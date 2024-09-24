Мелания Трамп получила компенсацию за необычное появление на политической церемонии.

Предыдущая первая леди поделилась своими мыслями на двух политических мероприятиях, организованных Логово Republicans в этом году, получив компенсацию в размере 237 500 долларов за апрельское событие, согласно последнему финансовому отчету Дональда Трампа. Платеж был классифицирован как "выступление".

Последний отчет о раскрытии Трампа показал, что Логово Republicans сделало платеж за апрельское событие Мелании Трамп. Однако личность человека, подписавшего чек, остается загадкой. Чарльз Моран, президент Логово Republicans, заявил CNN ранее этим месяцем, что его организация не финансировала ее появление, и отчет о раскрытии не предоставил дополнительной информации о источнике платежа.

Перед июльским мероприятием, организованным Логово Republicans, надежный источник заявил, что был сделан запрос о подобной компенсации к донору. Тем не менее, остается неясным, получила ли Мелания Трамп окончательную оплату. Кампания еще не опубликовала отчет о финансовом раскрытии за этот период. Согласно источнику, Рик Гренелл, бывший посол в Германии и близкий союзник Трампа, был тем, кто ходатайствовал о компенсации Мелании Трамп. Источники утверждают, что Гренелл также помогал Мелании Трамп в других бизнес-проектах.

Эксперты в области финансирования кампаний и этики правительства выразили обеспокоенность по поводу платежа супруге кандидата в президенты для участия в политических фондах во время выборов. Они утверждают, что такая практика необычна, этически сомнительна и должна быть правильно указана в отчетах о раскрытии.

Вирджиния Кантер, главный юрист по этике в Гражданском обществе за ответственность и этику, заявила: "Кажется, это очень эгоистично. На моей памяти я не припоминаю подобных случаев". Она добавила, что если организация действительно не сделала платеж Мелании Трамп, то отчет о финансовом раскрытии Трампа может нарушать правила этики, так как он должен был указать спонсора мероприятия, а не просто место, где она выступала.

Поддержавшие Меланию Трампа, присутствовавшие на мероприятиях Логово Republicans, но не знавшие о ее компенсации, защищали ее, утверждая, что она имеет право решать, как использовать свое время, и получать плату за свои услуги. Один человек, близкий к Мелании Трамп, заявил: "Она решила, что ее 'наилучшее и высшее использование' там, где она есть", добавив: "Она бесценный, вневременной актив".

Спикер Мелании Трамп отказался комментировать в ответ на запросы CNN.

Записи показывают, что Мелания Трамп получила 250 000 долларов за мероприятие Логово Republicans в декабре 2022 года, что является одним из трех платежей в размере 250 000 долларов или более, которые она получила в том месяце после объявления бывшего президента о своих планах баллотироваться на переизбрание. Одно из мероприятий проходило во Флориде, а другое - для Калифорнийцев за исправление Калифорнии, организации, основанной Гренеллом. Гренелл не ответил на несколько запросов о комментариях.

Мелания Трамп имеет историю участия в мероприятиях Логово Republicans. В 2021 году она была почетным гостем на ежегодном галá Логово Republicans "Дух Линкольна".

Появления Мелании Трамп на политических фондах в этом году были редкими. Кроме двух мероприятий Логово Republicans, она появилась вместе со своим мужем на фонде, проведенном миллиардером-инвестором Джоном Полсоном в Палм-Бич, и сделала краткое появление на Республиканском национальном съезде, хотя и не выступала, как в 2016 году. Нет никаких указаний на то, что она получила компенсацию за появление на фонде Полсона.

Стефани Гришем, бывший пресс-секретарь Белого дома Трампа и главный помощник Мелании Трамп, которая с тех пор стала критиком бывшего президента, предположила, что Мелания Трамп могла согласиться на получение компенсации за свое время из-за своего восприятия отчуждения от кампании и отсутствия. Гришем добавила: "Даже когда мы были в Белом доме, она всегда так беспокоилась о том, чтобы люди зарабатывали деньги на ней, потому что она чувствовала, что это деньги, которые она должна зарабатывать".

