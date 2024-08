Мэтт Гец выдерживает поддерживаемого Маккарти соперника, как предсказывало CNN, в то время как дуэль в сенате Флориды подтверждается.

Гэetz предсказуемо победит отставного пилота ВМС США Аарона Диммока, который присоединился к гонке за место в Палате представителей от 1-го округа Флориды в последний момент и получил поддержку бывшего политического штаба Маккарти. Затяжной конфликт между калифорнийским республиканцем и Гэetzом – инициатором попытки сместить Маккарти с поста спикера – спровоцировал шквал спорных рекламных роликов на общую сумму более $5,2 млн, что делает эту гонку одной из самых дорогих среди республиканцев в этом году.

Во время выборов Гэetz поднял тему удаленной работы Диммока в офисе администрации Миссури и его предыдущей работы в качестве руководителя компании, специализирующейся на образовании в сфере труда. Ролики Гэetz пытались представить его соперника как либерала в замаскированном виде, утверждая, что он "преподает радикальную либеральную идеологию группам DEI в Миссури" и придумав термин "DEI Диммик", сокращение от разнообразия, равенства и включения.

Месть Маккарти принесла одну заметную победу – поражение конгрессмена от Виргинии Боба Гуда, председателя жесткой фракции "Дом свободы", – но в остальном она не увенчалась успехом.

Тем не менее, праймериз во Флориде может способствовать усилиям по подрыву будущих политических перспектив Гэetz во Флориде. Ходят слухи, что он может баллотироваться на пост губернатора в 2026 году, в предстоящей насыщенной праймериз для замены губернатора Рона Де Сантиса, ограниченного в сроках.

Вражда между Гэetz и Маккарти была очевидна на собрании Республиканской партии в Милуоки в прошлом месяце.

Гэetz прервал интервью Маккарти с Кэйтлин Коллинз из CNN на сцене, заявив: "Если бы вы вышли на эту сцену, вас бы освистали".

В ответ Маккарти сказал, что конгрессмен из Флориды выглядел "очень нестабильным".

"Есть много людей, которые обеспокоены этим. Я не знаю, был ли он под действием чего-то, но надеюсь, что он получит помощь. Но более важно, я надеюсь, что молодые женщины получат справедливость в отношении него", – сказал Маккарти позднее CNN Ману Раджу, имея в виду расследование этики в отношении Гэetz.

Супер-PAC против Гэetz под названием Florida Patriots PAC потратил $3,5 млн на гонку, атакуя Гэetz жесткими роликами и продвигая Диммока.

Несколько роликов группы касались обвинений в сексуальных домогательствах в отношении Гэetz, которые в настоящее время расследуются комитетом по этике Палаты представителей.

Гэetz потратил примерно $1,5 млн на свою защиту через рекламу. Один ролик подчеркивал его связи с бывшим президентом Дональдом Трампом с видеороликом, на котором Гэetz заявляет на митинге: "Это партия Дональда Трампа, и я республиканец Дональда Трампа", и клипами бывшего президента, хвалящего Гэetz.

Скотт против Мукарсель-Повелл

Сенатор от Флориды Рик Скотт и кандидат-демократ Дебби Мукарсель-Повелл, как ожидается, выиграют свои праймериз в Сенат США во вторник, согласно прогнозам CNN, что приведет к ожесточенной борьбе за место республиканцев в этом году.

Демократы считают Флориду одним из двух потенциальных возможностей для наступления – другой является Техас, где также баллотируется на переизбрание республиканский сенатор Тед Круз, – на иномашном карте Сената.

Ранее являвшийся решающим перевесом в национальных выборах, Флорида в последние годы резко сместилась вправо, и республиканцы сейчас занимают все statewide должности. Однако демократы надеются, что непопулярность Скотта, а также инициатива по референдуму об абортах могут сделать штат более открытым и повысить их шансы на удержание Сената.

Республиканцам нужно перехватить хотя бы два места или одно место и выиграть Белый дом, чтобы захватить контроль над палатой. Они практически гарантированно перехватят одно место уже – в глубоко республиканском Западной Виргинии, где уходит в отставку сенатор Джо Мэнчин. Демократы, с другой стороны, защищают более чем половину мест в красных или спорных штатах.

Скотт выиграл три выборных кампании во Флориде – две гонки на пост губернатора и одну на пост сенатора – все с минимальным перевесом. В 2018 году он победил демократического сенатора Билла Нельсона примерно на 10 000 голосов из более чем 8 миллионов голосов, поданных. Скотт также является кандидатом в трехсторонней закрытой гонке на замену Митчу Макконеллу в качестве лидера республиканцев в Сенате после выборов в ноябре.

К 31 июля Скотт собрал больше средств, чем бывшая конгрессмен Мукарсель-Повелл, в основном благодаря $12,6 млн, которые он одолжил своей кампании. Один из самых щедрых самопрофинансируемых кандидатов в истории Сената, Скотт также потратил более $11 млн на рекламу в этом цикле, в то время как Мукарсель-Повелл потратила намного меньше – $2,1 млн, почти все на цифровых платформах.

Мукарсель-Повелл стала первой американкой-эквадоркой и первой иммигранткой из Южной Америки, избранной в Конгресс, когда она перевернула округ в районе Майами в 2018 году. Она narrowly lost reelection two years later before being recruited to run for Senate last year.

С тех пор, как она присоединилась к гонке, Мукарсель-Повелл критиковала Скотта за его прошлую идею о ликвидации федеральных программ, включая Medicare и Social Security, через пять лет. Скотт later revised his plans to include exemptions for those programs.

Демократы рассчитывают на гнев по поводу шестинедельного запрета на аборты во Флориде, подписанного губернатором-республиканцем Роном Де Сантисом, чтобы укрепить свои шансы. Хотя закон включает исключения для изнасилования, инцеста и жизни и здоровья беременной женщины, он запрещает процедуру в большинстве случаев до того, как женщина узнает, что она беременна.

Флорида является одним из немногих штатов, где избиратели могут проголосовать за инициативу по референдуму, чтобы защитить право на аборты в конституции штата в этом году.

Скотт заявил, что он поддержал бы шестинедельный запрет на аборты во Флориде, если бы он все еще был в должности губернатора, и открыто заявил, что он проголосует против предстоящей инициативы по референдуму.

Скотт проактивно отреагировал на демократическую реакцию на вопросы репродуктивных прав. В политическом ролике сенатор приводит пример личного опыта своей семьи с экстракорпоральным оплодотворением, тема которого разделяет страну в дискуссии об абортах.

"Многие дети появились на свет благодаря ЭКО. На самом деле, наша младшая дочь в настоящее время проходит процедуры ЭКО, чтобы расширить свою семью. Как она, так и я считаем, что ЭКО должно быть сохранено для нашей семьи и каждой другой семьи", - говорит Скотт в рекламе.

В контексте оживленной политической жизни Флориды будущие политические амбиции Гейтса в штате, такие как участие в выборах губернатора в 2026 году, могут столкнуться с последствиями из-за продолжающихся разногласий и расследований. Кроме того, продолжающееся расследование в области этики в отношении Гейтса по обвинению в сексуальных домогательствах стало значительным фокусом политической рекламы в ходе праймериз.

