в решениеPopulat-edit, передал мне среда.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Украинские войска, согласно их сообщениям, методично расширяют свой контроль над территориями под...
Политика

Селенский утверждает обширную власть в Курской области.

Несмотря на заявления Министерства обороны России о мобилизации войск в сторону Курска, по данным Киева, украинские силы расширяют своё влияние в регионе.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Житель Палестины лицезреет свою сгоревшую до тла жильем, которое было подожжено экстремистскими...
Политика

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев В конце августа радикальные еврейские поселенцы начали наступление на селение на Западном берегу. Они силой вторглись в район, причинив ущерб имуществу, поджигая дома. К сожалению, в результате этого жестокого нападения погиб молодой палестинец. Израильская армия не смогла вмешаться сразу. Теперь они признают

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно