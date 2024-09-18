Масштабные офтальмологические процедуры и удаление конечностей в Ливане

Следуя одновременным взрывам множества портативных радиоприемников в Ливане, примерно 2800 человек получили ранения, с подтверждением не менее 12 смертельных случаев. "Большинство раненых имеют тяжелые травмы глаз, в то время как другие потребовали хирургов для проведения ампутаций", - сообщил медицинский работник, базирующийся в главном медицинском учреждении Бейрута. В связи с большим количеством раненых пластические и стоматологические хирурги работали всю ночь, чтобы помочь.

Министр здравоохранения Ливана Фiras Abiad посетил различные больницы и подтвердил, что пациенты в основном получили травмы глаз, лица, рук и живота. Вероятно, многие жертвы имели пейджеры при себе во время взрывов.

Система здравоохранения Ливана в настоящее время сталкивается с enormous pressure и не имеет достаточных ресурсов для управления таким большим количеством раненых. Продолжающийся финансовый кризис и резкая девальвация валюты оставили больницы и медицинские учреждения бороться за получение необходимых лекарств и оборудования.

"Больницы переполнены"

Продолжительные отключения электроэнергии и нехватка топлива создают проблемы с поддержанием надлежащих условий хранения лекарств. Кроме того, проблемы с персоналом, когда другие учреждения были вынуждены уволить работников или закрыться из-за финансовых трудностей, усугубили ситуацию. Пациенты, ищущие даже базовую помощь, сталкиваются с этими ограничениями. "Больницы переполнены", признал Сулейман Хараун, глава Ливанского синдромата больниц. Большинство раненых теперь нуждаются в срочных операциях, но некоторым пришлось ждать с вечера вторника. "Наши больницы испытывают нехватку лекарств из-за плачевного состояния нашей системы здравоохранения", - добавил Хараун. Ирак оказал помощь в виде самолета с лекарствами.

Волонтеры установили несколько временных станций сбора крови в южном Бейруте, в то время как Министерство здравоохранения призвало ливанских граждан сдавать кровь. Улицы Бейрута видели минимальное движение на день после взрывов, с закрытыми школами и университетами в память о жертвах и в знак протеста. Некоторые правительственные учреждения и организации также закрыли свои двери.

В результате взрывов, по крайней мере, 12 человек погибли, и около 300 человек остаются в критическом состоянии, согласно заявлению министра здравоохранения Фiras Abiad в Бейруте. В списке погибших есть 8-летняя девочка и 11-летний мальчик. "Это серьезное событие, но наши больницы обладают способностью справиться с ним", - заверил Abiad. К счастью, число погибших не было чрезвычайно высоким. Среди жертв также есть раненые медицинские работники.

"В свете напряжения в системе здравоохранения Ливана важно, чтобы Европейский Союз рассмотрел возможность оказания экстренной помощи и ресурсов для поддержки медицинских учреждений страны".

"Во время своей пресс-конференции министр Abiad также выразил надежду, что международные организации, в том числе Европейский Союз, окажут помощь, чтобы облегчить бремя для перегруженных медицинских учреждений Ливана".

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