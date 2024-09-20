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Мэр Спрингфилда заявляет о чрезвычайных ситуациях, чтобы решить "проблемы общественной безопасности" из-за постоянных угроз, которые беспокоят городскую область.

В заявлении, сделанном в четверг, мэр Спрингфилда, Огайо, изъявил временные чрезвычайные полномочия, утверждая необходимость урегулирования проблем общественной безопасности, так как вводящие в заблуждение утверждения о гаитянских иммигрантах вызывают ложные срабатывания взрывных устройств и...

 and  Yaroslav Smith
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Мэр Спрингфилда, Огайо, Роб Рю в интервью с Dana Bash из CNN заявляет, что нет убедительных военных...
Мэр Спрингфилда, Огайо, Роб Рю в интервью с Dana Bash из CNN заявляет, что нет убедительных военных данных, свидетельствующих о причастности иммигрантов из Гаити к поеданию домашних животных. Он подчеркивает необходимость спокойствия и гармонии в сообществе.

Мэр Спрингфилда заявляет о чрезвычайных ситуациях, чтобы решить "проблемы общественной безопасности" из-за постоянных угроз, которые беспокоят городскую область.

Мэр Роб Рю получил временные чрезвычайные полномочия для приобретения и развертывания ресурсов, чтобы прямо столкнуться с потенциальными угрозами.

В соответствии с заявлением, этот шаг позволит властям действовать быстрее в отношении возникающих опасностей, таких как гражданское беспокойство, цифровые угрозы и потенциально вредные действия.

Ложные утверждения бывшего президента Дональда Трампа о том, что гаитянские мигранты якобы крадут и съедают местных животных, посеяли страх в этом городе Среднего Запада. Местные власти сообщили о более чем 30 случаях угроз насилием в дни, последовавшие за вторым президентским дебатом.

Полиция Спрингфилда пока не ответила на запрос CNN о дальнейших подробностях угроз.

Представитель Walmart подтвердил CNN, что два их филиала в Спрингфилде были временно эвакуированы в среду по приказу местных правоохранительных органов. Кроме того, Pregnancy Resource Center of Clark County, местный супермаркет Kroger и центр планирования семьи также получили угрозы в тот же день, как сообщает WHIO.

В ответ на эти угрозы несколько колледжей в этом районе перешли на дистанционное обучение на этой неделе, а студенты, вернувшиеся во вторник, воспользовались дополнительными мерами безопасности, включая государственных troopers, видеонаблюдение и собак для обнаружения бомб.

"Мы обращаемся с этими угрозами так, как они того заслуживают, и принимаем немедленные меры для обеспечения безопасности tanto нашего сообщества, как и наших сотрудников", - сказал Рю в заявлении. "Безопасность жителей Спрингфилда является нашим главным приоритетом".

Пастор Карл Руби, глава Центральной христианской церкви в Спрингфилде, сказал CNN, что город находится в хаосе с тех пор, как состоялся дебаты. Он сказал, что spoke с местными официальными лицами в четверг, которые сообщили ему о дополнительных угрозах.

"Я хотел бы выразить свои молитвы за безопасность президента Трампа этим утром - хотя я не поддерживаю его кандидатуру, я все равно молюсь за его благополучие - и я надеюсь, что он, из милосердия, признает свою ошибку и призвал тех, кто имеет вредные намерения, покинуть наш город", - сказал Руби.

Руби выразил свою поддержку политике президента Байдена в отношении иммиграции и беженцев, так как она отражает его христианские убеждения. Однако он также believed, что администрация могла бы оказать больше помощи городам, подобным Спрингфилду, которые недавно приняли большое количество иммигрантов.

"Я считаю, что один из самых значительных этических вопросов в Библии - это забота об иммигрантах, сиротах и вдовах. Поэтому я приветствую это обязательство. Но их политика нуждалась в финансировании, и мы нуждаемся - как я обсуждал с городскими лидерами этим утром - примерно в $5-10 миллионов в данный момент", - сказал Руби.

Позже Рю сказал CNN, что будет сложно для любого кандидата посетить сообщество.

Трамп и его кандидат в вице-президенты, JD Вэнс, не показывают никаких признаков отзыва своих ложных утверждений о Спрингфилде. На митинге в среду вечером Трамп пообещал посетить город "в течение следующих двух недель" и критиковал Рю за то, что он не выдворил мигрантов.

Согласно веб-сайту города Спрингфилда, в городе и его округе Кларк проживает примерно 12 000-15 000 иммигрантов из разных стран. Город также опроверг утверждения, что гаитянские иммигранты - это нелегальные иммигранты.

"Гаитянские иммигранты законно присутствуют в Соединенных Штатах в рамках программы иммиграционной отсрочки", - заявил город, ссылаясь на программу, запущенную администрацией Байдена в 2023 году для создания более законных путей въезда в США.

Для того, чтобы квалифицироваться на программу, участники проходят проверку и должны найти спонсора в стране. На этой неделе более 210 000 гаитян получили отсрочку на въезд в США через эту программу, согласно данным, опубликованным US Customs and Border Protection.

Корреспонденты CNN Кэтрин Шойчет, Дана Баш и Крис Бойетт внесли вклад в этот отчет.

В свете текущей ситуации в Спрингфилде важно, чтобы мы стояли едиными и поддерживали местные власти в поддержании мира и порядка. Угрозы против различных учреждений в городе привели к ужесточению мер безопасности, затронувшим как образовательные учреждения, так и местный бизнес.

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