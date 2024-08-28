Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

"Медицинские причины": Хёкке неожиданно отменяет интервью с ведущими претендентами

Последнее предвыборное теледебаты перед выборами в Тюрингии 1 сентября состоится без Биёрна Хёкке. Он внезапно отказался от своего обещания, данного несколько месяцев назад.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Бёрн Хёк призывая политические сходка в Тюрингия
Бёрн Хёк призывая политические сходка в Тюрингия

- "Медицинские причины": Хёкке неожиданно отменяет интервью с ведущими претендентами

Главный кандидат от AfD в Тюрингии Björn Höcke*** временно отступил от избирательной кампании. Представитель заявил, что причиной является "проблемы со здоровьем", но не предоставил никаких подробностей о заболевании или обмороке. Выборы в ландтаг Тюрингии пройдут в это воскресенье, и AfD, возглавляемая Хёкке, показывает высокие рейтинги в опросах.

Хёкке также отказался от участия в последнем раунде дебатов с семью основными кандидатами, который будет транслироваться в прямом эфире на Antenne Тюрингия и ntv в среду в 17:00. "Из-за проблем со здоровьем господин Хёкке не сможет участвовать", - заявил представитель. "Он должен сделать шаг назад".

Первое отступление Хёкке в понедельник

Уже в понедельник Хёкке пытался отказаться от дебатов на ntv и Antenne Thuringia - дата которых была запланирована и подтверждена за три месяца до этого. Сначала он сослался на "личные дела" для отмены, но отказался предоставить больше подробностей, когда его спросили.

Во вторник Хёкке подтвердил свое участие и извинился перед ntv и Antenne Thuringia за любые неудобства, которые он мог причинить. К утру среды последовало окончательное отступление. Его место займет Стефан Мёллер, со-глава партии AfD в Тюрингии. Вы можете посмотреть теледебаты позже на stern.de.

Многие аналитики считают, что предыдущие телесессии, в том числе на MDR, не пошли на пользу Хёкке. Они отметили, что он казался напряженным и менее остроумным. Вероятно, Хёкке хочет избежать рисков в конце кампании. AfD стабильно показывает средний рейтинг около 30% в течение нескольких недель.

Хёкке должен появиться на митинге в Нордхаузене в четверг днем. По словам представителя партии, на данный момент нет изменений в планах, как сообщает stern.

Несмотря на продолжающиеся проблемы со здоровьем, AfD назначила Стефана Мёллера своим основным представителем на теледебатах, заменив Björn Höcke, который планировал принять участие. AfD, возглавляемая Хёкке, продолжает показывать высокие рейтинги, колеблясь около 30%.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.
Политика

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.

Лидер ХДС Фriedrich Merz изначально выступал за приостановку подачи заявлений на убежище, позднее изменив свою позицию. Этого не было случайностью; Merz и пункт 16a Gebrauch des Grundgesetzes всегда были в натянутых отношениях.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Талибы постепенно ограничивают свободу женщин в Афганистане
Политика

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений.

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений. Женщина из Афганистана показана на видео, показывающая лишь небольшую часть своего лица: она, наряду с многочисленными другими женщинами, участвует в онлайн-протесте против "Мoralного" регулирования, введенного радикальным исламским Талибаном в Афганистане, которое запрещает женщинам публично выражать себя.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Для своевременной идентификации сбоев регулярные осмотры должны быть обязательны для детей,...
Политика

Светофор таким образом борется с болезнями сердца.

Светофор таким образом борется с болезнями сердца. Федеральное правительство Германии объявляет войну главной причине смертности в стране: с недавним предложенным "Законом о здоровье сердца" правящая коалиция сосредоточена на профилактике, в частности, инфарктов и инсультов. Предложенные меры вызывают беспокойство у страховых компаний. Стратегия коалиции "Светофор" включает в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четрое несовершеннолетних немцев были выпущены после более чем годового содержания под стражей в...
Политика

Четыре подростка из Германии были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения.

Четыре подростка из Германии были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения. Четверо немецких мужчин, якобы причастных к групповому сексуальному насилию, получили временную свободу после более чем года заключения на Майорке. Доверенный источник в Пальме подтвердил эту новость агентству dpa. Первоначальные подробности и мотивы их освобождения,

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно