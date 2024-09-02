Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Мальчик, служащий в вагоне, хочет пообщаться с главными фигурами.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Мальчик, служащий в вагоне, хочет пообщаться с главными фигурами.

После выборов переговоры о формировании коалиции становятся напряженными tanto в Тюрингии, как и в Саксонии. После впечатляющего выступления BSW Вольфганг Шойбле заявляет, что они готовы внести свой вклад в "приемлемое управление". Однако она сразу же отвергает одну из возможных схем.

После успешного выступления BSW Сахра Wagenknecht считает свою партию ответственной за управление в Тюрингии и Саксонии, несмотря на сложные возможности коалиции. "Мы готовы помочь создать хорошее правительство. Это также наша обязанность", - заявила она в ходе шоу RTL Direct.

Wagenknecht добавила, что лично примет участие в переговорах в Эрфурте и Дрездене. "Если вы хотите сформировать коалицию с BSW, вам придется поговорить со мной. (...) Когда речь идет о важных вопросах и нагрузке на новое правительство в Саксонии, в частности в Тюрингии, я бы хотела поговорить с будущими министрами".

Wagenknecht считает, что требования BSW в области внешней политики, такие как отказ от размещения американских ракет средней дальности в Германии, не помешают коалиции с ХДС. "Это не просто наше требование, но это то, что волнует общественность. И я считаю важным, что мы сможем добиться сдвига здесь".

Wagenknecht вновь заявляет о своем отказе от формирования коалиции с АФД: "Нет, нельзя вести переговоры с АФД в этих федеральных землях, потому что там очень сильны настоящие правые экстремисты, подобные Хёкке. У них нет серьезного плана".

Что касается возможного альянса с Левой партией в Тюрингии, Wagenkнехт заявила: "У меня нет проблем с Бодо Рамеловом. Я считаю, что проблема в нем, потому что он винит нас в плохих результатах Левой партии сейчас".

Участие BSW в переговорах о коалиции в Тюрингии и Саксонии с нетерпением ждет Сахра Wagenknecht, так как она считает, что это долг ее партии внести свой вклад в приемлемое управление после решения Комиссии по результатам выборов. Во время переговоров о коалиции Wagenknecht подчеркивает важность обсуждения важных вопросов и нагрузки на новое правительство с будущими министрами, представляющими Комиссию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Владимир Путин, президент России, в настоящее время общается с учениками из школы в Кызыле,...
Политика

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы. 18:09 Новая

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.
Главные темы

Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.

Папа Франциск начинает 12-дневное путешествие по Азии в понедельник. 87-летний старейшина, в настоящее время не в идеальном здоровии, был погружен на самолет в аэропорту Рима. Самолет должен приземлиться в Индонезии во вторник утром (в 6:30 CEST). В поездке глава католической церкви посетит...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Владимира Путина, présidenta России, приняли на территории Монголии, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выпустил ордер на его арест из-за обвинений в незаконном перемещении украинских детей в ходе нынешнего украинского конфликта, начавшегося с февраля 2022 года. По прибытии...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно