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ПолитикаНовостиСвобода выражения мнений

Маск называет австралийскую администрацию авторитарной.

 and  Viktoriya Miller
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Австралия вводит набор правил для коммунальных предприятий, запитов H.
Австралия вводит набор правил для коммунальных предприятий, запитов H.

Маск называет австралийскую администрацию авторитарной.

Австралийское лейбористское правительство планирует ввести новый закон, направленный против ложной информации в онлайн-пространстве, с серьезными штрафами. Как и следовало ожидать, Элон Маск, известный своей свободной манерой общения с правдой, поделился своим мнением.

Элон Маск, CEO Tesla и владелец платформы социальных сетей X, назвал австралийское правительство "авторитарным" из-за предложенного закона, направленного на борьбу с дезинформацией в цифровых платформах. Как самоутвержденный защитник свободы слова, Маск ответил на твит пользователя X, поделившегося статьей Reuters о предложенном законопроекте, одним словом: "Авторитаризм".

Лейбористское правительство Австралии предложило этот законопроект в парламенте, предусматривающий штрафы в размере до 5% глобальной выручки для платформ, распространяющих ложные сведения, и создание кодексов поведения для технических платформ для предотвращения их распространения.

В другой спорной ситуации с австралийским правительством, X обратилась в суд в апреле, чтобы оспорить приказ киберрегуляторного органа удалить сообщения о нападении на епископа в Сиднее. Премьер-министр Энтони Альбанес назвал Маска "нахальным миллиардером" в ответ.

Последние критические замечания Маска по поводу инициатив по борьбе с дезинформацией были встречены скептически со стороны правительственных законодателей. Заместитель казначея Стивен Джонс назвал его комментарий "бредом". "Это вопрос национальной суверенитет [...], мы утверждаем наше право законодательно устанавливать законы, гарантирующие безопасность австралийцев", - сказал Джонс в интервью ABC TV. Социальные сети не должны распространять ложную информацию, поддельные материалы и прямые трансляции актов насилия под предлогом свободы слова, заключил он.

Маск, выражая свои взгляды как ярый сторонник свободы слова, критиковал предложение лейбористского правительства Австралии как нарушение прав на свободу слова. В ответ на заявление Джонса о национальном суверенитете и необходимости борьбы с дезинформацией, Маск мог бы утверждать, что такие законы могут непреднамеренно ограничивать законную свободу слова в онлайн-пространстве.

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