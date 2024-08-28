- "Медицинские причины": Хёкке неожиданно отменяет интервью с ведущими претендентами

Главный кандидат от AfD в Тюрингии Björn Höcke*** временно отступил от избирательной кампании. Представитель заявил, что причиной является "проблемы со здоровьем", но не предоставил никаких подробностей о заболевании или обмороке. Выборы в ландтаг Тюрингии пройдут в это воскресенье, и AfD, возглавляемая Хёкке, показывает высокие рейтинги в опросах.

Хёкке также отказался от участия в последнем раунде дебатов с семью основными кандидатами, который будет транслироваться в прямом эфире на Antenne Тюрингия и ntv в среду в 17:00. "Из-за проблем со здоровьем господин Хёкке не сможет участвовать", - заявил представитель. "Он должен сделать шаг назад".

Первое отступление Хёкке в понедельник

Уже в понедельник Хёкке пытался отказаться от дебатов на ntv и Antenne Thuringia - дата которых была запланирована и подтверждена за три месяца до этого. Сначала он сослался на "личные дела" для отмены, но отказался предоставить больше подробностей, когда его спросили.

Во вторник Хёкке подтвердил свое участие и извинился перед ntv и Antenne Thuringia за любые неудобства, которые он мог причинить. К утру среды последовало окончательное отступление. Его место займет Стефан Мёллер, со-глава партии AfD в Тюрингии. Вы можете посмотреть теледебаты позже на stern.de.

Многие аналитики считают, что предыдущие телесессии, в том числе на MDR, не пошли на пользу Хёкке. Они отметили, что он казался напряженным и менее остроумным. Вероятно, Хёкке хочет избежать рисков в конце кампании. AfD стабильно показывает средний рейтинг около 30% в течение нескольких недель.

Хёкке должен появиться на митинге в Нордхаузене в четверг днем. По словам представителя партии, на данный момент нет изменений в планах, как сообщает stern.

Несмотря на продолжающиеся проблемы со здоровьем, AfD назначила Стефана Мёллера своим основным представителем на теледебатах, заменив Björn Höcke, который планировал принять участие. AfD, возглавляемая Хёкке, продолжает показывать высокие рейтинги, колеблясь около 30%.

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