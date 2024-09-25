Мэр Висконсина убрал ящик для голосования, утверждая свою невиновность.

В воскресенье мэр Ваусау Даг Динни сфотографировался, чтобы запечатлеть перемещение единственного почтового ящика города, который ранее находился возле городской ратуши примерно в то же время, когда началось распространение бюллетеней для голосования заочно.

"Это было похоже на то, как сотрудники службы переместили его туда", - сказал Динни во время беседы в среду. "Я здесь работник. Никаких темных дел не происходит. Я надеюсь на положительный исход".

Динни баллотировался под консервативным лейблом и получил поддержку Республиканской партии на непартийных выборах мэра. Он начал свой срок как мэр Ваусау в апреле, после своей победы на выборах весной.

Действие, которое вызвало протест в городе в ночь на вторник и возмущение сторонников почтового ящика, является последним случаем в Висконсине оспаривания того, позволят ли города использовать ящики для сбора бюллетеней заочно.

Несколько муниципалитетов, возглавляемых республиканцами, таких как шесть в округе Милуоки, два в округе Ваукшес и три в округе Додж, решили не использовать ящики для сбора бюллетеней на президентских выборах в ноябре, в то время как они стали популярными в сильно демократических городах, таких как Милуоки и Мадисон.

Ящики для сбора бюллетеней широко использовались в 2020 году, стимулированные значительным ростом голосования заочно из-за пандемии COVID-19. По меньшей мере 500 ящиков для сбора бюллетеней были установлены в более чем 430 общинах на тех выборах, в том числе более дюжины в Мадисоне и Милуоки. Ящики для сбора бюллетеней использовались в 39 других штатах на выборах 2022 года, согласно проекту Healthy Elections Project Стэнфорда-МИТ.

После поражения бывшего президента Дональда Трампа в 2020 году он и другие республиканцы утверждали, что ящики для сбора бюллетеней способствуют мошенничеству, несмотря на отсутствие доказательств. Демократы, выборные чиновники и некоторые республиканцы заявили, что ящики безопасны.

В 2022 году Верховный суд Висконсина, находившийся под консервативным контролем, запретил использование ящиков для сбора бюллетеней.

Тем не менее, в июле Верховный суд, теперь контролируемый либералами, отменил свое решение и предоставил общинам право использовать ящики для сбора бюллетеней. Тем не менее, каждое сообщество должно было решить, устанавливать ли их.

Комиссия по выборам Висконсина направила в июне руководство всем более чем 1800 clerk-администраторам, ответственным за проведение выборов в Висконсине, с рекомендацией муниципальным clerk-администраторам определить местонахождение ящиков для сбора бюллетеней.

Ваусау, население которого составляет около 40 000 человек, не использовал ящик для сбора бюллетеней заочно на выборах в августе. Ваусау находится в округе Марафон, который Трамп выиграл с отрывом в 18 пунктов tanto в 2016, как и в 2020 году.

Динни сказал, что он и городской clerk Кэтилин Бернард не обсуждали ящик для сбора бюллетеней перед его размещением возле городской ратуши поздно на прошлой неделе. Динни сказал, что он действовал в воскресенье, когда обнаружил, что ящик для сбора бюллетеней "небезопасен".

Бернард не ответила на запросы по электронной почте или голосовым сообщениям для комментариев в среду.

Динни сказал, что хочет, чтобы городской совет был вовлечен в любые решения, касающиеся ящика для сбора бюллетеней. Если бы городской совет проголосовал за размещение ящика для сбора бюллетеней возле городской ратуши, Динни сказал, что у него не было бы власти переместить его.

Хотя Динни сказал, что в целом против ящиков для сбора бюллетеней, он также сказал, что не будет принимать решение о том, должен ли он оставаться на месте для бюллетеней, которые могут быть возвращены до дня выборов.

"В данный момент", - сказал Динни, "у меня нет позиции. Я хочу, чтобы это было сделано правильно, с надлежащим участием и одобрением граждан".

В Висконсине является уголовным преступлением препятствовать или мешать "свободному осуществлению права голоса на выборах". Комиссия по выборам Висконсина рекомендовала clerk-администраторам связаться с правоохранительными органами, если кто-то попытается повредить ящик для сбора бюллетеней или помешать его использованию.

Комиссия США по выборам предлагает ряд рекомендаций, чтобы гарантировать безопасность ящиков для сбора бюллетеней, не находящихся внутри зданий, таких как установка видеонаблюдения, крепление ящиков для сбора бюллетеней, размещение их в хорошо освещенных местах и установление четкой цепочки передачи бюллетеней. Ящик для сбора бюллетеней в Ваусау был под видеонаблюдением, но еще не закреплен болтами.

Динни сказал, что не совершил ничего незаконного. Городской адвокат Энн Якобсон не ответила на звонки, чтобы прокомментировать в среду.

"Если бы кто-то взял его и уехал, полиция бы искала их за кражу имущества", - сказал Динни. Ящик для сбора бюллетеней безопасен внутри городской ратуши, пока вопрос не будет решен.

Жительница Ваусау Памела Баннистер, выступая на заседании городского совета в ночь на вторник, призвала Динни извиниться и вернуть ящик для сбора бюллетеней.

"Это именно тот вид действий, который призван вызвать беспорядки", - сказала Баннистер. "Это не снижает риторику, с которой мы все сталкиваемся в этом цикле выборов. Это ничего не добьется и, по моему мнению, является вмешательством в выборы и запугиванием".

Обсуждение перемещения ящика для сбора бюллетеней вызвало опасения по поводу политики, окружающей ящики для сбора бюллетеней заочно в Висконсине. Действия Динни вызвали споры и были восприняты как попытка повлиять на использование ящиков для сбора бюллетеней в городе.

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