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Мелания Трамп выразила поддержку свободе абортов в недавнем видео, позиционируя себя в противоположность взглядам мужа.

В недавнем видео, выпущенном в четверг, бывшая первая леди Мелания Трамп заявляет, что она не видит необходимости в примирении в вопросе личной свободы женщины и выступает за право на аборты, не подлежащие влиянию или принуждению правительства.

 and  Alex Stellmacher
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Обычный отклик: Ван Джоунс выразил своё мнение о позиции Меланьи Трампа в её недавнем видео,...
Обычный отклик: Ван Джоунс выразил своё мнение о позиции Меланьи Трампа в её недавнем видео, касающемся абортов. В недавнем видео, выпущенном бывшей первой ladies, Меланией Т aceptóx(key}), не видит места для переговоров в вопросе о личной свободе женщин, учитывая сообщения из The Guardian, которые цитируют фрагменты из её грядущей книги, в которой она выступает за безоговорочное право женщин на аборты, которое не должно ограничиваться каким-либо участием или влиянием правительства.

Мелания Трамп выразила поддержку свободе абортов в недавнем видео, позиционируя себя в противоположность взглядам мужа.

Автономия личности - это то, за что я решительно выступаю. В этом врожденном праве женщин нет места для дискуссий: автономия личности. Что действительно воплощает в себе выражение "мое тело - мой выбор"? Так выразилась бывшая первая леди в опубликованном на Х видеоролике.

Ее позиция по вопросу права на аборты контрастирует с взглядами мужа, которые становятся актуальными по мере приближения Дня выборов. Дональд Трамп часто хвалит себя за отмену Решения Роу против Уэйда, которое лишило федеральных защитников абортов и привело к строгим ограничениям на процедуру в основном в штатах, возглавляемых республиканцами. Бывший глава государства, однако, заявил, что если он будет избран снова, он наложит вето на общенациональный запрет на аборты, утверждая, что этот вопрос должен решаться на уровне отдельных штатов.

CNN связалась с кампанией Трампа за комментарием по поводу последнего видео бывшей первой леди.

Бывшая первая леди вела низкопрофильную жизнь во время третьей президентской кампании мужа, за исключением нескольких видеороликов, выпущенных в социальных сетях в последние недели для продвижения своей предстоящей книги. В опубликованном в четверг видео содержалась ссылка для предварительного заказа книги.

Как сообщает The Guardian, бывшая первая леди пишет в своей книге: "Почему кто-то другой должен иметь право диктовать, что женщина делает со своим собственным телом? Основное право женщины на самоопределение, на свою жизнь, дает ей право прервать беременность, если она того пожелает."

Между тем, бывший президент в течение всей кампании колебался в вопросе прав на аборты, часто оказываясь в затруднительном положении, когда ему приходилось решать этот спорный вопрос в пост-Роу эпоху. Недавно он заявил, что не поддержит поправку к избирательной мере, расширяющую доступ к абортам в своем родном штате Флорида, всего через день после того, как сказал, что, возможно, поддержит. Он также представил себя как "защитника" женщин, заявляя, что американки не будут "озабочены абортами", если он будет избран.

В то время как бывший президент хвалил свой выбор трех консервативных судей Верховного суда США, которые поддержали отмену Роу, он публично признал, что этот вопрос не был успешным для республиканцев, выступающих за строгие запреты, и подчеркнул свою поддержку исключений в случаях изнасилования, инцеста и когда жизнь женщины находится под угрозой.

Между тем, вице-президент Камала Харрис и другие демократы подчеркнули свою приверженность "поднятию вопроса об абортах" как приоритетной проблемы для женщин в ключевых штатах, подчеркивая ограничения на уровне штатов, введенные, в частности, благодаря судейским назначениям Трампа. Харрис получила преимущество по этому вопросу, что способствовало ее лидерству среди женщин-избирателей как на национальном уровне, так и в колеблющихся штатах.

"К сожалению для женщин по всей Америке, мужья миссис Трамп имеют совершенно противоположное мнение и являются причиной того, что более чем одна треть американских женщин живут под запретом на аборты Трампа, который угрожает их благополучию, свободе и жизни", - заявила в четверг пресс-секретарь кампании Харрис Саффина Читика в заявлении для CNN.

Мелания Трамп не первая республиканская бывшая первая леди, выразившая поддержку правам на аборты. Лаура Буш, жена бывшего президента Джорджа У. Буша, заявила перед инаугурацией мужа, что "Решение Роу против Уэйда" не должно быть отменено. Позже она поддержала сохранение легальности абортов в интервью CNN в 2010 году после ухода мужа с поста. Ее свекровь, Барбара Буш, жена бывшего президента Джорджа Х. Буша, публично выступала против включения абортов в платформу ГОП 1992 года, заявляя, что это "личное дело".

Эта история и заголовок были отредактированы с дополнительной информацией.

В работе над этой статьей принимал участие корреспондент CNN Пайпер Хадспет Блэкберн.

В ответ на позицию Мелании Трампа по вопросу прав на аборты ее муж, Дональд Трамп, выразил противоположные взгляды, празднуя отмену Решения Роу против Уэйда, но обещая наложить вето на общенациональный запрет, если будет переизбран, утверждая, что этот вопрос должен решаться на уровне отдельных штатов. (из исходного текста)

Последнее видео бывшей первой леди, которое она опубликовала в социальных сетях, чтобы продвигать свою предстоящую книгу, вызвало дискуссию в политическом мире, поскольку ее приверженность автономии личности и правам на аборты контрастирует с взглядами мужа на этот вопрос. (новое предложение)

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