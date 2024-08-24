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ПолитикаНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Мерц комментирует потенциальное сотрудничество ХДС и АФД: "Такой союз по существу уничтожит ХДС"

 and  Carmen Simpson
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На митинге кампании в среду Мерц поддержал главного кандидата в Саксонии-Анхальт, именно Марио...
На митинге кампании в среду Мерц поддержал главного кандидата в Саксонии-Анхальт, именно Марио Вайгта.

Мерц комментирует потенциальное сотрудничество ХДС и АФД: "Такой союз по существу уничтожит ХДС"

Лидер ХДС Мерц недавно посетил Восточную Германию, чтобы поддержать основных кандидатов своей партии на предстоящих выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. После своей поездки он предостерег от западного вмешательства, подчеркнув, что сотрудничество с АФД обречет его партию на провал. Он также имел сильное сообщение для БСВ.

Перед грядущими выборами Мерц недвусмысленно подтвердил, что ХДС не будет сотрудничать с АФД. "Такой шаг означал бы конец ХДС", - заявил он. По его словам, цель АФД та же - уничтожение ХДС. "Мы не должны протягивать руку тем, кто хочет политически стереть нас", - заявил Мерз.

Мерз подчеркнул, что подавляющее большинство членов ХДС выступают против сотрудничества с АФД, а небольшое меньшинство - за. "Мы будем настойчиво сообщать, что есть границы того, что мы считаем консервативным. Эти границы преодолеваются, когда это становится право-экстремистским, праворадикальным, антидемократическим, антисемитским и ксенофобским", - объяснил Мерз.

Что касается потенциального альянса с союзом Сахры Wagenknecht - который не исключается ХДС - Мерз заявил, что решения после выборов принимаются на уровне земельных ассоциаций. Он также призвал воздержаться от вмешательства. "Я призываю всех из западного пузыря оставить свои мнения при себе. Это не способствует работе земельных ассоциаций в сложных условиях", - сказал Мерз.

Одновременно Мерз резко осудил председателя БСВ Сахру Wagenknecht. "Г-жа Wagenknecht представляет государственные выборы так, как будто они решают вопрос войны и мира. Такое утверждение не только наивно, но и может быть обманом избирателей и злоупотреблением государственными выборами, если так называемый БСВ создает впечатление, что такие вопросы можно решить на уровне земли", - упрекнул Мерз. Ни отвод НАТО не будет решаться в Дрездене, ни американские средне-range ракеты не будут размещены в Эрфурте, заявил он.

Wagenknecht назвала прекращение поставок оружия в Украину и больше дипломатических инициатив правительства условием участия БСВ в администрации Тюрингии. Она также подчеркнула свою оппозицию развертыванию американских ракет.

Мерз твердо придерживается того, что ХДС не будет сотрудничать с АФД, так как их цели совпадают с уничтожением партии. В то же время продолжаются дискуссии о возможном сотрудничестве с союзом Сахры Wagenknecht, но Мерз настаивает на том, что решения после выборов принимаются на уровне земельных ассоциаций.

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