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ПолитикаНовостиСмерть от голода

Медицинские работники "Безграницы" предупреждают о тысячах детей, которые находятся под угрозой голода в Судане

 and  Max Becker
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Медицинские работники "Безграницы" предупреждают о тысячах детей, которые находятся под угрозой голода в Судане

Ситуация с продовольствием в переполненном лагере беженцев СамСам в регионе Северный Дарфур Судана ухудшается с каждым днем, согласно данным «Врачи без границ» (MSF). По данным опроса в лагере, рассчитанном на проживание от 300 000 до 500 000 человек, ситуация критическая, и времени остается все меньше, заявил Мишель Оливье Лашари, глава оперативного отдела MSF. «Мы рискуем увидеть тысячи детей на грани смерти в ближайшие недели», — предупредил он.

Во время недавней вакцинации было осмотрено около 30 000 детей в возрасте до пяти лет, и примерно 10% из них страдали от острого Severe сеvere голода, серьезного и потенциально смертельного состояния. Примерно треть из этих детей страдали от острого глобального голода, которое может усугубиться до угрожающего жизни состояния, если его игнорировать.

Эти данные подтверждают августовские отчеты ООН, предупреждающие о голоде в лагере, самом худшем виде продовольственного кризиса. Лагерь СамСам расположен недалеко от Эль-Фашера, столицы Северного Дарфура, который находится в состоянии конфликта уже несколько месяцев.

С апреля 2023 года в Судане разгорелась ожесточенная борьба за власть между де-факто лидером Абдель Фаттах аль-Бурханом, Армией Судана (SAF), и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло, а также его вооруженными силами быстрого реагирования (RSF). Этот конфликт якобы вызвал крупнейшую гуманитарную катастрофу в мире, с более чем десятью миллионами людей, вынужденных покинуть свои дома или бежать, многие из них неоднократно, согласно данным ООН.

Августовские отчеты ООН предсказывали голод в лагере беженцев СамСам, серьезный продовольственный кризис, который может привести к «смерти от голода». Острое Severe severe голодание, выявленное во время недавней вакцинации и затрагивающее более 3000 детей в возрасте до пяти лет, увеличивает риск таких смертельных исходов.

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