- Мерц дает срок для принятия решений о перенаправлении границы до вторника.

Мерц дал коалиции "светофор" до вторника, чтобы разработать прочный план по предотвращению несанкционированных въездов на границы Германии и отказу тем, кто все еще пытается въехать. Если федеральное правительство не предоставит таких гарантий, Мерц считает, что дальнейшие переговоры с ними бессмысленны. Он сделал эти замечания во время предвыборного мероприятия в Бранденбурге-на-Хавеле.

На предыдущем совещании по миграции и внутренней безопасности Мерц заявил, что Союз и земли, управляемые ХДС/ХСС, будут участвовать в дальнейших переговорах только в том случае, если будут введены отказы на границе. В этом собрании участвовали представители коалиции "светофор", федеральных земель и Союза.

Мерц: отказы на границе юридически возможны

Союз заинтересован в переговорах только в том случае, если будет достигнуто соглашение о введении отказов на границе. По словам Мерца, законность этого уже установлена и задокументирована в министерствах внутренних дел и юстиции с 2016 года. Он объяснил: "Необходимые одобрения уже есть, подтверждающие, что отказы на границе в Германии законны". Мерц подчеркнул, что дальнейшая ясность не требуется.

Шольц должен проявить лидерство

Мерц призвал федерального канцлера Олафа Шольца проявить лидерство в своей коалиции. Мерц предложил встречу в среду и дальнейшие обсуждения в бундестаге на следующей неделе. При наличии необходимых законов для введения отказов на границе Мерц указал, что коалиция "светофор" блокирует этот вопрос.

После первоначальных переговоров в Берлине федеральный министр внутренних дел Надя Фаэсер (СДПГ) объявила, что некоторые аспекты будут юридически оценены. Она предложила встретиться снова и назначила дату на предстоящей неделе. Однако Фаэсер подчеркнула, что юридические оценки являются необходимым условием для этого.

Мерц предложил встречу в Бранденбурге-на-Хавеле в среду, подчеркнув необходимость того, чтобы коалиция "светофор" добивалась введения отказов на границе, учитывая установленную в 2016 году законность таких действий министерствами внутренних дел и юстиции. Несмотря на объявленные юридические оценки федеральным министром внутренних дел Надей Фаэсер, Мерц считал, что коалиция "светофор" затягивает этот вопрос.

Переговоры коалиции "светофор" с Мерцем и Союзом по вопросу безопасности границ застопорились из-за их противодействия введению отказов на границе, как Мерц подчеркнул на предвыборном мероприятии в Бранденбурге-на-Хавеле на реке Хавель.

Читайте также: