Мэр Москвы признает: "Этот инцидент был одним из самых масштабных нападений беспилотных летательных аппаратов, когда-либо направленных на столицу города".

Последние украинские удары беспилотниками по Москве оценены как одни из крупнейших за 2,5 года конфликта

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал последнюю украинскую атаку беспилотниками на город одной из крупнейших с начала конфликта 2,5 года назад. Несколько беспилотников были уничтожены в районе Подольска, города в 38 км к югу от Кремля, где произошел инцидент, согласно сообщению Собянина в Telegram. Министерство обороны России сообщило о нейтрализации 11 объектов, направляющихся в столичный регион. В целом, более 45 беспилотников были уничтожены по всей России. В ответ Россия запустила почти 70 беспилотников против Украины ночью, большинство из которых, якобы, были перехвачены украинскими ВВС. В то же время продолжаются столкновения на востоке Украины и в районе Курска на российской границе. "Это одна из крупнейших попыток атаковать Москву беспилотниками", - заявил мэр Собянин, хотя атака была успешно отражена без сообщений о повреждениях.

16:20: Украинская православная церковь призывает сторонников перейти

Глава независимой Православной церкви Украины, митрополит Эпифаний, призвал последователей запрещенной пророссийской православной церкви перейти. Украинский парламент запретил все религиозные организации, связанные с Россией, во вторник. "Этот закон позволяет всем религиозным учреждениям, которые еще не сделали этого, полностью дистанцироваться от контроля Москвы", - объяснил Эпифаний на украинском телевидении. "Мы, в свою очередь, призываем всех православных христиан в Украине, которые еще не сделали этого, навсегда избавиться от этого российского ярма".

15:54: Премьер-министр Моди просит мира перед визитом в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, совершая свой первый визит в Восточную Европу, прибыл в Варшаву. Моди стал первым индийским главой правительства, посетившим Польшу за 45 лет. В пятницу Моди станет первым индийским премьер-министром, посетившим Украину. Перед отъездом Моди призвал восстановить мир в Украине. Как "друг и союзник" Киева, Индия надеется на быстрое возвращение мира и стабильности в регионе, написал он в цифровых СМИ.

15:28: Выборы в Курске перенесены в семи муниципалитетах

В ответ на украинскую наступательную операцию в российском пограничном регионе Курск Россия перенесла местные выборы в семи муниципалитетах региона. "Центральная избирательная комиссия поддерживает предложение избирательной комиссии Курской области о переносе выборов в семи муниципалитетах", - объявила комиссия. Выборы состоятся, когда будут обеспечены "полные гарантии безопасности для избирателей", добавила комиссия. В оставшихся районах Курска голосование пройдет по плану с 28 августа по 8 сентября для избрания губернатора региона. Украинская армия вошла в российский регион Курск в наступлении, начавшемся 6 августа, заявляя о контроле над многочисленными поселениями. По данным российских источников, более 120 000 гражданских лиц эвакуировались из района.

15:07: Украинские войска подтверждают использование западного оружия на российской территории

Украина заявляет, что использовала американские ракеты HIMARS для целевого удара по заменяющим мостам через реку Сейм в России. "Где исчезают понтонные мосты в Курской области? Силы развертывания ... уничтожают их точечно", - заявили украинские специальные войска через службу Telegram. Системы ракет HIMARS США используются. Это первый раз, когда Украина подтверждает использование такого западного оружия в своей наступательной операции на территории России. Страны, такие как США и Германия, не возражают. Однако Россия осудила это как эскалацию конфликта. Военные эксперты предположили, что ракеты HIMARS сыграли роль в разрушении хотя бы трех оригинальных мостов через Сейм. Разрушение затрудняет снабжение армии России и запуск контрнаступления.

14:52: Десять украинских беспилотников сбиты возле Москвы

Беспилотники из Украины снова приближаются к российской столице. Несколько видеоклипов показывают сбитые и большие огненные шары в воздухе, в то время как российская армия заявляет о уничтожении по крайней мере 10 воздушных судов. Масштаб любых повреждений или жертв остается неясным.

14:25: Министерство иностранных дел Германии: "Россия не заинтересована в переговорах"

По оценке немецкого правительства, Россия не проявляет желания вести переговоры об окончании конфликта. "Россия не заинтересована в переговорах", - заявил представитель немецкого МИД в Берлине. Вместо того чтобы вести переговоры о мире с Украиной, российское правительство требует аннексии территорий, которые российские силы даже не контролируют. Более того, Россия имеет возможность прекратить войну в любой момент. Чтобы противодействовать незаконному вторжению, Украине нужны подходящие оружия, подчеркивает представитель, ссылаясь на требования в текущих избирательных кампаниях в Тюрингии и Саксонии о прекращении поставок и более активном продвижении дипломатических решений.

13:53: "Кadyrov успокаивает Путина в Чечне"

Президент Владимир Путин впервые за 13 лет посещает российский республику Чечню. Его встречает сильный человек Рамзан Кадыров. Два автократа публично признают свою лояльность друг другу, с Кадыровым, вручающим Путину подарок. Однако дружба не безусловна, согласно репортеру ntv Райнеру Мунцу.

13:30 Москва сообщает о захвате еще одного села в восточной Украине Российская армия заявляет о захвате еще одного села в восточной украинской области Донецк. Российские войска объявили победу над селом Шеланне, как сообщает министерство обороны России на своем ежедневном брифинге. Село находится северо-восточнее города Донецк, который в настоящее время находится под контролем России. Примерно в 20 километрах от Шеланне находится город Прохоровка, считающийся важным логистическим центром. Однако Conflict Intelligence Team, независимая организация, отслеживающая ситуацию в Украине, считает, что местность уже была взята 18 августа.

12:57 Украина одобряет присоединение к Международному уголовному суду Украинский парламент ратифицировал Римский статут, тем самым открывая путь для присоединения Украины к Международному уголовному суду. Это решение является важной вехой в стремлении Украины к интеграции в Европейский союз. Суд выдал международные ордера на арест нескольких лиц, в том числе президента России Владимира Путина.

12:45 Украина отражает крупномасштабную атаку беспилотников от России Воздушные силы Украины сообщают о том, что успешно сбили 50 российских ударных беспилотников в ночном нападении. Еще 16 беспилотников, скорее всего, были сбиты электронными средствами противодействия, согласно военной разведке. Один беспилотник вернулся в Россию. В общей сложности Украина подверглась нападению 69 беспилотников, а также один беспилотник из Белоруссии. Россия также использовала две баллистические ракеты и крылатую ракету во время атаки, но только крылатая ракета была перехвачена. Никакой информации о жертвах или ущербе не поступало. Москва пока не выступила с заявлением по этому инциденту.

12:22 Российские войска давят на украинские оборонительные линии на востоке Украины Украинские войска продолжают подвергаться жестоким нападениям со стороны российских войск на восточной части страны, согласно военной разведке. Генеральный штаб в Киеве сообщает о 66 российских атаках на линии фронта в Покровске во вторник, все они были отбиты. Интенсивные бои продолжаются в многочисленных деревнях вдоль маршрута к Покровску, расположенному примерно в 10 километрах. Командующий Олександр Сирский признает сложные обстоятельства. На российском фронте сообщается, что украинские оборонительные линии в Покровске слабеют. Российские военные блогеры заявляют о победе своих войск.

11:50 Медведев: никакого диалога с Украиной, пока враг не побежден Бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, указывает на то, что диалог между Украиной и Россией маловероятен. Медведев, ставший в последние годы все более радикальным, утверждает, что при текущих успехах Украины в Курске переговоры между двумя сторонами невозможны. "Никаких переговоров между Москвой и Киевом не будет, пока Украина не будет полностью побеждена на поле боя", - пишет Медведев в своем Telegram-канале. "Бесполезные разговоры самозваных посредников о благородной теме мира закончились. Все признают реальность ситуации, несмотря на свою неспособность открыто говорить о ней", - заключает Медведев.

11:22 Влияние наемников Вагнера в конфликтах Африки растет Российские наемники продолжают оказывать значительное влияние в Африке, через год после смерти лидера Вагнера Евгения Пригожина. Аналитики Conflict data organization Acled считают, что "несмотря на гибель Пригожина и последующее переименование в Африканский корпус, присутствие Вагнера в Африке, скорее всего, будет расширяться". В первом полугодии 2024 года было больше инцидентов с политическим насилием, связанных с российскими наемниками в Африке, чем за всю жизнь Пригожина. Наемники Вагнера сражались в Украине, Сирии и различных африканских странах, действуя в интересах России. В июне 2023 года Вагнер возглавил бунт против Кремля. 23 августа 2023 года самолет Пригожина потерпел крушение, убив его и его ближайших соратников.

10:50 Погребальный директор в Курске дает необычный совет Мужчина, выдающий себя за военного офицера в видео, распространенном в Telegram, порицает мужчин, бегущих из Курска. Однако этот человек не является действующим солдатом, а 39-летним директором похоронного бюро Кириллом Суворовым, жителем Санкт-Петербурга, как сообщает российское оппозиционное новостное агентство Агентство. В своем видео Суворов обличает мужчин Курска, обвиняя их в трусости. Он призывает их присоединиться к боям или хотя бы внести свой вклад в военное дело, копая траншеи. Суворов также призывает местных жителей жертвовать свои автомобили военным вместо того, чтобы покидать район. При интервьюировании Агентством Суворов подтвердил свою критику и отказался раскрывать, будет ли он сам участвовать в войне.

09:37 Киев: Украинская армия наносит удар по системе ПВО России в Ростовской области Украинская армия заявляет о нанесении удара по системе ПВО в южной российской области Ростов. По данным Генерального штаба, это была система зенитно-ракетных комплексов С-300. Россия использовала этот тип ракет в нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. Удар украинцев был нанесен по системе в районе поселка Новшахтинск. Зафиксированы взрывы в определенных целевых зонах, и точность попадания находится под расследованием. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает, что российские ВВС уничтожили ракету, запущенную с Украины над регионом. Однако Министерство обороны России не упоминает об этом в своем ежедневном отчете.

09:09 Атака дронов парализует аэропорты Москвы Атака дронов на Москву потребовала временных ограничений на работу трех из четырех аэропортов города в течение четырех часов ночью. Согласно данным управления воздушным движением в Telegram, эти ограничения коснулись аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, но не главного аэропорта Шереметьево. Российские ВВС уничтожили одиннадцать дронов, приближающихся к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин описал это как одну из крупнейших атак дронов на город.

08:41 Спикер по внешней политике СДПГ: "Эту имперскую громаду Путина можно свергнуть" Председатель комитета по иностранным делам СДПГ Михаэль Рот выступает за решительную поддержку Украины, особенно в "трудный период". "Единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это признать свою неспособность доминировать над Украиной. И это может произойти только в том случае, если мы, Германия, Европа, США и различные другие союзники продолжаем как можно больше накачивать Украину военной помощью", - сказал Рот в интервью ранним утром на ntv. Он также выразил радость по поводу достижений на российской территории, заявив, что украинцы finally могут черпать мужество из того факта, что "эту имперскую громаду Путина можно свергнуть".

08:12 Вайдке выражает озабоченность по поводу пособий для украинских беженцев Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке выражает обеспокоенность по поводу пособий для украинских беженцев. "Выбор был правильным в то время, потому что мы должны были действовать быстро. Теперь мы должны задаться вопросом, актуально ли это tipo поддержки", - сказал он журналу "Штерн". В других странах ЕС работает намного больше украинцев, чем в Германии. "Нам нужно пересмотреть это. Это было бы выгодно для нашей экономики - нам нужен труд - и способствовало бы интеграции", - заявил Вайдке. Бранденбург проведет новые выборы в сентябре.

07:40 Оценки Украины: столько ракет и дронов Россия уже использовала С начала конфликта Россия использовала более 9600 ракет и почти 14000 ударных дронов против Украины, согласно данным, приведенным в "Киевском независимом". Из них 5197 ракет были направлены на гражданские районы, а основной удар был нанесен ракетами С-300/S-400, которые ударили 3008 раз. Вторыми по частоте использованными оружием были ракеты Kh-555/Kh-101, с документированными 1846 атаками.

07:08 Армия Германии усиливает меры безопасности в казармах Армия Германии существенно усиливает меры безопасности во всех казармах. Как сообщает "Der Spiegel", казармы были приказаны тщательно осмотреть внешние ограждения всех объектов на наличие отверстий и более тщательно мониторить их, особенно ночью. Солдат также sensibilizieren к тому, чтобы обращать внимание на неавторизованных лиц в зонах безопасности и немедленно сообщать о подозрительных случаях. Это решение было принято в ответ на сообщения о проникновении в чувствительные зоны безопасности. Как сообщает "Der Spiegel", высокопоставленный генерал признает, что защита немецких казарм все еще работает в "режиме мира", при этом вход и выход контролируются частными поставщиками услуг, а также патрулирование вдоль ограждений казарм.

