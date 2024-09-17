Microsoft сообщает об эскалации кибератак на президентскую кампанию Камалы Харрис, используя обманчивый видеоконтент.

Один из ложных видеороликов, по словам Microsoft, широко просматривался, и компания утверждала, что его посмотрели миллионы раз. В этом видео якобы изображались сторонники Харрис, нападающие на участника митинга Дональда Трампа. Другой видеоролик распространял ложную информацию, утверждая, что Харрис виновна в параличе девочки в результате ДТП в 2011 году. Эта опровергнутая история была распространена через фальшивый местный сайт СМИ в Сан-Франциско российскими операторами, согласно исследованиям Microsoft.

На момент вторника оба видеоролика все еще были доступны на X, при этом один пост набрал более 1,5 миллиона просмотров. CNN связался с платформой социальных сетей для получения комментария.

Отчет служит дополнительным доказательством растущих попыток кремлевских троллей и цифровых операторов подорвать кампанию Харрис всего за несколько недель до выборов. В июле американские разведывательные агентства предсказали, что Россия тайно будет использовать социальные сети для влияния на общественное мнение и ослабления поддержки Украины в ключевых избирательных округах.

Предпочтения России в президентской гонке остались прежними с 2020 и 2016 годов, когда Москва занималась различными операциями по влиянию, чтобы очернить Байдена и Клинтон, согласно директору национальной разведки.

CNN запросила комментарии к отчету Microsoft у кампании Харрис-Валз и посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия.

Russians “had trouble transitioning” to attacking Harris

Сразу после того, как Байден выбыл из президентской гонки в июле, операции по влиянию России испытывали трудности в переходе к новым целям, согласно Microsoft. Однако с конца августа по начало сентября появились видеоролики, атакующие Харрис и ее сторонников.

Смена фокуса на кампанию Харрис-Валз представляет собой расчетный ход российских актеров, стремящихся воспользоваться любыми perceived слабостями в новых кандидатах, объяснил Клэнт Уоттс, генеральный директор Microsoft Threat Analysis Center, в блоге.

Исследование появилось в период усиления действий правительства США по ограничению efforts России по дезинформации, направленных на формирование взглядов американских избирателей в завершающей фазе кампании.

Министерство иностранных дел на прошлой неделе деклассифицировало разведданные, указывающие на то, что государственный российский СМИ RT стал полноценной частью глобальных операций разведки России, в том числе тех, которые направлены на влияние на выборы.

За этим последовало обвинительное заключение, выдвинутое Министерством юстиции против двух сотрудников RT, обвиняемых в переводе почти 10 миллионов долларов в американскую компанию, опознанную CNN как Tenet Media, для создания и усиления контента, соответствующего интересам России.

Крупнейшая в США социальная сеть Meta объявила о запрете RT в понедельник, ссылаясь на его activities по иностранному вмешательству.

Иран также является активной силой, пытающейся сформировать президентскую кампанию США, согласно американским официальным лицам разведки.

Тегеран занимался тайными действиями в социальных сетях, чтобы ослабить кампанию Трампа, утверждают американские официальные лица. Кроме того, хакеры, поддерживаемые правительством Ирана, целевым образом атаковали кампанию Трампа с помощью хакерских атак и утечек внутренних документов кампании в американские СМИ, согласно заявлению ФБР и других агентств.

Растущие попытки российских актеров подорвать кампанию Камалы Харрис, как было раскрыто в отчете Microsoft, подчеркивают более широкое беспокойство о иностранном вмешательстве в политику. Это вмешательство включает в себя распространение ложной информации, такой как ложные видеоролики о Харрис, направленные на манипулирование общественным мнением.

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