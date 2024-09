"Массовое разрушение" <unk> Медведев предупреждает об уничтожении Киева

11:50 "Тяжелые бои в Курachove"Самые ожесточенные бои на востоке Украины сейчас происходят вокруг города Курachove. Использование европейского дальнобойного оружия вызывает беспокойство среди местных жителей. Корреспондент Кавита Шарма сообщает обновления из Днепра.

11:12 "Атаки боевых дронов в Черноморском регионе Одессы"Поступает информация о вчерашней жестокой атаке дронов: Россия запустила в общей сложности 76 боевых дронов, согласно данным украинских ВВС. Из них 72 были сбиты. Подробности последствий атаки ВВС не раскрывают. Губернатор Черноморского региона Одессы сообщает о значительном ущербе. По его словам, несколько строений в пригороде столицы Одессы были повреждены из-за обломков дронов. В районе Измаила, где часть украинского зерна перевозится на экспорт, были поражены складские здания. В Киеве также сообщается о попадании нескольких обломков. Коммунальная компания пострадала, но пожара не было.

10:31 "Столтенберг о встречах до войны: русские представили ложные карты НАТО"Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" рассказывает о последних дипломатических попытках предотвратить войну, начавшуюся в феврале 2022 года, с целью удержать Россию от вторжения в Украину. Последнее заседание НАТО-Россия совета, которое возглавлял Столтенберг, состоялось в январе. Россия потребовала удаления всех НАТО-войск с восточной части альянса, сказал Столтенберг. "Это было совершенно неприемлемо, но я верю в диалог. Вот почему мы встретились с ними снова." На встрече заместители министра иностранных дел и обороны России заявили, что у них нет планов войны; они утверждали, что их страна угрожается Украиной, он продолжает. "Они представили карты,presumably to illustrate how Russia is surrounded by NATO. Yet, those maps were incorrect as well. Denmark was not labeled as NATO territory. It was astonishing!" Он все еще не уверен, было ли это результатом недостаточной подготовки или преднамеренного обмана. Оглядываясь назад, Столтенберг сожалеет, что НАТО и его союзники не сделали больше для военного усиления Украины earlier. "Если бы Украина была военной сильнее, порог для атаки России был бы выше. Насколько он был бы высок, неясно."

10:03 "Вигольд о соглашении о размещении: Литва видит немецкую боевую бригаду как резерв"Германия и Литва подписали соглашение: это гарантирует балтийскому члену НАТО, что немецкая боевая бригада будет размещена в стране. Военный эксперт Томас Вигольд объясняет фон и важность соглашения в интервью ntv.

09:28 "Ким хочет увеличить сотрудничество с Москвой"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, пообещал усилить сотрудничество с Россией, согласно государственным СМИ. После дискуссий с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее северокорейские государственные СМИ сообщили о широком обмене мнениями по "укреплению стратегического диалога между двумя странами и сотрудничества для защиты общих интересов безопасности, а также региональных и международных вопросов." Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставке России оружия и ракет для войны в Украине. Пхеньян отрицает эти обвинения как "абсурдные".

08:59 "Стармер и Байден снова обсудят продвинутые оружия для Украины на Генеральной Ассамблее ООН"Решение о том, может ли Украина использовать передовые западные оружия против российских целей, скоро будет пересмотрено. Об этом сообщил британский премьер-министр Стармер после встречи с президентом США Байденом, на которой они отложили решение по этому вопросу. Байден и Стармер обсудят это на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе "с более широкой группой лиц", сказал Стармер. Британские СМИ сообщают, что Байден открыт для разрешения Украине использовать британские и французские ракеты, содержащие американскую технологию; однако американские ракеты не являются вариантом.

08:23 "Зеленский о плане Трампа: это политические сообщения"Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может положить конец конфликту в Украине в один день, не представляя подробного плана. В интервью CNN украинский президент Владимир Зеленский был спрошен о его интерпретации заявления Трампа. "Я не могу понять это сегодня, потому что я не знаю подробностей того, что он имеет в виду", - сказал Зеленский в интервью, показанном в воскресенье. Его позиция заключается в том, что США находятся в режиме предвыборной кампании. "И политические сообщения - это политические сообщения", - продолжает он. "Иногда они нереалистичны." Зеленский также упоминает о разговоре с Трампом два месяца назад. Во время этого разговора Трамп обещал поддержать Украину, сказал Зеленский.

07:27 "ИСВ: России нужны больше солдат в Курске, чтобы вытеснить украинцев"Россия продолжает контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСВ) не наблюдает масштабной операции по полному вытеснению украинцев из Курска. ИСВ, базирующийся в Вашингтоне, пишет, что российские власти в основном полагались на плохо подготовленных и оснащенных призывников, а также на небольшие части регулярных российских вооруженных сил и других сил безопасности в приграничном регионе. В оценке think tank объясняется: "Контрнаступление России для возвращения территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует больше персонала и ресурсов, чем уже накоплено в этом районе - особенно если большинство уже развернутых подразделений缺乏作战经验."

