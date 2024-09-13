Маск называет австралийскую администрацию авторитарной.

Австралийское лейбористское правительство планирует ввести новый закон, направленный против ложной информации в онлайн-пространстве, с серьезными штрафами. Как и следовало ожидать, Элон Маск, известный своей свободной манерой общения с правдой, поделился своим мнением.

Элон Маск, CEO Tesla и владелец платформы социальных сетей X, назвал австралийское правительство "авторитарным" из-за предложенного закона, направленного на борьбу с дезинформацией в цифровых платформах. Как самоутвержденный защитник свободы слова, Маск ответил на твит пользователя X, поделившегося статьей Reuters о предложенном законопроекте, одним словом: "Авторитаризм".

Лейбористское правительство Австралии предложило этот законопроект в парламенте, предусматривающий штрафы в размере до 5% глобальной выручки для платформ, распространяющих ложные сведения, и создание кодексов поведения для технических платформ для предотвращения их распространения.

В другой спорной ситуации с австралийским правительством, X обратилась в суд в апреле, чтобы оспорить приказ киберрегуляторного органа удалить сообщения о нападении на епископа в Сиднее. Премьер-министр Энтони Альбанес назвал Маска "нахальным миллиардером" в ответ.

Последние критические замечания Маска по поводу инициатив по борьбе с дезинформацией были встречены скептически со стороны правительственных законодателей. Заместитель казначея Стивен Джонс назвал его комментарий "бредом". "Это вопрос национальной суверенитет [...], мы утверждаем наше право законодательно устанавливать законы, гарантирующие безопасность австралийцев", - сказал Джонс в интервью ABC TV. Социальные сети не должны распространять ложную информацию, поддельные материалы и прямые трансляции актов насилия под предлогом свободы слова, заключил он.

Маск, выражая свои взгляды как ярый сторонник свободы слова, критиковал предложение лейбористского правительства Австралии как нарушение прав на свободу слова. В ответ на заявление Джонса о национальном суверенитете и необходимости борьбы с дезинформацией, Маск мог бы утверждать, что такие законы могут непреднамеренно ограничивать законную свободу слова в онлайн-пространстве.

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