06:40 Габек: если помощь G7 не материализуется, Украину нужно поддерживать иначе Федеральный министр экономики Роберт Габек гарантирует продолжение поддержки Украины, независимо от того, материализуется ли ожидаемая многомиллиардная помощь от стран G7. "G7 уже все запустили: Украина в будущем получит деньги, что позволит ей приобрести срочно необходимые системы вооружения", - сказал политик от "Зеленых" группе Funke. "Это верно и будет здесь к концу года - насколько я слышу". Украина получит 50 миллиардов, а также дополнительные 4 миллиарда из федерального бюджета в 2025 году. Если это не произойдет, "нам придется пересмотреть", требует Габек. Приверженность Украине "остается незыблемой". Тогда поддержку "нужно обеспечить иначе". Габек признает, что переход на планируемую модель G7 может оказаться сложным, "если новые заказы не могут быть размещены из-за исчерпания existing бюджетных выделений". Он предлагает практическое решение. "Будет необходимо гарантировать, что системы вооружения заказываются сейчас и оплачиваются позже из фондов G7". Было бы крайне опасно, если бы Украина проиграла эту войну. Тогда свобода Европы была бы под угрозой.

06:08 Инфильтрация в Курске: Москва обвиняет западные спецслужбыКак сообщает газета, Россия считает, что западные спецслужбы стоят за последней украинской инфильтрацией в российский регион Курск. "Военные операции Украины в Курской области были организованы с участием спецслужб США, Великобритании и Польши", - цитирует газета "Известия" Москву, ссылаясь на службу внешней разведки SVR. Сообщается, что силы, вовлеченные в это, координировали свои тактические приемы в тренировочных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из стран НАТО якобы руководили украинскими военными подразделениями, которые пересекли границу России, а также помогали им управлять западным оружием и военной техникой. Союзные страны также якобы предоставили украинской армии спутниковые данные о развертывании российских войск в зоне операций.

05:39 Российские источники: Все три моста через Сейм повреждены или разрушеныУкраинская армия либо повредила, либо взорвала все три моста через реку Сейм на западе России, как сообщают российские источники. Украинские атаки на мосты через Сейм в Курске могут привести к окружению российских войск между рекой, украинским наступлением и границами обеих стран. Эти атаки, похоже, замедляют реакцию России на курскую наступательную операцию, начатую Украиной 6 августа.

04:30 Россия сообщает о широкомасштабной атаке украинских дронов

Россия сообщает о широкомасштабной атаке украинских дронов на несколько регионов. По данным официальных лиц, три дрона были сбиты примерно в 38 километрах к югу от Кремля, и еще 15 в пограничном регионе Брянск. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три дрона, направлявшиеся в Москву, были перехвачены над городом Подольск. О жертвах или ранениях не сообщается в Брянске и Подольске. Подобные сообщения о перехваченных атаках поступают из регионов Тула и Ростов, без сообщений о жертвах или ранениях. Точное число запущенных дронов и ракет не уточняется. Украина обычно воздерживается от комментариев по таким вопросам.

03:50 Путин и Кадыров посещают войска в Чечне

Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает Северокавказскую республику Чечню. Вместе с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым он осматривает войска и волонтеров, готовящихся к отправке в Украину. "Пока у нас есть такие люди, мы абсолютно непобедимы", - говорит Путин солдатам в Российском университете специальных сил в Гудермесе, как сообщает сайт Кремля. Незапланированный визит происходит на фоне недавних украинских продвижений в российский регион Курск. Кадыров сообщает Путину, что Чечня отправила более 47 000 бойцов в Украину с начала войны, в том числе около 19 000 волонтеров. Кадыров часто называет себя "пехотой Путина".

02:44 Российская противовоздушная оборона отражает атаку дронов над Москвой

Россия утверждает, что отразила атаку дронов на столицу, Москву. По сообщению Сергея Собянина в Telegram, три украинских дрона были сбиты средствами ПВО. Первоначальные сообщения не указывают на повреждения или жертвы от обломков.

01:50 Обвинение в предательстве: ФСБ подтверждает арест ученого

ФСБ России подтверждает арест ученого по подозрению в государственной измене. Неidentified individual якобы признался в проведении хакерских атак на критически важную инфраструктуру Украины, переводе денег украинской армии и сбору информации о российской армии. ФСБ не сообщает, когда было произведено задержание. Российские СМИ распространяют видео, якобы показывающее задержание, с видимым снегом на фоне. Согласно каналу Telegram "Осторожно, новости", человек - физик, якобы арестованный в декабре 2023 года, согласно предыдущим сообщениям СМИ.

