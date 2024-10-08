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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Макрон выступает за прекращение поставок оружия в Израиль.

 and  Ann Bradley
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к глобальному запрету на торговлю оружием с Израилем.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к глобальному запрету на торговлю оружием с Израилем.

Макрон выступает за прекращение поставок оружия в Израиль.

После неоднократных нападений "Хезболлы" Израиль несколько дней назад ответил ударами в южной части Ливана. Это не понравилось президенту Франции. Франция и Соединенные Штаты предложили перемирие, но Израиль проигнорировал его. Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал быстро и четко.

На пресс-конференции в Париже Макрон резко осудил действия Израиля против "Хезболлы" в Ливане, особенно наземную операцию израильской армии, начавшуюся в начале недели. Обращаясь к 21-дневному предложению перемирия от Франции и США, Макрон выразил сожаление по поводу решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На пресс-конференции, которая совпала с окончанием саммита франкоязычных стран, Макрон заявил, что 88 стран коллективно призвали к "немедленному и долговременному прекращению огня" между Израилем и "Хезболлой".

Макрон объявил, что Франция проведет международную конференцию по оказанию помощи Ливану в октябре. Более 40 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских атак.

Франция не поставляет оружие Израилю

В прошлом президент Франции выступал за глобальное прекращение поставок оружия Израилю на радио France Inter. "Франция не поставляет [оружие]", - сказал Макрон. Он подчеркнул важность возвращения к "политическому решению" и прекращения поставок оружия для конфликтов в секторе Газа.

Нетаньяху отреагировал на призыв Макрона прекратить поставки оружия гневом. "В то время как Израиль борется с варварскими силами, возглавляемыми Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля", - утверждал он. Однако Макрон и другие западные лидеры призывали к эмбарго на поставки оружия Израилю - "постыдное поведение", - сказал Нетаньяху в ответ.

Во время своей пресс-конференции Макрон подтвердил право Израиля на самооборону. "Франция стоит на страже безопасности Израиля", - сказал он.

Макрон встретится с семьями заложников

Президент Франции объявил, что встретится с семьями французско-израильских заложников в дворце Элизе в понедельник, в годовщину крупномасштабной атаки ХАМАС на Израиль, которая спровоцировала войну в Газе.

По данным Израиля, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли около 1205 человек. Кроме того, ХАМАС захватил 251 человека и увез их в сектор Газа. 97 заложников все еще удерживаются, из которых 33 официально объявлены погибшими Израилем.

С тех пор как ХАМАС атаковал, Израиль проводит крупномасштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом (точная точность которых не подтверждена), более 41 800 человек погибли.

После атаки ХАМАС проиранская милиция "Хезболла" открыла второй фронт против Израиля с регулярными обстрелами. В последние дни обстрелы Израиля "Хезболлой" усилились, особенно после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в пригороде Бейрута в прошлую пятницу.

Кроме того, сам Иран атаковал Израиль примерно 200 ракетами во вторник вечером; это было второе прямое нападение Ирана на Израиль за последние шесть месяцев. Большинство ракет были перехвачены, сообщают израильские источники. Тегеран заявил, что атака была ответом на различные вопросы, в том числе на убийство Насраллы. После ракетной атаки Израиль угрожал отомстить Ирану.

На пресс-конференции Макрон четко заявил, что Франция не будет поставлять оружие Израилю, подчеркнув важность поиска политического решения для конфликтов в секторе Газа. Что касается Европейского союза, Макрон подчеркнул, что 88 стран, присутствовавшие на саммите, коллективно призвали к немедленному и долговременному прекращению огня между Израилем и "Хезболлой".

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