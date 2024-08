- Макрон продолжает искать нового премьер-министра и администрацию

После более чем семи недель после французских парламентских выборов президент Эмманюэль Макрон пытается сформировать правительство, ведя предварительные переговоры. Он хочет поговорить с консерваторами еще раз, но конкретные партии или individuals, которых он пригласил на переговоры, остаются неизвестными.

На первоначальных парламентских выборах, состоявшихся примерно семь недель назад, левоцентристская коалиция "Новый народный фронт", состоящая из "Зеленых", социалистов, коммунистов и "Непокорная Франция" (LFI), стала лидером. Коалиция неоднократно заявляла о своем праве возглавить правительство. Однако в начале недели Макрон отверг идею правительства исключительно из их рядов, считая, что оно не продержится долго.

Центристские силы Макрона заняли второе место, за ними последовали ультраправые националисты, возглавляемые Мариной Ле Пен и ее союзниками. Ни одна политическая группа не смогла получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее, что усложняет формирование правительства.

Гovernment without the left-wing camp is tough

Изначально Макрон предложил форму "большой коалиции", охватывающей коммунистов и консерваторов. Он исключил сотрудничество с ультраправыми националистами и "Непокорной Францией", которая является частью левоцентристской коалиции.

Тем не менее, все еще не ясно, как достичь большинства. Левоцентристская коалиция выразила разочарование тем, что Макрон не рассмотрел возможность правительства, возглавляемого ими. Социалисты, коммунисты и "Зеленые" отказались присоединиться к новым переговорам, инициированным Макроном, в то время как LFI вообще не была приглашена. Коалиция неоднократно заявляла о своем желании управлять как коалицией.

После встречи с Макроном консерваторы решили не присоединяться к правительству. Их готовность поддержать правительство меньшинства от центра остается неопределенной.

Если консерваторы согласятся поддержать правительство меньшинства от центра, центристские силы Макрона все равно не достигнут абсолютного большинства в 289 мест в Национальной ассамблее без поддержки ультраправых националистов или партий из левоцентристского лагеря. Более того, Макрон публично признал поражение своей партии на выборах, и маловероятно, что следующего премьер-министра выберут из их рядов. Таким образом, скорее всего, Макрон продолжит искать поддержку партий из левоцентристского спектра для формирования коалиционного правительства с центром.

Возможное назначение нового премьер-министра во время Паралимпийских игр

Цель переговоров Макрона - назначить нового премьер-министра или премьер-министра для стабильного правительства. Точное время назначения остается неопределенным. Макрон хочет действовать быстро, но не хочет затмевать начало Паралимпийских игр вечером.

Если новый премьер-министр будет назначен во время игр, текущие министры, возможно, продолжат выполнять свои обязанности на временной основе, по крайней мере, в министерствах внутренних дел и спорта, до закрытия церемонии 8 сентября. Однако времени после этого остается не так много, так как парламентские дебаты по следующему бюджету запланированы на осень.

