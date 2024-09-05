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ПолитикаНовостиФДП

Мерц отказывается от участия в избирательной кампании коалиции профсоюзов

Выборы федерального уровня еще не состоялись в следующем году, но Союз активно к ним готовится. Тем не менее, текущая встреча руководителей фракций не посвящена вопросам связанным с выборами, а скорее сосредоточена на более насущных проблемах.

 and  John Stellmacher
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Состояние FDP по словам лидера ХДС Мерца аналогично тому, что он находится на смертном одре.
Состояние FDP по словам лидера ХДС Мерца аналогично тому, что он находится на смертном одре.

Национальные выборы в 2025 году - Мерц отказывается от участия в избирательной кампании коалиции профсоюзов

Союз, согласно замечаниям лидера ХДС Фридриха Мерца, планирует участвовать в национальных выборах 2025 года без проявления фаворитизма к потенциальным партнерам по правящей коалиции. Мерц заявляет: "Мы не будем вести кампанию по формированию коалиции", сообщает немецкому пресс-агентству перед заседанием руководства фракции Союза в Неухарденберге. Вместо этого они будут баллотироваться от ХДС и ХСС, стремясь к наилучшему результату для себя. Мерц выражает сомнения в отношении нынешних правящих партий - "Зеленых" и СВП.

Мерц: разочарован состоянием СВП

Мерц выразил разочарование состоянием СВП, предсказав, что они могут не набрать достаточно голосов, чтобы получить место в Бундестаге. "Я бы сожалел об этом", - признал он. "Но если СВП получат четыре процента на национальных выборах, это будет четыре процента слишком много, так как тогда они будут отсутствовать у нас". Если СВП смогут набрать восемь или девять процентов, то это все еще может быть предметом рассмотрения. "Честно говоря, я не жду многого от этого СВП", - продолжил Мерц. "То, что я вижу сейчас, указывает на то, что СВП снова на смертном одре".

Критика "текущих Зеленых"

Мерц разделяет критику лидера ХСС Маркуса Зёдера в отношении "текущей политики Зеленых" в Берлине. Он описывает их как партию, которая пренебрегает людьми, ошибается в экономической политике и остается приверженной своей "древней зеленой идеологии". Соглашения о сотрудничестве внутри ХДС с "текущими Зелеными" не будет. Будущее остается неопределенным на этот момент в следующем году.

Мерц повторяет: "Мы не будем формировать альянс с АФД или Левой партией, если она все еще существует. У нас есть четкие решения партии по этому вопросу".

Решение о кандидате в канцлеры "будет принято совместно"

Готовясь к предстоящему решению о кандидате в канцлеры от Союза, Мерц упомянул: "Маркус Зёдер и я скоро обсудим это". Это, естественно, будет включать переговоры с председателями земель ХДС. "В конечном итоге, два председателя партии ХДС и ХСС представят совместное предложение, которое мы затем реализуем вместе. Соглашение, достигнутое Маркусом Зёдером и мной два с половиной года назад, все еще действует". Мерц подтвердил, что решение будет принято "к концу августа".

Совещание после летнего перерыва с фокусом на миграцию

После летнего перерыва руководство фракции Союза соберется в Неухарденберге, Бранденбург, на двухдневное совещание. Основными темами для обсуждения будут внутренняя безопасность, миграция и современное государство, как было объявлено ранее. среди ожидаемых участников - президент федеральной полиции Дитер Ромманн и эксперт по миграции Рууд Коопманс из Берлинского университета имени Гумбольдта. В Бранденбурге состоятся выборы в ландтаг 22 сентября.

Совещание состоится перед возможной второй встречей федерального правительства, Союза и земель по миграционному вопросу. Руководство фракции Союза планирует подтвердить свою позицию о необходимости существенного снижения иммиграции в Германию. Для этого ХДС и ХСС считают абсолютно необходимыми контроль на границах и отказ в приеме беженцев, чьи процедуры предоставления убежища находятся в ведении другого члена ЕС.

На предвыборном мероприятии в Бранденбурге-на-Хавеле в среду вечером Мерц установил срок: "Если федеральное правительство не предоставит нам обязательное заявление к следующему вторнику о прекращении неконтролируемой иммиграции на границах и об отказе в приеме тех, кто все еще прибывает на немецкие границы, дальнейшие переговоры с федеральным правительством бессмысленны".

Мерц выразил разочарование потенциальным результатом СВП на предстоящих национальных выборах, заявив: "Я бы сожалел, если бы СВП не набрали достаточно голосов, чтобы получить место в Бундестаге, но если они смогут набрать восемь или девять процентов, это все еще может быть предметом рассмотрения".

Что касается "Зеленых", Мерц повторил критику Зёдера, назвав их текущую политику в Берлине высокомерной, экономически недальновидной и упрямо приверженной своей "древней зеленой идеологии", заявив: "Соглашения о сотрудничестве внутри ХДС с текущими Зелеными не будет".

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