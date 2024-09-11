Мелания Трамп усиливает свое участие в политике, став сомневаться в нападении на своего мужа и результатах выборов 2020 года.

Бывшая первая леди неожиданно вернулась на политическую арену на этой неделе, начав с видео, опубликованного на X во вторник. В этом видео она выразила сомнения в обстоятельствах попытки убийства своего супруга летом. Она задалась вопросом: "Почему стрелок не был задержан правоохранительными органами до речи?" Кроме того, она заявила: "В этом деле определенно больше, чем кажется, и важно раскрыть правду".

Конкретные опасения, на которые она обращает внимание, остаются неясными. Ее офис не ответил на запрос уточнений.

Это видео было одним из небольшой серии, которые она делит, чтобы прорекламировать свою грядущую мемуарную книгу "Мелания", выход которой запланирован на 8 октября.

В воскресенье на ее аккаунте X было опубликовано короткое видео с ее голосом, в котором она говорила о результатах выборов 2020 года. Она отметила: "Результаты выборов 2020 года навсегда изменили нашу жизнь. Они повлияли на наш уровень жизни, цены на еду, стоимость бензина, безопасность и даже международную политику. Сейчас Америка более разделена, чем когда-либо. Стало очевидно, что есть серьезные проблемы со свободой слова, как продемонстрировано попытками подавить моего мужа".

Эта книга представляет собой отход от обычной тактики бывшей первой леди в преддверии президентских выборов 2024 года, когда ее бывший муж, экс-президент Дональд Трамп, продолжает свою кампанию по возвращению на пост президента. В отличие от традиционных супругов основных партийных кандидатов, она предпочла минимальную агитацию. Она сделала краткие появления на запуске кампании Трампа в Мар-а-Лаго, присоединилась к нему на голосовании на первичных выборах в Флориде и выступила на благотворительном вечере Логово-республиканцев в Нью-Йорке в начале июля. В апреле она присутствовала на благотворительном вечере с мужем, организованном инвестором Джоном Полсоном.

На Республиканском национальном съезде она не произнесла речи, но появилась на сцене в последний вечер.

На следующий день после попытки убийства своего мужа в Батлере, Пенсильвания, она выпустила краткое двухстраничное заявление, призывающее к единству. "Поднимитесь над ненавистью, злобой и простыми идеями, которые вызывают насилие", - написала она в заявлении от 14 июля. "Мы все хотим мира, где уважение превыше всего, семья на первом месте, и любовь превосходит все. Мы можем создать этот мир снова. Каждый из нас должен потребовать его вернуть. Мы должны настаивать на том, чтобы уважение служило основой наших отношений".

Уход из общественной жизни после президентства типичен для бывших президентов и их супруг. Однако супруги кандидатов в президенты обычно становятся более заметными, чтобы поддержать шансы своего партнера.

Выборочные публичные появления и заявления бывшей первой леди указывают на то, что она делает это только тогда, когда действительно заинтересована в вопросе, по словам республиканского стратега Триши МакЛафлин. Она добавила: "Похоже, она выступает и становится более заметной, когда действительно страстно относится к чему-либо - к республиканским событиям Логово, к приемной речи мужа на съезде и теперь к этому вопросу о прозрачности в расследовании попытки убийства".

Недавние публичные появления бывшей первой леди в основном были посвящены продвижению своей мемуарной книги. Ее команда подчеркивает, что она избирательна в своих публичных выступлениях и в основном сосредоточена на воспитании своего сына Баррона. Тем не менее, они заверяют, что она продолжает поддерживать кандидатуру мужа. Тем не менее, Мела́ния Трамп неоднократно описывала себя как частное лицо.

Тем не менее, ее последние посты были более прямыми, чем большинство ее преднамеренных публичных выступлений.

На своем сайте книга описана как "мощная и вдохновляющая история женщины, которая определила личный успех, преодолела трудности и прокладывала свой путь" и включает "истории и изображения, которые никогда ранее не были представлены общественности".

Возросший интерес к политике со стороны бывшей первой леди вызвал обсуждения мотивов и намерений. Ее последние посты и заявления свидетельствуют о более активном участии в расследовании попытки убийства своего супруга.

Фокус ее грядущей мемуарной книги "Мелания" может выходить за рамки личной жизни и охватывать ее взгляды и опыт в политической сфере.

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