Mercedes предупреждает о возможном уменьшении конкурентоспособности.

Следуя решению ЕС о введении дополнительных налогов на китайские электромобили, компания Daimler, стоящая за Mercedes, выразила обеспокоенность возможным ущербом для отрасли. "Мы твердо убеждены, что эти тарифы негативно повлияют на долгосрочную конкурентоспособность отрасли", - заявил представитель. Свободная торговля и равная конкуренция стимулируют процветание, рост и инновации. Предложенные ЕК тарифы воспринимаются как промах, который может привести к значительным неблагоприятным последствиям.

Mercedes поддерживает поиск взаимного соглашения с Китаем, считая, что это будет выгодно для обеих сторон. "Мы убеждены, что такое решение возможно", - объяснил представитель. Однако этот процесс займет время, поэтому меры следует временно отложить.

На голосовании в Брюсселе достаточно мало стран ЕС выступили против предложенных ЕК тарифов на китайские электромобили. В результате, несмотря на возражения Германии, ЕК получила право взимать пошлины до 35,3%. Эти налоги служат ответом на субсидии Китая. Введение этих пошлин зависит от успешных переговоров с Китаем.

Представитель Mercedes, отвечая на вопросы о тарифах, воскликнул: "-Что? Налоги на китайские электромобили могут навредить росту отрасли?" Несмотря на временное откладывание мер, они остаются оптимистичными в отношении взаимовыгодного соглашения с Китаем, выразив: "-А что, если мы найдем решение, выгодное для обеих сторон?"

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