- Макрон вновь возвращается к теме создания нового правительства.

Вслед за решением Эмманюэля Макрона отказаться от левого альянса в правительстве он продолжает вести предварительные переговоры. Недавние сообщения указывают на то, что Макрон встречался с представителями крошечной центристской фракции LIOT в дворце Элизе.

Беседы с консерваторами запланированы на среду. После этих неформальных дискуссий с различными партиями и отдельными лицами Макрон планирует выбрать нового премьер-министра.

Тем не менее, вопрос о том, как можно собрать правительство, остается неясным. Макрон был отвергнут социалистами и зелеными для дальнейших переговоров. Марион Ле Пен, лидер партии "Зеленые", заявила на France Info: "Мы больше не будем участвовать в этом цирке, в этих пародийных консультациях". Оливье Фаур, лидер социалистов, выразил похожие взгляды на France 2, заявив: "Я отказываюсь быть соучастником этой демократической маскировки". Фабиен Руссель, лидер коммунистов, просто сказал: "Участвовать бессмысленно".

В недавних парламентских выборах левая коалиция "Новый народный фронт", в которую входят "Зеленые", социалисты, коммунисты и "Непокорная Франция" (LFI), победила - обойдя центристов Макрона и ультраправых националистов, возглавляемых Марион Ле Пен. Ни одна политическая группа не смогла получить большинство в Национальной ассамблее, что усложняет процесс формирования правительства. Левая коалиция неоднократно заявляла о своем праве на управление.

В понедельник вечером Макрон отверг идею правительства "Нового народного фронта". Создание правительства исключительно на основе программы и партий "Нового народного фронта" сразу же столкнулось бы с вотумом недоверия в Национальной ассамблее. Макрон призвал социалистов, "Зеленых" и коммунистов предложить способы сотрудничества с другими группами. Сотрудничество с LFI ранее было отвергнуто его лагерем.

Несмотря на отказ Макрона от правительства "Нового народного фронта", продолжаются дискуссии о потенциальных партнерах по коалиции. Ближайшие выборы премьер-министра являются решающими, так как они могут определить политическое направление страны после выборов. Создание коалиционного правительства остается сложной задачей после победы левой коалиции на последних выборах.

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