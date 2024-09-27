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Мэр Нью-Йорка объявил себя невиновным.

Обвинения в недобросовестном поведении появляются в судебной обстановке

 and  Viktoriya Miller
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Мэр Нью-Йорка объявил себя невиновным.

Нью-йоркский мэр Эрик Адамс объявил о своей невиновности в коррупционном деле. На своей первой слушании в суде он заявил: "Я не виновен, Ваша честь". Его адвокат Алекс Спиро заявил о планах подать ходатайство о прекращении дела на предстоящем судебном заседании. Адама обвиняют в получении незаконных взносов в избирательную кампанию и бесплатных поездок за границу от лиц, пытающихся повлиять на управление городом.

Выходя из здания суда без комментариев, Адамс позже встал рядом со Спиро, который вновь опроверг обвинения. "Это даже не настоящее дело", - заявил Спиро. Обвинительное заключение содержит пять пунктов: мошенничество, взяточничество, получение взносов в избирательную кампанию от иностранного гражданина более одного раза и сговор. Если Адам будет признан виновным по самому тяжкому обвинению - мошенничеству, прокуратура США предлагает максимальный срок заключения в 20 лет.

Кэлия Коэн, заместитель прокурора США, сообщила об соглашении между Спиро и прокуратурой, согласно которому Адам может оставаться на свободе при условии, что он не будет контактировать со свидетелями или людьми, упомянутыми в обвинительном заключении. Он может общаться со своей семьей и сотрудниками, но не по поводу обвинений или расследования. Адам должен вернуться в суд в следующую среду.

Согласно обвинительному заключению, Адам якобы использовал свои связи с лицами, связанными с Турцией, которые предоставили ему дешевые или бесплатные авиабилеты, роскошное жилье и финансировали его избирательную кампанию незаконными взносами. Он также обвиняется в том, что помог получить более 10 миллионов долларов из общественных средств для избирательной кампании через их вмешательство. Незаконно для иностранных граждан делать взносы в политические кампании в США.

Взамен Адам якобы оказывал услуги своим благодетелям, такие как выдача разрешения на открытие здания турецкого консульства в Манхэттене, несмотря на опасения по безопасности.

Поддерживая свою невиновность, Адам утверждает, что принятие скидок на поездки в качестве государственного чиновника не является странным или неподходящим. Спиро также заявил, что любая помощь, оказанная лицам, ориентирующимся в городской бюрократии, была просто частью обязанностей Адама как мэра. Адам отрицает, что когда-либо сознательно принимал незаконные взносы в избирательную кампанию.

На судебном заседании Спиро утверждал, что коррупционное дело против Адама не является законным и является всего лишь попыткой испортить его репутацию. Несмотря на обвинения в мошенничестве, взяточничестве и принятии незаконных взносов в избирательную кампанию, Адам продолжает утверждать свою невиновность.

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