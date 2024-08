Мерц подвергается критике Хабека за отсутствие знаний в области управления.

После инцидента в Солingen глава ХДС Мерц предложил новое направление в политике безопасности и миграции канцлеру, предлагая возможные действия без участия «Зелёных» и СДПГ. Однако это предложение вызвало удивление у вице-канцлера Хабека.

На мероприятии «Зелёных» в Лейпциге Хабек решительно отверг идею Мерца о провозглашении «национальной чрезвычайной ситуации», считая её нереалистичной и рискованной. Он также назвал этот подход «разделительной риторикой».

Мерц предложил объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», чтобы обойти европейское право и отправить обратно мигрантов, которые initially вошли в другую страну ЕС. Хабек argued, что такое действие вызовет значительные потрясения в ЕС и сочёл его ошибочным предложением.

Хабек выразил мнение, что предложение Мерца исходит от незнания, отсутствия европейского или правительственного опыта или является всего лишь попыткой быстро получить политические очки. В любом случае, результат один - нереалистичное требование, которое создаёт неудовлетворённые ожидания.

Разговаривая о экономической ситуации в Восточной Германии, Хабек признал пользу инвестиций, часть из которых была финансирована правительством. Он похвалил членов партии «Зелёные» в штате за их упорную работу, подчеркнув рост показателей в Восточной Германии в результате их усилий за последние три года.

Хабек считает предстоящие выборы в Саксонии в воскресенье важным событием, подчёркивая, что если партия «Зелёные» не сможет вернуть власть с поддержкой альянса, курс дискуссии может сместиться в сторону враждебной риторики. Но если они смогут добиться успешного возвращения в правительство, они смогут переписать историю.

