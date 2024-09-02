Мальчик, служащий в вагоне, хочет пообщаться с главными фигурами.

После выборов переговоры о формировании коалиции становятся напряженными tanto в Тюрингии, как и в Саксонии. После впечатляющего выступления BSW Вольфганг Шойбле заявляет, что они готовы внести свой вклад в "приемлемое управление". Однако она сразу же отвергает одну из возможных схем.

После успешного выступления BSW Сахра Wagenknecht считает свою партию ответственной за управление в Тюрингии и Саксонии, несмотря на сложные возможности коалиции. "Мы готовы помочь создать хорошее правительство. Это также наша обязанность", - заявила она в ходе шоу RTL Direct.

Wagenknecht добавила, что лично примет участие в переговорах в Эрфурте и Дрездене. "Если вы хотите сформировать коалицию с BSW, вам придется поговорить со мной. (...) Когда речь идет о важных вопросах и нагрузке на новое правительство в Саксонии, в частности в Тюрингии, я бы хотела поговорить с будущими министрами".

Wagenknecht считает, что требования BSW в области внешней политики, такие как отказ от размещения американских ракет средней дальности в Германии, не помешают коалиции с ХДС. "Это не просто наше требование, но это то, что волнует общественность. И я считаю важным, что мы сможем добиться сдвига здесь".

Wagenknecht вновь заявляет о своем отказе от формирования коалиции с АФД: "Нет, нельзя вести переговоры с АФД в этих федеральных землях, потому что там очень сильны настоящие правые экстремисты, подобные Хёкке. У них нет серьезного плана".

Что касается возможного альянса с Левой партией в Тюрингии, Wagenkнехт заявила: "У меня нет проблем с Бодо Рамеловом. Я считаю, что проблема в нем, потому что он винит нас в плохих результатах Левой партии сейчас".

Участие BSW в переговорах о коалиции в Тюрингии и Саксонии с нетерпением ждет Сахра Wagenknecht, так как она считает, что это долг ее партии внести свой вклад в приемлемое управление после решения Комиссии по результатам выборов. Во время переговоров о коалиции Wagenknecht подчеркивает важность обсуждения важных вопросов и нагрузки на новое правительство с будущими министрами, представляющими Комиссию.

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