Мэр Нью-Йорка Адамс обвиняется в взяточничестве и незаконном взносе на избирательные кампании.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвиняется в получении взяток и незаконных пожертвований от иностранных лиц. Обвинения, изложенные в документе, опубликованном в четверг, утверждают, что Адамс требовал и настаивал на взятках от представителя Турции. Взятки включали бесплатные и сильно скидочные роскошные отпуска. Представитель Турции просил вмешательства Адамса в интересах турецкого консульства в Манхэттене.

Кроме того, в обвинительном акте утверждается, что Адамс воспользовался городской инициативой, предлагающей существенные стимулы для небольших пожертвований, тем самым увеличив свои доходы. Документ предполагает, что кампания Адамса получила дополнительные $10 миллионов из-за ложных рекомендаций. Ранее агенты ФБР изъяли телефон Адамса.

Несмотря на растущие обвинения против него, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс решительно отрицает свою причастность к скандалу, заявляя, что новые обвинения безосновательны. В попытке минимизировать ущерб Адамс объявил о планах ужесточить законы о финансировании кампаний в городе.

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