Мелания Трамп подверглась токсичной критике в разговоре, критикуя "основные СМИ"

В ходе продолжающейся президентской кампании в США Мелания Трамп держалась в тени. Однако в преддверии выхода своей мемуарной книги она дала интервью Fox News. На протяжении беседы Мелания твердо поддерживала позицию своего мужа.

На интервью Мелания обвинила демократов и основные СМИ в разжигании розни в Америке и создании неблагоприятной обстановки в стране. Угроза жизни ее мужа, по ее словам, была возмутительной. Политики из oposition party и основные СМИ называют Дональда Трампа угрозой демократии и бросают в его адрес оскорбления, что создает враждебную атмосферу и подстрекает тех, кто хочет причинить ему вред, отметила Мелания. "Пора бы это прекратить", - призвала она, выразив надежду на национальное единство. Несмотря на известную разделительную риторику Дональда Трампа, который часто оскорбляет политических противников и делает унизительные замечания в адрес определенных групп, таких как нелегально въезжающие в страну мигранты.

Воспоминая попытку покушения на жизнь ее мужа на митинге в Пенсильвании в июле, Мелания назвала это "чудом". "Я верю, что над ним есть невидимый хранитель, почти как если бы нацию нуждалась в нем", - добавила она. Американцы испытали процветание во время пребывания ее мужа у власти, поделилась она. В преддверии выборов в начале ноября она призвала американцев задуматься о том, что действительно важно для них. "Возможно, были несколько резких твитов, но в целом наша страна преуспела", - сказала она.

Мелания резко осудила рейд ФБР на поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в 2022 году. "Меня это возмутило, да. Нарушение частной жизни. И способ, которым это было сделано", - выразила она. Неизвестный(е) человек(а) рылся(ись) в ее вещах во время рейда, добавила она. "Все люди заслуживают частной жизни, это просто несправедливо". Во время рейда ФБР изъяло секретные правительственные документы, а затем Дональда обвинили в незаконном хранении их в частном доме.

Мемуары Мелании должны выйти в начале октября, что и спровоцировало интервью. С тех пор, как она покинула Белый дом, она провела большинство своего времени вне публичного поля зрения, и ее участие в кампании мужа было минимальным. В отличие от традиционных политических норм, Мелания решила играть минимальную роль в кампании мужа.

В недавнем интервью Дональд Трамп постарался успокоить общественность относительно чувств своей жены. "Я уверен, что она любит своего мужа", - сказал он, признавая, что такие чувства могут удивить многих.

На интервью Мелания Трамп критиковала демократов и СМИ за разжигание розни и создание неблагоприятной обстановки, а также выразила неодобрение оскорбительными комментариями в адрес своего мужа. В ответ на рейд ФБР на поместье мужа в Мар-а-Лаго Мелания резко осудила нарушение частной жизни и способ, которым это было сделано.

Читайте также: