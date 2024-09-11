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Мелони знает о схемах и предательствах, которые преобладают в разных местах.

 and  Viktoria Klein
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В офисе Мелони больше не будет дополнительных сотрудников правоприменительных органов, но охрана...
В офисе Мелони больше не будет дополнительных сотрудников правоприменительных органов, но охрана дворца может continueт свою присутствие.

Мелони знает о схемах и предательствах, которые преобладают в разных местах.

Георгия Мелони, премьер-министр Италии, чувствует себя преданной и настороженной, как сообщают антиправительственные СМИ. Теперь она доверяет только своему тесному кругу, в основном состоящему из членов семьи. Мелони видит себя и свой консервативный кабинет как пешки в играх за власть и подковерных интригах. В результате она подозревает тайные силы, стоящие за скандалами вокруг Раффаэле Фито.

Фито является сильным претендентом на пост в Европейской комиссии в Брюсселе, где Мелони считает, что он должен занять пост исполнительного вице-президента ЕК. Однако левые партии, такие как социал-демократы, зеленые и либералы, решительно возражают против этого из-за того, что партия Мелони, "Фрателли д'Италия", голосовала против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ЕК.

Дело о солнцезащитных очках

Паранойя и подозрительность Мелони могли бы бытьismissed как незначительный шум. Тем не менее, это не так. Недавно она решила устранить полицейских от охраны своего офиса. Инсайдеры сообщают, что теперь она предпочитает иметь своих личных телохранителей поблизости.

Причина этого изменения была скандальная связь между министром культуры Джаннаро Сангиульяно и Марией Розарией Боккиа. Сначала их отношения были исключительно профессиональными, но по мере того, как интимность росла, их связь углублялась. Сангиульяно пообещал Боккиа ценную консультационную роль в важных событиях, таких как культурная встреча G7 в Неаполе с 19 по 21 сентября. Однако когда Сангиульяно не выполнил свое обещание, Боккиа отомстила, раскрыв секреты министра на своей странице в Instagram.

Этот скандал вылился в противостояние из-за онлайн-разоблачений Боккии: благодаря своим постам в Instagram видно, что у Боккии был неограниченный доступ в итальянский парламент. Во время некоторых из этих посещений она носила очки с камерой. Цель этих очков, снятая ими видеозапись, использовались ли они во время подготовительных встреч для саммита G7 по культуре, и для кого она снимала эти записи, остаются без ответа.

Тайные сделки

Фиксация Мелони на тайных маневрах и подозрительных сделках была раскрыта во время новогодней конференции, проведенной в январе. В то время она упоминала подозрительное поведение, бизнесменов и лоббистов, которые якобы действуют против ее правительства. Когда журналисты спросили ее об этом, она уклончиво ответила: "Я не могу сказать больше".

Затем был инцидент в августе, связанный с сестрой Мелони, Арианной, которая занимает высокую должность в партии Мелони, "Фрателли д'Италия". Ходили слухи, что прокуратура начала расследование в отношении нее за незаконное вмешательство в высшие назначения. Эти обвинения были опубликованы в правительственной газете "il Giornale". Ее главный редактор подозревал преднамеренный заговор со стороны радикальных левых СМИ, с Маттео Ренци, бывшим премьер-министром, якобы стоящим во главе. Мелони согласилась с этой гипотезой. Ренци заявил, что Мелони страдает преследованием.

Теперь страхи Мелони распространяются не только на левые СМИ. Наследие Берлускони и его дети, в частности те, кто контролирует медиаимперию Mediaset, представляют потенциальную угрозу. В прошлом году канал Mediaset разоблачил компрометирующее поведение партнера Мелони, тележурналиста Андреа Джиамбруно. Мелони быстро прекратила свои отношения с Джиамбруно, объявив об этом в Facebook.

Недавно канал Mediaset пригласил Боккию для обсуждения ее романа с Сангиульяно. Настойчивые слухи указывают на то, что Пиерсильвио и Марина Берлускони рассматривают возможность последовать за политическими footsteps своего отца.Given Мелони's connection to Берлускони's party, Forza Italia, this possibility might be her greatest concern.

Mediaset, возглавляемый детьми Берлускони, находится под пристальным вниманием Мелони из-за того, что их канал разоблачил компрометирующее поведение ее партнера в прошлом году. Улучшая свою безопасность, премьер-министр Мелони заменила полицейских, охраняющих ее офис, на своих личных телохранителей, что, скорее всего, было вызвано делом о солнцезащитных очках, связанным с министром Сангиульяно и Боккией.

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