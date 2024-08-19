Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВозможность принятия

Малайзия переходит к дипломатическим отношениям с другими людьми, не являющимися орангутанами

Рассматривая усыновление как великодушный поступок

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Женщина под значительным флагом в Куала-Лумпур, Малайзия: страна отмечает свой 55-й День свободы 31...
Женщина под значительным флагом в Куала-Лумпур, Малайзия: страна отмечает свой 55-й День свободы 31 августа.

Малайзия переходит к дипломатическим отношениям с другими людьми, не являющимися орангутанами

Вследствие критики правозащитников, заботящихся об животных, Малайзия отказалась от идеи использовать орангутанов в дипломатических целях. Несмотря на то, что покупатели малазийского пальмового масла все еще могут усыновить орангутанов в рамках первоначального плана, эти приматы останутся в своих естественных местах обитания, как сообщается в местных СМИ. Изначально Малайзия предложила подарить орангутанов странам, покупающим пальмовое масло, как было объявлено в мае.

Министр ресурсов Малайзии Джохари Абдул Гани заявил в понедельник, что важные лесные зоны должны быть защищены внутри плантаций пальмового масла. "Эти зоны позволяют орангутанам свободно перемещаться, находить пищу и размножаться без каких-либо помех со стороны людей или других животных", - сказал министр, сообщая "The Star".

Глобальные покупатели пальмового масла могут спонсировать одного или нескольких орангутанов, подчеркнул министр. Собранные средства будут использованы для реализации инициатив по сохранению дикой природы.

В мае Малайзия предложила предоставить некоторые редкие виды обезьян странам, покупающим пальмовое масло, в частности, крупным импортерам, таким как Европейский союз и Индия. Это предложение вызвало возмущение среди экологов, которые подчеркнули, что производство пальмового масла в Малайзии и Индонезии приводит к широкомасштабному уничтожению тропических лесов, естественной среды обитания орангутанов.

Орангутаны находятся под угрозой исчезновения. Их естественные места обитания сокращаются по мере вырубки лесов для создания плантаций пальмового масла, которое используется во многих продуктах, таких как пища и косметика. Китай уже давно использует свою "пандодипломатию", предоставляя pandas странам на несколько лет, чтобы изменить их восприятие Пекина.

Несмотря на отказ от идеи дарить орангутанов покупателям пальмового масла, возможность усыновления этих приматов по-прежнему доступна для глобальных покупателей. Это позволяет людям вносить финансовый вклад в усилия по сохранению дикой природы, как подчеркнул министр ресурсов Малайзии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украинская военная авиация выпустила тревогу.
Политика

Украинская военная авиация выпустила тревогу.

Украинская военная авиация выпустила тревогу. В Украине временно прекратились сигналы тревоги об ожидаемом российском авиационном нападении. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95, производства Туполева, вылетели с севера России и затем вернулись, как объявили в Telegram-канале ВВС. Официальное украинское приложение для оповещений об авиационных угрозах удалило предупреждение об самолетах. Жители Украины внимательно следят

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Верхушка политической элиты защищала свой выбор объявить свой уход с выборов в Восточном регионе за...
Политика

Критики из прогрессивного лагеря выражают сомнения в себе после их решения отступить.

В условиях выборных поражений и внутрипартийной борьбы за власть левая партия попала в хронический кризис. За две недели до восточных выборов партийное руководство принимает решение сняться и предоставитьсамокритичную оценку ситуации.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество
Политика

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество Богатые нефтью соседи России и Азербайджана на встрече президентов Путина и Алиева в Баку согласились укрепить сотрудничество. Путин упомянул строительство небольших танкеров как совместный проект, которые будут перевозить нефть из Каспийского и Черноморского регионов в Средиземное море и, в конечном итоге, на мировой рынок.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ближайшие выборы в ноябре могут принести неожиданные повороты как до, так и после голосования, что...
Политика

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения Выборы президента США в 2022 году все еще остаются напряженной борьбой. После того, как Камала Харрис стала кандидатом от демократов, шансы Дональда Трампа снизились. Теперь инвесторам необходимо тщательно проанализировать планы кампании tanto Harris, как и Трампа. Экономический план Трампа

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно