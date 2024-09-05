Национальные выборы в 2025 году - Мерц отказывается от участия в избирательной кампании коалиции профсоюзов

Союз, согласно замечаниям лидера ХДС Фридриха Мерца, планирует участвовать в национальных выборах 2025 года без проявления фаворитизма к потенциальным партнерам по правящей коалиции. Мерц заявляет: "Мы не будем вести кампанию по формированию коалиции", сообщает немецкому пресс-агентству перед заседанием руководства фракции Союза в Неухарденберге. Вместо этого они будут баллотироваться от ХДС и ХСС, стремясь к наилучшему результату для себя. Мерц выражает сомнения в отношении нынешних правящих партий - "Зеленых" и СВП.

Мерц: разочарован состоянием СВП

Мерц выразил разочарование состоянием СВП, предсказав, что они могут не набрать достаточно голосов, чтобы получить место в Бундестаге. "Я бы сожалел об этом", - признал он. "Но если СВП получат четыре процента на национальных выборах, это будет четыре процента слишком много, так как тогда они будут отсутствовать у нас". Если СВП смогут набрать восемь или девять процентов, то это все еще может быть предметом рассмотрения. "Честно говоря, я не жду многого от этого СВП", - продолжил Мерц. "То, что я вижу сейчас, указывает на то, что СВП снова на смертном одре".

Критика "текущих Зеленых"

Мерц разделяет критику лидера ХСС Маркуса Зёдера в отношении "текущей политики Зеленых" в Берлине. Он описывает их как партию, которая пренебрегает людьми, ошибается в экономической политике и остается приверженной своей "древней зеленой идеологии". Соглашения о сотрудничестве внутри ХДС с "текущими Зелеными" не будет. Будущее остается неопределенным на этот момент в следующем году.

Мерц повторяет: "Мы не будем формировать альянс с АФД или Левой партией, если она все еще существует. У нас есть четкие решения партии по этому вопросу".

Решение о кандидате в канцлеры "будет принято совместно"

Готовясь к предстоящему решению о кандидате в канцлеры от Союза, Мерц упомянул: "Маркус Зёдер и я скоро обсудим это". Это, естественно, будет включать переговоры с председателями земель ХДС. "В конечном итоге, два председателя партии ХДС и ХСС представят совместное предложение, которое мы затем реализуем вместе. Соглашение, достигнутое Маркусом Зёдером и мной два с половиной года назад, все еще действует". Мерц подтвердил, что решение будет принято "к концу августа".

Совещание после летнего перерыва с фокусом на миграцию

После летнего перерыва руководство фракции Союза соберется в Неухарденберге, Бранденбург, на двухдневное совещание. Основными темами для обсуждения будут внутренняя безопасность, миграция и современное государство, как было объявлено ранее. среди ожидаемых участников - президент федеральной полиции Дитер Ромманн и эксперт по миграции Рууд Коопманс из Берлинского университета имени Гумбольдта. В Бранденбурге состоятся выборы в ландтаг 22 сентября.

Совещание состоится перед возможной второй встречей федерального правительства, Союза и земель по миграционному вопросу. Руководство фракции Союза планирует подтвердить свою позицию о необходимости существенного снижения иммиграции в Германию. Для этого ХДС и ХСС считают абсолютно необходимыми контроль на границах и отказ в приеме беженцев, чьи процедуры предоставления убежища находятся в ведении другого члена ЕС.

На предвыборном мероприятии в Бранденбурге-на-Хавеле в среду вечером Мерц установил срок: "Если федеральное правительство не предоставит нам обязательное заявление к следующему вторнику о прекращении неконтролируемой иммиграции на границах и об отказе в приеме тех, кто все еще прибывает на немецкие границы, дальнейшие переговоры с федеральным правительством бессмысленны".

Мерц выразил разочарование потенциальным результатом СВП на предстоящих национальных выборах, заявив: "Я бы сожалел, если бы СВП не набрали достаточно голосов, чтобы получить место в Бундестаге, но если они смогут набрать восемь или девять процентов, это все еще может быть предметом рассмотрения".

Что касается "Зеленых", Мерц повторил критику Зёдера, назвав их текущую политику в Берлине высокомерной, экономически недальновидной и упрямо приверженной своей "древней зеленой идеологии", заявив: "Соглашения о сотрудничестве внутри ХДС с текущими Зелеными не будет".

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