00:59 Зеленский поддерживает запрет пророссийской православной церкви в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствует решение парламента о запрете пророссийской ветви православной церкви. "Хочу поблагодарить работу Верховной Рады, которая приняла закон, отстаивающий нашу духовную независимость", - говорит Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Парламент после долгих дебатов принял запрет на Украинскую православную церковь, которая находилась под контролем Москвы десятилетиями. Эта ветвь церкви в Украине обвиняется в поддержке или даже сотрудничестве с врагом, в преступлениях, совершенных Россией против своего народа. Церковь официально дистанцировалась от Москвы, но все еще признает Московского патриарха. Последний поддерживает войну России в Украине и является другом лидера Кремля Владимира Путина.

23:07 Пентагон: России трудно противодействовать украинскому контрнаступлению в КурскеПо оценке Министерства обороны США, России трудно реагировать на украинское контрнаступление в Курской области. Спикер Пентагона Пат Райдер в Вашингтоне заявляет, что есть признаки переброски нескольких подразделений в район. "Однако в целом я бы сказал, что России действительно трудно", - добавляет Райдер. Украинское наступление "несомненно поставило своего соперника в оборону", подчеркивает Райдер. Когда его спрашивают, поддерживает ли Вашингтон публично украинскую прессу, Райдер не дает прямого ответа, но ссылается на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что цель состоит в создании буферной зоны. Райдер заявляет, что они находятся в контакте с Киевом, чтобы узнать больше о конкретных целях.

22:10 Зеленский: Важность баланса между мобилизацией войск и экономикой Президент Украины Володимир Зеленський подчёркивает важность баланса между мобилизацией войск и защитой экономики, пострадавшей от войны. Во время визита на промышленное предприятие в Кропивницькому, центральной Украине, Зеленський отвечает на вопрос рабочего, подчеркивая, что занятые позиции играют важную роль в выплате зарплат soldiers и укреплении усилий по обороне Украины.

21:44 Украина объявляет о территориальном продвижении в Курске Украина сообщает о продвижении на 28-35 километров в российском регионе Курск, согласно их собственным отчетам. Российские силы якобы усиливают свои позиции там за счет troopов из других регионов, как объявил в телеобращении Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Алексей Сырский. Кроме того, российские войска переводят подразделения в Покровск на востоке Украины, где в последнее время происходили ожесточенные бои. Россия пока не отреагировала на эти developments.

21:25 Путин возвращается в Чечню после 13 лет Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает российскую республику Чечню, чтобы встретиться с местным лидером Рамзаном Кадыровым. Фотографии, опубликованные новостным агентством РИА Новости, показывают, как Путин пожимает руку Кадырову в Грозном. Затем Путин кладет руку на плечо Кадырова и обнимает его, прежде чем они уезжают на лимузине. Кадыров сообщает о "насыщенном графике" мероприятий, заявляя, что Путин "полон энергии несмотря на изнурительный рабочий день и готов осмотреть несколько мест в Чечне".

21:02 Шольц: Украина получит "много денег, много денег" Канцлер Германии Олаф Шольц опровергает обвинения в недостаточной поддержке Украины. В этом году Украина получит более семи миллиардов евро, что является самым высоким показателем среди европейских стран, объясняет Шольц на телестанции Sat1. В следующем году Украина получит четыре миллиарда евро из федерального бюджета - снова наибольшая сумма среди европейских стран. Кроме того, западные страны G7 планируют предоставить 50 миллиардов долларов через замороженные российские активы. "Много денег, много денег", - подчеркивает Шольц. Однако точный график выделения 50 миллиардов Украине остается неясным.

20:14 Путин проводит параллели между захватом школы в Беслане и украинским наступлением Президент России Владимир Путин проводит аналогию между захватом школы в Беслане в 2004 году и нынешним наступлением украинской армии в Курске, российском пограничном регионе. Так же, как Россия боролась с "террористами" в Беслане тогда, теперь она должна сражаться с "преступниками" в Курске, заявил Путин во время своего визита в Беслан.

19:43 Московский патриархат называет запрет украинской церкви "незаконным" Русская православная церковь осуждает решение украинского парламента одобрить запрет на деятельность России-ориентированной Украинской православной церкви как "незаконный акт" и "серьезное нарушение религиозной свободы и прав человека", как заявил Владимир Легойда, представитель Русской православной церкви, в Telegram. Он предупреждает о возможности "массового насилия против миллионов верующих", если закон будет реализован. Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, также выразил свои опасения, описав эти времена как "трудные" и оправдывая оппозицию из-за различий во мнениях, а не из-за злобы. Кирилл является решительным сторонником войны против Украины. Ранее украинские парламентарии приняли законопроект, призывающий к запрету религиозных организаций, связанных с Москвой.

