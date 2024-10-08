Макрон выражает свое недовольство наземными операциями Израиля в Ливане.

После неоднократных нападений «Хезболлы», Израиль отреагировал несколько дней назад, нанеся удар в южном Ливане. Это не понравилось президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Франция и США предложили перемирие, но Израиль проигнорировал его. Ответ Макрона был быстрым и решительным.

На пресс-конференции в Париже Макрон резко осудил действия Израиля против «Хезболлы» в Ливане. Он особенно осудил наземное вторжение израильской армии в Ливан, начавшееся в начале недели. Макрон выразил разочарование тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выбрал другой путь, имея в виду 21-дневное предложение о прекращении огня, сделанное Францией и США.

На пресс-конференции, которая совпала с окончанием саммита франкоязычных стран, Макрон объявил, что 88 стран коллективно призвали к "немедленному и долговременному прекращению огня" между Израилем и «Хезболлой».

Макрон также объявил, что Франция проведет международную конференцию доноров для Ливана в октябре. Конфликт привел к перемещению сотен тысяч человек.

Франция отказывается поставлять оружие Израилю

Ранее Макрон призвал к международному мораторию на поставки оружия Израилю, используемого в секторе Газа, на радиостанции France Inter. "Франция не поставляет [оружие]", - сказал Макрон. Он подчеркнул необходимость вернуться к "политическому решению" и приостановить поставки оружия "для конфликтов в секторе Газа".

Нетаньяху отреагировал на призыв Макрона о военном эмбарго с гневом. "В то время как Израиль борется с варварскими силами, возглавляемыми Ираном, все цивилизованные нации должны твердо стоять на стороне Израиля", - сказал он. Однако Макрон и другие западные лидеры требовали эмбарго на поставки оружия Израилю - "стыдно", - добавил Нетаньяху.

Макрон вновь заверил, что Франция поддерживает безопасность Израиля на пресс-конференции, сказав: "Франция солидарна с безопасностью Израиля".

Макрон встретится с семьями заложников

Макрон объявил, что встретится с семьями французско-израильских заложников в Дворце Элизе в понедельник, в годовщину крупномасштабной атаки ХАМАСа на Израиль, которая спровоцировала войну в Газе.

По данным Израиля, около 1205 человек погибли в результате крупномасштабной атаки ХАМАСа на Израиль. Кроме того, ХАМАС захватил 251 человека в качестве заложников в сектор Газа. 97 заложников все еще удерживаются, из которых 33 официально объявлены погибшими Израилем.

Сразу после атаки ХАМАСа Израиль начал крупномасштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, которое нельзя независимо проверить, более 41 800 человек были убиты с тех пор.

Кроме того, «Хезболла», поддерживаемая Ираном группировка, открыла второй фронт против Израиля регулярными ракетными атаками. В последние дни обстрелы Израиля «Хезболлой» усилились, особенно после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в пригороде ливанской столицы Бейрута на прошлой неделе.

Кроме того, сам Иран запустил около 200 ракет по Израилю во вторник вечером; это было второе прямое нападение Ирана на Израиль за последние шесть месяцев. По данным Израиля, большинство ракет были перехвачены. Тегеран заявил, что атака была ответом, среди прочего, на убийство Насраллы. После ракетной атаки Израиль угрожал Ирану ответом.

Беженцы, бегущие от продолжающегося конфликта между Израилем и «Хезболлой», ищут убежище в различных частях Ливана. Франция в своем ответе на действия Израиля призвала к международному мораторию на поставки оружия Израилю, используемого в зонах конфликтов.

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