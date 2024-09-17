Мерц и Сёдер совместно обращаются к прессе

Вопрос, висящий в воздухе уже давно: кто станет следующим канцлером Союза? Возможно, скоро мы получим ответ. Согласно последним сообщениям, председатель ХДС Фридрих Мерц и лидер ХСС Маркус Зёдер планируют провести совместную пресс-конференцию в Берлине. Источники утверждают, что Мерц является фаворитом на эту позицию.

Председатель ХДС Мерц и лидер ХСС Зёдер назначили внезапную пресс-конференцию в Берлине на вторник в 12:00 в Баварской представительстве. Широко распространено мнение, что они объявят своего кандидата на пост канцлера во время этого события.

Как сообщает Bloomberg, информированный источник подтверждает, что Мерц, скорее всего, станет выдвинутым кандидатом. Федеральный канцлер Олаф Шольц, похоже, готовится к выдвижению Мерца на пост канцлера. "Я уже упоминал, что был бы комфортно с Мерцем в качестве кандидата Союза на пост канцлера", - комментирует Шольц.

Ранее лидеры двух партий обещали принять решение по поводу кандидата Союза на пост канцлера к позднему лету. Теперь ожидается, что Союз поддержит Мерца на предстоящих выборах. Однако окончательное решение будет принято партийными органами Союза.

После подтверждения в понедельник вечером министром-президентом Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, что он не будет баллотироваться на пост канцлера и поддержит Мерца, многие политики ХДС выразили поддержку Мерцу и призвали к единству партии. Бизнес-менеджер Союза в парламенте Thorsten Frei призывает партии Союза стоять вместе. "Выборы выигрываются только с сильным единством", - говорит он "Rheinische Post". Заместитель председателя фракции Союза Jens Spahn также приветствует решение Wüst отказаться от участия в выборах канцлера. "Решение Wüst - это значительный шаг к единству Союза и, таким образом, к победе на выборах 2025 года", - говорит он "Rheinische Post". Новый председатель Христианско-демократического рабочего союза (CDA) Dennis Radtke разделяет подобные взгляды. Он называет решение Wüst "важным сигналом". "Только с единством и позитивным командным духом можно выиграть выборы", - говорит он газете.

Ранее заместитель председателя ХДС Karin Prien предложила, чтобы ХДС и ХСС вскоре согласовали кандидата на пост канцлера. Во время интервью с ntv Prien предсказала, что "теперь пришло время показывать результаты". По ее мнению, кандидат на пост канцлера, скорее всего, будет Фридрих Мерц, а не лидер ХСС Маркус Зёдер. Комментируя амбиции Зёдера, она сказала: "Кто-то хотел, чтобы его позвали, но никто не звал".

Равнение на Мерца и Зёдера, чтобы объявить своего кандидата на пост канцлера, усиливается из-за приближающихся федеральных выборов. Совместная пресс-конференция в Берлине, скорее всего, станет поворотным моментом, когда они объявят своего кандидата под давлением общественного мнения.

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