Мать и две девочки найдены мертвыми в Австрии

В одном из частных домов в Нижней Австрии были найдены тела женщины и двух девочек. 29-летняя женщина получила огнестрельные ранения, сообщили полицейские из округа Тулн, расположенного к северу от Вены у реки Дунай. На месте преступления была найдена пистолет.

Девочкам было 5 и 8 лет. На них не было обнаружено внешних травм, заявил Стефан Пфандлер, начальник отдела уголовной полиции Нижней Австрии. Автопсии помогут прояснить ситуацию. Полиция расследует возможность того, что мать убила своих детей, а затем покончила с собой.

На данный момент "нет конкретных признаков причастности других лиц". Отец детей обнаружил тела во второй половине дня в среду, сообщили полицейские.

Матерью девочек была 29-летняя женщина, найденная с огнестрельными ранениями. Отец детей обнаружил свою жену и своих дочерей в доме.

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