Марджори Тейлор Грин считает экстремистский дискурс Лоры Лумер важной проблемой, которая не соответствует движению MAGA.

Грин, республиканец из Джорджии с собственной историей неоднозначных и агрессивных комментариев, отреагировала после того, как конгрессвумен призвала Луммер удалить пост в X, где Луммер сказала, что если Харрис, которая наполовину индианка, выиграет, Белый дом будет пахнуть карри, а речи будут модерироваться через колл-центр. Грин сочла пост крайне расистским и заявила в X: "Это не отражает президента Трампа".

При вопросе CNN о том, будет ли она призывать Трампа дистанцироваться от Луммер, Грин ответила: "Это важные выборы. Я не думаю, что она компетентна или имеет правильный настрой, чтобы советовать важные президентские выборы".

Эта ситуация служит признаком раскола среди ультраправых по мере приближения президентских выборов, раскрывая напряжение и разделения среди сторонников Трампа в отношении того, как Республиканская партия и ее президентский кандидат должны обращаться к избирателям.

Трамп, похоже, сталкивается со стремительно меняющимся и сложным политическим ландшафтом, который был нарушен номинацией Харрис на пост демократического президента. В результате Трамп выпустил серию резких и уничижительных заявлений, расистских оскорблений и безосновательных теорий, которые некоторые близкие союзники и доноры сочли контрпродуктивными в последние дни.

Луммер сопровождала Трампа на нескольких поездках, часто посещает мероприятия, на которых он выступает, и на многих occasions ее спорные социальные сети посты, похоже, предвосхищают следующую линию атаки Трампа.

Луммер ответила CNN на пост: "Интересно, как СМИ снова пытаются ложно обвинить меня в расизме. Эта женщина, которая на видео готовит индийскую еду и говорит о своей любви к карри с индийскими знаменитостями".

Что касается Луммер, Грин сказала: "У меня есть опасения по поводу ее риторики и враждебного тона. Она часто атакует республиканцев, таких как я, и других сильных сторонников Трампа с враждебным отношением. Это не представляет МАГА в целом".

Грин добавила: "Я решила, что пришло время заговорить. Я считаю, это неправильно. Мы не партия идентичности. Мы должны сосредоточиться на политике, а не на нападении на людей на основе их расы".

Грин утверждает, что поделилась своими опасениями с Трампом, но отказалась раскрывать подробности их личного разговора.

Грин также подвергалась критике за свои расистские и агрессивные замечания в течение всей своей политической карьеры.

Крокетт, демократический представитель, раскритиковал Грин, назвав ее "расисткой" после напряженного заседания конгресса, которое быстро переросло в личные нападки. Грин прокомментировала внешность Крокетта во время заседания: "Я думаю, что ваши накладные ресницы мешают тому, что вы читаете", - сказала Грин.

Крокетт объяснил журналистам: "Это чистой воды расизм. Она решила быть открыто расистской по отношению ко мне вчера".

При вопросе CNN о том, почему она считает комментарии Грин расистскими, Крокетт сказала, что Грин повторяет расистские комментарии, которые она часто слышит от сторонников МАГА онлайн, и почувствовала, что была выделена как чернокожая женщина из-за своих ресниц.

В то время офис Грин заявил: "Единственный член, который упомянул какой-либо отсылку к цвету, была конгрессвумен Крокетт".

Демократы, а также некоторые республиканцы проголосовали в 2021 году за удаление Грин из комитета, когда они контролировали камеру Палаты представителей, из-за ее истории взрывоопасных и насильственных прошлых комментариев, которые вызвали широкий протест среди демократов и раскол конгрессменов-республиканцев.

Грин защищала себя перед голосованием в Палате представителей, пытаясь дистанцироваться от вредной и опровергнутой теории заговора QAnon, которую она ранее поддерживала.

В разгар политического раскола Грин выразила обеспокоенность риторикой Луммер, заявив: "Ее враждебный тон и частые нападки на республиканцев не отражают МАГА в целом".

Во время напряженного заседания конгресса комментарий Грин о накладных ресницах Крокетт был раскритикован как расистский, что привело к обвинениям в расизме в адрес демократического представителя.

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