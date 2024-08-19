Малайзия переходит к дипломатическим отношениям с другими людьми, не являющимися орангутанами

Вследствие критики правозащитников, заботящихся об животных, Малайзия отказалась от идеи использовать орангутанов в дипломатических целях. Несмотря на то, что покупатели малазийского пальмового масла все еще могут усыновить орангутанов в рамках первоначального плана, эти приматы останутся в своих естественных местах обитания, как сообщается в местных СМИ. Изначально Малайзия предложила подарить орангутанов странам, покупающим пальмовое масло, как было объявлено в мае.

Министр ресурсов Малайзии Джохари Абдул Гани заявил в понедельник, что важные лесные зоны должны быть защищены внутри плантаций пальмового масла. "Эти зоны позволяют орангутанам свободно перемещаться, находить пищу и размножаться без каких-либо помех со стороны людей или других животных", - сказал министр, сообщая "The Star".

Глобальные покупатели пальмового масла могут спонсировать одного или нескольких орангутанов, подчеркнул министр. Собранные средства будут использованы для реализации инициатив по сохранению дикой природы.

В мае Малайзия предложила предоставить некоторые редкие виды обезьян странам, покупающим пальмовое масло, в частности, крупным импортерам, таким как Европейский союз и Индия. Это предложение вызвало возмущение среди экологов, которые подчеркнули, что производство пальмового масла в Малайзии и Индонезии приводит к широкомасштабному уничтожению тропических лесов, естественной среды обитания орангутанов.

Орангутаны находятся под угрозой исчезновения. Их естественные места обитания сокращаются по мере вырубки лесов для создания плантаций пальмового масла, которое используется во многих продуктах, таких как пища и косметика. Китай уже давно использует свою "пандодипломатию", предоставляя pandas странам на несколько лет, чтобы изменить их восприятие Пекина.

Несмотря на отказ от идеи дарить орангутанов покупателям пальмового масла, возможность усыновления этих приматов по-прежнему доступна для глобальных покупателей. Это позволяет людям вносить финансовый вклад в усилия по сохранению дикой природы, как подчеркнул министр ресурсов Малайзии.

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