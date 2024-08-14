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ПолитикаНовостиВойны и конфликты

Маленькая страна собирается обеспечить безопасность Газы?

Неожиданный вариант на Ближнем Востоке

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Израильское правительство стремясь полностью ликвидировать террористическую группировку Хамас....
Израильское правительство стремясь полностью ликвидировать террористическую группировку Хамас. Вследствие этого, потребуется новый порядок в Секторе Газа.

Маленькая страна собирается обеспечить безопасность Газы?

Будущее Сектора Газа после войны остается неясным. Израиль неоднократно отвергал идею постоянной оккупации. По данным армии, Объединенные Арабские Эмираты могли бы помочь в обеспечении безопасности прибрежного региона, но только при определенных условиях.

Согласно сообщению СМИ, Объединенные Арабские Эмираты могли бы потенциально помочь обеспечить военную безопасность Сектора Газа после войны. Однако это было бы возможно только в случае, если Палестинская Автономия (ПА) будет установлена как ответственная и управляющая сила в этом районе, сообщает Армия Израиля, ссылаясь на осведомленные источники. Эмираты были бы готовы пойти на такой шаг только по просьбе ПА.

Эмираты стали первой страной Персидского залива, установившей дипломатические отношения с Израилем в 2020 году. Велись спекуляции о потенциальной роли этой небольшой, но влиятельной страны в Секторе Газа после войны. В мае министр иностранных дел Абдулла бин Заид уточнил, что Эмираты не будут участвовать в какой-либо гражданской администрации или планах по "предоставлению прикрытия для присутствия Израиля в Секторе Газа". Однако после посредничества США Эмираты, похоже, стали более склонны участвовать в потенциальной военной операции по обеспечению мира в Газе.

Лана Нусайбах, специальный представитель министра иностранных дел Эмиратов, намекнула на это в гостевой статье для Financial Times в прошлом месяце. Она написала, что первый шаг к прекращению войны будет заключаться в "временном международном развертывании, которое отвечает на гуманитарный кризис, восстанавливает правопорядок, закладывает основу для руководства правительства и готовит почву" для объединенного Газы и Западного берега под легитимной палестинской властью.

Также обсуждалась возможная роль других арабских стран в военном обеспечении безопасности Газы. Армия Израиля сообщает, что Израиль запросил участие нескольких стран, но Египет, Марокко и Эмираты отказались, заявляя, что не хотят казаться помощниками Израиля или исполнителями оккупационной власти в прибрежном регионе.

Участие Объединенных Арабских Эмиратов в обеспечении безопасности Газы после конфликтов и войн зависит от установления Палестинской Автономии, согласно данным Армии Израиля. Поддержку такой роли выразила Лана Нусайбах, специальный представитель министра иностранных дел Эмиратов, говоря о необходимости временного международного развертывания для восстановления мира и порядка в регионе.

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