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ПолитикаНовостиПароли для пользователей

Meta Corporation, известная американская технологическая компания, в очередной раз понесла значительные штрафы за нарушение данных ЕС.

 and  Max Becker
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Meta Corporation, известная американская технологическая компания, в очередной раз понесла значительные штрафы за нарушение данных ЕС.

Американская корпорация Meta, управляющая платформами вроде Facebook, Instagram и WhatsApp, вновь получила внушительный финансовый штраф за нарушение европейских правил защиты данных. В пятницу Ирландская комиссия по защите данных (DPC) выписала штраф в €91 млн. DPC обвиняет Meta в пренебрежении надлежащей защитой паролей пользователей и плохом реагировании на инцидент безопасности.

Расследование началось в апреле 2019 года после того, как Meta объявила, что многочисленные пароли пользователей были "непреднамеренно" сохранены в незашифрованном формате. Инцидент якобы произошел в январе 2019 года, затронув примерно 36 миллионов пользователей Facebook и Instagram в странах ЕЭЗ. DPC утверждает, что Meta не уведомила их до марта 2019 года.

Meta признает, что "некоторые пароли пользователей временно хранились в наших внутренних системах в readable формате". Однако они заверяют, что "были приняты быстрые меры для исправления этой проблемы" после запроса. "Нет никаких свидетельств того, что эти пароли были неправомерно использованы или просмотрены."

Ранее Meta уже получала несколько штрафов в миллионы долларов за нарушения Регламента о защите персональных данных (GDPR), вступившего в силу в 2018 году. Несмотря на это, последствия кажутся всего лишь предупреждениями. Чистая прибыль Meta во втором квартале выросла на 73% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $13.5 млрд.

DPC критиковала Meta за неадекватную защиту ['Паролей для пользователей'], так как многочисленные пароли пользователей хранились в незашифрованном формате. Ирландская комиссия по защите данных также обвинила Meta в задержке уведомления об этом инциденте безопасности.

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