По данным украинской армии, Россия всю ночь атаковала Украину шаттл-дронами. Российская армия запустила несколько групп ударных дронов, как сообщило командование ВВС Украины. Предупреждения были выпущены почти во всех регионах страны, в том числе в Одесской области. Морская пехота сообщила, что сбила девять дронов там. В городе Одесса слышались взрывы, но на данный момент о жертвах не сообщается.

06:13 Мюценрих предлагает международную инициативу по миру

Лидер фракции СДП Германии Рольф Мюценрих предложил создать международную группу контактов для запуска процесса мира в украинском конфликте. Он заявил: "На мой взгляд, сейчас время для западных союзников инициировать группу контактов для запуска процесса". Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны, что сейчас подходящее время для усиления переговоров о мире, и что Россия должна быть включена в следующую встречу по миру. При упоминании возможных членов такой группы контактов Мюценрих назвал страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия. "В этих странах растет убеждение, что российское вторжение может стать бременем", - сказал он, добавив, что группа контактов "могла бы быть многообещающей" и сыграть значительную роль посредника.

05:41 ЕС изучает новый подход к продлению санкций

По данным нескольких инсайдеров, дипломаты ЕС рассматривают три способа продления санкций против России в будущем. Этот план был представлен европейским дипломатам в пятницу. Важный аспект - замороженные активы российского центрального банка, которые имеют решающее значение для предоставления 50-миллиардного мегакредита от стран G7 Украине. Эти активы были заморожены с момента российского вторжения на Украину.

03:40 Обломки дронов попали в здания Киева

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в сообщении Telegram, что обломки дронов попали в муниципальное здание в киевском районе Оbolon, к северу от центра города. Кличко также сообщил, что спасательные службы направляются на место. Ранее мэр сообщал, что системы ПВО активны в столице.

01:35 Ким Чен Ын поддерживает более тесное сотрудничество с Шойгу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал более тесное сотрудничество с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Согласно государственному новостному агентству KCNA, два лидера провели значительную беседу и пришли к удовлетворительному соглашению по вопросам, таким как более тесное "сотрудничество по защите общих интересов безопасности". Шойгу начал укреплять связи между Северной Кореей и Россией, посетив Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "План победы" Байдену в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю план победы", - сказал глава государства во время выступления в столице Киева. Этот план включает в себя систему связанных решений, которые обеспечат Украине достаточные силы для направления войны к миру. "Такие войны завоевания можно закончить справедливо либо вытеснив оккупационную армию силой, либо дипломатией", - объяснил Зеленский. Это гарантирует настоящую независимость страны. Однако Киев рассчитывает на поддержку США для достижения необходимой сильной позиции.

22:59 Россия меняет направление атаки на юг

По данным украинской армии, на востоке страны продолжаются тяжелые бои. Было зафиксировано 115 столкновений, сообщило командование в Киеве в вечернем сводке. "Сегодня наиболее интенсивная ситуация была в направлении Курacho, кроме того, враг был активен в направлении Лыманя и Покровска", - заявили они. Курacho - это небольшой город, расположенный к югу от Покровска. В течение длительного времени Покровск считался основным направлением атаки российских войск. Однако в последнее время Россия смогла добиться лишь незначительных территориальных приобретений в этом районе и расширила свой фронт на юг, чтобы захватить Гермык, шахтерский городок возле Курacho.

22:18 Зеленский: украинское наступление в Курске приносит желанное облегчение

Наступление Украины в российский регион Курск приносит желанный результат, как заявил президент Владимир Зеленский. В Харьковской области враг был остановлен, а в Донецке замедлился российский наступление, сказал он. Россия пока не добилась значительных успехов в своем контрнаступлении в Курске. Ранее эксперты сомневались в переброске крупных российских военных формирований из Донецка и других регионов в Курск. Россия заявляет, что вернула себе десять из ста занятых деревень.

21:30 Россия использует более 8000 иранских дронов против Украины

По данным киевских властей, Россия запустила примерно 8060 иранских шаттл-дронов в направлении Украины с начала конфликта. Тем не менее, официальных заявлений от Ирана или России пока не поступало. Украина впервые обвинила Иран в поставках самоубийственных дронов России осенью 2022 года.

20:43 Вероятность одобрения дальнобойного оружия для Украины остается неяснойВ Вашингтоне ходят слухи о возможном одобрении дальнобойного оружия для Украины между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Джо Байденом. Источники из "Гардиан" сообщают, что Великобритания разрешила Украине использовать ракеты "Торнадо". Однако ни одна из сторон не планирует раскрывать детали этого вопроса на сегодняшней встрече. Джон Кирби, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности, заявил: "Я не ожидаю сегодняшнего объявления об использовании дальнобойного оружия в России - по крайней мере, не от США". Он также упомянул, что продолжаются дискуссии с Великобританией, Францией и другими союзниками о "видах возможностей", которые будут предоставлены Украине. Кирби отказался дать четкий ответ на вопрос о возможных объявлениях изменений со стороны правительства США.

