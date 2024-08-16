- Меллинг: Курское вторжение разрушает веру в силу Путина

В наступлении украинских войск на российский регион Курск ставится под сомнение широко распространенное мнение о силе президента Владимира Путина, считает военный эксперт Кристиан Мёллинг. В пятничном интервью на подкасте stern "Ситуация - международная" Мёллинг заявил: "Нараativa, которую продвигает Кремль, о неминуемой победе России, в настоящее время полностью подрывается". Мёллинг, директор по исследованиям Немецкого общества внешней политики, предполагает, что это изменение восприятия может иметь последствия даже для предстоящих восточногерманских выборов в ландтаг. Военное значение украинского наступления, однако, гораздо меньше, так как оно охватывает лишь небольшую часть российской территории, которую, по мнению Мёллинга, Украина вряд ли сможет удерживать в долгосрочной перспективе. Он предсказывает: "Через две-три недели мы увидим заголовки 'Волна меняется'". Украинцы, предупреждает он, в значительной степени зависят от функционирующей логистической цепочки для снабжения своих войск за пределами своих границ, и это в конечном итоге может стать для них проблемой.

Приоритет Путина на фронте в Донбассе

Мёллинг считает, что российское руководство приняло решение не дробить свои военные силы, что было одной из целей украинской операции. Поэтому для Путина "продолжение атаки на Украину, в частности, на фронте в Донбассе, важнее, чем защита своих границ и людей". Он не готов отказаться от наступательной операции, даже если это означает развертывание призывников в Курской области. "Если не смотреть на временную шкалу, Россия естественным образом имеет enormous reserves", - сказал Мёллинг. "Но единственные резервы, которые Россия может активировать в настоящее время в краткосрочной перспективе, - это призывники".

Предупреждение о возмездии

Тем не менее, Мёллинг не ожидает первоначальной внутренней дестабилизации российского руководства. "Путин имеет такой большой аппарат насилия, что он может сначала подавить любые протесты", - сказал он. Он предупреждает о возмездии России в ответ на украинскую атаку. "Месть - мотив этой системы", - сказал он. "Я ожидаю серьезного акта возмездия". Особенно если возникнет впечатление о слабости, режим в Москве может попытаться продемонстрировать свои возможности жестоким контрударом.

По мнению Мёллинга, российское руководство считает продолжение атаки на Украину, особенно на фронте в Донбассе, приоритетным по сравнению с защитой своих границ и людей из-за своего решения не дробить военные силы. Более того, Мёллинг предупреждает о возможном возмездии со стороны России в ответ на украинскую атаку, подчеркивая месть как мотив для российской системы.

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