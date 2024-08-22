Мексиканские власти обвиняют сына наркобарона Эль Чапо в похищении лидера картеля "Эль Майо" и передаче его американским властям.

В среду прокуратура Мексики объявила, что выдвигает обвинения против Хоакина Гузмана Лоэпеса, ныне находящегося в американском custode в Чикаго.

Подготавливается ордер на арест, в котором обвиняется в похищении и незаконном удержании человека на территории страны с целью экстрадиции, как указано в заявлении прокуратуры.

Ведомство также раскрыло, что следователи изъяли подозрительные автомобили и имущество, связанные с инцидентом. Хотя они не предоставили дальнейших подробностей, они также объявили о месте взлетной полосы, с которой вылетел самолет.

Объявление было сделано примерно через месяц после того, как Гузман Лоэpez, один из сыновей "Эль Чапо" и известный как "Чапито", на частном самолете приземлился на небольшом аэродроме недалеко от Эль-Пасо, Техас, вместе с легендарным 76-летним наркобароном Исмаэлем "Эль Ма요" Зamboда. Оба были арестованы американскими правоохранительными органами по обвинению в руководстве одним из самых могущественных картелей по сбыту наркотиков в мире.

Картель подозревается в поставках громадных количеств кокаина, героина, метамфетамина и фентила в США. Ане Мильграм, глава DEA, заявила, что аресты стали "значительным ударом по картелю, ответственному за большинство наркотиков, в том числе фентила и метамфетамина, вызывающих смертельные случаи по всей стране".

Арест вызвал вопросы о причинах полета и событиях, предшествовавших ему. Мексиканские власти предположили, что Гузман Лоэpez заключил сделку со своим заключенным братом Овидио перед полетом. Однако адвокат Овидио опроверг эти утверждения, назвав их "полнойfabrication". Овидио Гузман Лоэpez был экстрадирован в США в 2023 году и ждет суда по обвинению в наркоторговле и отмывании денег.

В письме из своей тюремной камеры в этом месяце Зamboда заявил, что был застигнут врасплох и насильно удерживался Гузманом Лоэpezом на ранчо за пределами Кулиакана, Синалоа, в день своего ареста.

"Я не сдался добровольно и не был добровольно доставлен в США. instead, меня похитили и силой перевезли против моей воли", - заявил он.

Джеффри Лихтман, адвокат Гузмана Лоэпеса, сказал CNN, что мексиканское правительство должно стыдиться за то, что выдвигает обвинения против своего клиента в похищении.

"Коррумпированное мексиканское правительство уделяет больше внимания преследованию якобы похищения Майо Зamboда, крупнейшего наркоторговца в мире, за последние три недели, чем активному поиску и преследованию Зamboда за последние 40 лет", - сказал Лихтман.

"Я уверен, что тысячи американцев, погибших из-за фентила Зamboда, смогут спать спокойнее, зная, что человек, обвиняемый в приведении его к правосудию в США, вместо этого обвиняется в похищении и государственной измене в Мексике", - добавил он.

Неясно, как мексиканское правительство будет вести дело о похищении против Гузмана Лоэпеса, учитывая масштабное и продолжающееся расследование, проводимое Министерством юстиции США против глобальных операций картеля Синалоа.

Президент Мексики Андреас Мануэль Лоэpez Обрадор неоднократно выражал недовольство вмешательством правительства США в дело и требовал предоставить больше информации об арестах tanto Гузмана Лоэпеса, как и Зamboда. Оба остаются под стражей в США после признания невиновности по обвинению в наркоторговле.

Несмотря на нахождение в американском custode в Чикаго, прокуратура Мексики преследует обвинения против Хоакина Гузмана Лоэпеса, подразумевая возможное сотрудничество между правоохранительными органами обеих стран.

При обсуждении дела Джеффри Лихтман, адвокат Гузмана Лоэпеса, отметил сосредоточение мексиканского правительства на преследовании его клиента по обвинению в похищении, а не на преследовании своего давнего дела против наркобарона.

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