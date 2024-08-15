Марк Мидоус хочет передать дело о подрыве выборов в Аризоне в федеральный суд.

Если торги окажутся успешными, это может существенно укрепить позиции Миддла, предоставив ему иммунитет, распространяющийся на определенных лиц, которые преследуются или подлежат суду за действия, связанные с их ролями в правительстве США.

В Аризоне Большой жюри в апреле вынесло обвинительное заключение против Миддла и 17 других соратников бывшего президента Дональда Трампа, которые пытались оспорить его поражение на выборах 2020 года, в том числе ложные выборщики от этого штата и несколько лиц, связанных с его кампанией. Миддл признал себя невиновным по всем пунктам обвинения.

Адвокаты Миддла в судебных документах, поданных в среду, утверждают, что обвинительное заключение «непосредственно связано» с официальными обязанностями Миддла в качестве последнего главного помощника Трампа.

«Ни одно из действий, в которых обвиняется мистер Миддл в обвинительном заключении, не является преступлением само по себе. Вместо этого это состоит из утверждений о том, что он получал (и иногда отвечал на) сообщения от людей, которые пытались донести свои идеи до президента Трампа или информировать мистера Миддла о стратегии и статусе различных правовых усилий кампании президента», — написали они.

«Это именно тот вид вмешательства штата в обязанности федерального чиновника, который запрещен статьей о верховенстве Конституции США, и который защищен от рассмотрения в суде штата законом о снятии с должности», — утверждают адвокаты.

Судья федерального суда Джон Тучи назначил слушание на 5 сентября. Тучи был nominee бывшего президента Барака Обамы.

Миддл не чужд судебных баталий. В прошлом году он предпринял подобную попытку в Джорджии после того, как был обвинен в аналогичных обвинений в подрыве выборов 2020 года в округе Фултон.

В качестве большого риска он дал показания под присягой на слушании по делам в этом случае о своей роли в Белом доме и о том, как он пытался направить Трампа через переход 2020 года. Но федеральный судья в этом случае пришел к выводу, что доказательства «в подавляющем большинстве свидетельствуют о том, что Миддл не действовал в рамках своих обязанностей в исполнительной ветви власти» во время большинства действий, указанных в этом обвинительном заключении в Джорджии.

Апелляционный federal суд позже подтвердил решение судьи, и Миддл попросил Верховный суд США рассмотреть это дело.

Обвинение в Аризоне отличается от дела в Джорджии, хотя часть действий, о которых идет речь, совпадает, связанная с деятельностью Миддла после поражения Трампа в 2020 году.

Дело в Аризоне имеет значительные Implications для политической карьеры Миддла, так как его обвинение в манипулировании выборами может повлиять на его будущие политические начинания.

Разговоры о правовых баталиях Миддла часто переплетаются с политикой, так как его участие в ролях в правительстве США постоянно подвергается политическому скrutiny.

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