Гришем раскрыла, что в 2018 году Мелания Трамп приказала своему персоналу прекратить продажу сувениров Мелании Трамп, таких как боблехэды, в подарковый магазин возле Белого дома без разрешения. Гришем заметил: "Она была в ярости. Ей не нравилось, когда они получали прибыль от этого".

Финансовые отчеты Дональда Трампа показали, что Мелания Трамп заработала более 330 000 долларов в прошлом году через лицензионное соглашение на продажу цифровых коллекционных карточек, или NFT. Ее веб-сайт предлагает ювелирные изделия и другие сувениры на продажу.

Кроме того, Мелания Трамп выпустит мемуары в следующем месяце и отправится в тур по продвижению. Она сделала редкие замечания о попытке убийства своего мужа в Батлере, Пенсильвания, результатах выборов 2020 года и своей истории как модели в серии коротких видеороликов для продвижения.

"Я не могу не задуматься, почему сотрудники правоохранительных органов не арестовали стрелка до выступления?" - сказала она в одном из видео, ссылаясь на стрелка, который атаковал и ранил Трампа на митинге 13 июля, прежде чем быть нейтрализованным Секретной службой.

Но Мелания Трамп не единственная, кто заработал деньги, наслаждаясь политической известностью. Кимберли Гилфойл получила 60 000 долларов за представление своего возлюбленного, Дональда Трампа-младшего, на собрании "Остановите воровство" 6 января 2021 года, прямо перед восстанием в Капитолии. Ее речь длилась менее 3 минут.

Вознаграждение за выступления вне политических фондов для бывших чиновников не является чем-то необычным.

Бывший главнокомандующий Билл Клинтон и его леди Хиллари заработали более $153 миллионов на оплачиваемых выступлениях с 2001 года до начала своей президентской кампании 2016 года. Бывший ПОТУС Обама, якобы, заработал $400 000 на выступлении на конференции по здравоохранению Уолл-стрит в 2017 году, что вызвало критику со стороны своих политических соратников. В течение двух лет после окончания вице-президентства и до начала своей президентской кампании Джо и его жена Джилл заработали совокупно $15,6 миллионов, в основном от книг и выступлений.

Однако представители Джилл, Мишель, Хиллари, Лауры и Билла заявили, что они не получали никаких денег от политических сборов во время своих кампаний.

Продажи произведений искусства Ханта Бидена в галерее Манхэттена прошлой весной, по $85 000 за штуку, вызвали внимание, когда его отец баллотировался на переизбрание.

Согласно сообщениям, мероприятия Лодж Кабин Релик в этом году прошли гладко. Гренелл поделился в X, что бывшая первая леди провела пентхаус-вечеринку в Нью-Йорке в июле, помогши группе собрать $1,4 миллиона.

"Это первое политическое мероприятие, проведенное в резиденции Трампа", - написал Гренелл. "Наша цель - завоевать 50% голоса гей-сообщества для Дональда Трампа".

На мероприятии в апреле в Мар-а-Лаго, где выступала Мелания, организация объявила о своей программе "Дорога к победе", нацеленной на избирателей в ключевых штатах, согласно Politico.

Фредрека Шутен из CNN внесла вклад в этот отчет.

Вопросы о компенсации Мелании Трамп за выступления на мероприятиях Лодж Кабин Релик, как указано в финансовых отчетах, вызвали споры среди экспертов по финансированию кампаний и этике правительства. Они утверждают, что такие выплаты супруге кандидата в президенты на политических мероприятиях во время выборов являются необычными и этически сомнительными.

Чарльз Моран, президент Лодж Кабин Релик, заявил ранее в этом месяце, что его организация не финансировала выступление Мелании Трамп на их мероприятиях, но финансовые отчеты не предоставили никакой информации о источнике оплаты.

Читайте также: