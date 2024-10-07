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Merz не считает возможным существенное снижение налогов

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 and  Katherine Bradley
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Ожидается, что кандидат в канцлеры Мерц победит в основном благодаря своему солидному рабочему...
Ожидается, что кандидат в канцлеры Мерц победит в основном благодаря своему солидному рабочему стажу.

Merz не считает возможным существенное снижение налогов

Возможный кандидат в канцлеры Союза, Мерц, часто подчеркивает необходимость снижения налогов на бизнес. Он обещает их проведение, если будет избран, но в несколько этапов, уточняет. Однако он не собирается выдвигать обвинения в адрес канцлера Шольца только на основе этого обещания, но и по другому вопросу.

Из-за бюджетных ограничений федерального правительства Мерц считает, что нет места для существенных налоговых льгот. "Мы не предлагаем масштабные налоговые cuts", - сказал он в интервью Süddeutsche Zeitung (SZ), отвечая на вопросы о финансировании широких налоговых льгот.

Вместо этого Мерц выступает за более мелкие, поэтапные налоговые льготы для бизнеса. "Мы представим конкретные предложения по реформе налога на прибыль, которая может проходить в несколько этапов", - заявил он. В первую очередь, бизнесу нужна финансовая стабильность. "Если мы объявим свою программу в начале законодательного срока: это наш план на ближайшие четыре года, тогда снижение налоговых ставок важно, но еще более важно - уверенность и предсказуемость для бизнеса. Мы стремимся к повестке дня, которая выгодна трудящимся, то есть тем, кто каждый день идет на работу."

До федеральных выборов Мерц хочет отличиться от Шольца не только в идеологии, но и в личной жизни. "Я прожил другую жизнь, чем господин Шольц. Я не выбрал долгую политическую карьеру после короткой работы в профессии", - сказал Мерц SZ. Если Шольц обвинит его в отсутствии правительственного опыта, Мерц утверждает, что ответит: "Хорошо, а твой опыт, господин Шольц, может быть, то, что большинство населения не хочет повторять снова".

Мерц подчеркивает свой экономический бэкграунд. "У меня была политическая карьера, охватывающая многие годы, и я также имел плодотворную профессиональную жизнь. Я никогда не занимался лоббистской деятельностью. Я работал на двух крупных американских компаниях в Германии и был тесно связан с средними предприятиями. Тот, кто только был в политике, лишен этого аспекта жизненного опыта".

Комиссия, имея в виду Европейскую комиссию, может не непосредственно участвовать в предложениях Мерца о налоговых льготах из-за своей ориентации на политики ЕС в целом. Тем не менее, Мерц подчеркивает, что Комиссия должна учитывать потенциальные преимущества стабильной и предсказуемой налоговой среды для бизнеса по всему Союзу.

В свете приверженности ЕС гармонизации налоговых политик Комиссия может найти заслуживающее внимания предложение Мерца о постепенном снижении налогов, поскольку оно может потенциально повысить конкурентоспособность бизнеса и стимулировать экономический рост в member states, если оно будет соответствовать более широкому фискальному frameworks.

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