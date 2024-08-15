Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Марк Мидоус хочет передать дело о подрыве выборов в Аризоне в федеральный суд.

Бывший главный советник Белого дома Дональда Трампа Марк Мeadows пытается переместить дело о его криминалa по субверсии выборов в Аризоне в federal суд с целью снятия выдвинутых против него обвинений.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Марк Мидоус хочет передать дело о подрыве выборов в Аризоне в федеральный суд.

Если торги окажутся успешными, это может существенно укрепить позиции Миддла, предоставив ему иммунитет, распространяющийся на определенных лиц, которые преследуются или подлежат суду за действия, связанные с их ролями в правительстве США.

В Аризоне Большой жюри в апреле вынесло обвинительное заключение против Миддла и 17 других соратников бывшего президента Дональда Трампа, которые пытались оспорить его поражение на выборах 2020 года, в том числе ложные выборщики от этого штата и несколько лиц, связанных с его кампанией. Миддл признал себя невиновным по всем пунктам обвинения.

Адвокаты Миддла в судебных документах, поданных в среду, утверждают, что обвинительное заключение «непосредственно связано» с официальными обязанностями Миддла в качестве последнего главного помощника Трампа.

«Ни одно из действий, в которых обвиняется мистер Миддл в обвинительном заключении, не является преступлением само по себе. Вместо этого это состоит из утверждений о том, что он получал (и иногда отвечал на) сообщения от людей, которые пытались донести свои идеи до президента Трампа или информировать мистера Миддла о стратегии и статусе различных правовых усилий кампании президента», — написали они.

«Это именно тот вид вмешательства штата в обязанности федерального чиновника, который запрещен статьей о верховенстве Конституции США, и который защищен от рассмотрения в суде штата законом о снятии с должности», — утверждают адвокаты.

Судья федерального суда Джон Тучи назначил слушание на 5 сентября. Тучи был nominee бывшего президента Барака Обамы.

Миддл не чужд судебных баталий. В прошлом году он предпринял подобную попытку в Джорджии после того, как был обвинен в аналогичных обвинений в подрыве выборов 2020 года в округе Фултон.

В качестве большого риска он дал показания под присягой на слушании по делам в этом случае о своей роли в Белом доме и о том, как он пытался направить Трампа через переход 2020 года. Но федеральный судья в этом случае пришел к выводу, что доказательства «в подавляющем большинстве свидетельствуют о том, что Миддл не действовал в рамках своих обязанностей в исполнительной ветви власти» во время большинства действий, указанных в этом обвинительном заключении в Джорджии.

Апелляционный federal суд позже подтвердил решение судьи, и Миддл попросил Верховный суд США рассмотреть это дело.

Обвинение в Аризоне отличается от дела в Джорджии, хотя часть действий, о которых идет речь, совпадает, связанная с деятельностью Миддла после поражения Трампа в 2020 году.

Дело в Аризоне имеет значительные Implications для политической карьеры Миддла, так как его обвинение в манипулировании выборами может повлиять на его будущие политические начинания.

Разговоры о правовых баталиях Миддла часто переплетаются с политикой, так как его участие в ролях в правительстве США постоянно подвергается политическому скrutiny.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно