Манчин отказывается поддерживать Харрис из-за ее обещания подорвать филибустер, чтобы закрепить права на аборты, выражая разочарование: "Позор ей".

Западновирджинский сенатор, известный своей решительной поддержкой мощной тактики затягивания в Сенате, сообщил CNN во вторник, что не будет поддерживать ее президентскую кампанию - несмотря на намеки, сделанные им ранее в этом месяце на готовность сделать это.

"Разочаровывающее решение," - прокомментировал Манчин, который уходит в отставку в конце года, в Капитолии. "Она осознает, что филибастер - это святыня демократии. Это единственный фактор, который сохраняет нас в диалоге и совместной работе. Если она устранит это, то мы получим Палату представителей на стероидах."

Теперь, когда Харрис пообещала démantler филибастер по этому вопросу, Манчин подтвердил, что не будет поддерживать ее на президентских выборах.

"Это не произойдет," - заявил он. "Я считаю, что это может потенциально разрушить нашу страну, и моя нация важнее для меня, чем любой индивидуум или идеология. ... Я считаю, что это самое вредное решение."

Заявления Манчина последовали за словами Харрис в интервью Висконсинскому общественному радио на этой неделе: "Мы должны отменить филибастер для Роу."

Реализация этого изменения снизит порог голосования с 60 до простого большинства в 51 голос, что позволит продвинуть законодательство, защищающее право на аборты.

Поддержники филибастера утверждают, что сохранение этого инструмента способствует согласию в Сенате, в отличие от Палаты представителей, где законопроекты могут быть приняты простым большинством голосов. С другой стороны, противники утверждают, что эта тактика используется для препятствования работе Сената над законодательством, которое пользуется широкой поддержкой американской общественности.

"Позиция Манчина по филибастеру глубоко укоренена в политике, так как он считает, что это способствует диалогу и совместной работе в Сенате."

"В свете планов Харрис démantler филибастер для определенных вопросов понятно, почему Манчин не будет поддерживать ее президентскую кампанию из-за своих сильных убеждений в отношении этого политического инструмента."

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