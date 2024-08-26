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Макрон подчеркивает, что задержание главы Telegram не является политической мотивацией.

 and  Hanna Hofmann
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Макрон подчеркивает, что задержание главы Telegram не является политической мотивацией.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, выступил против дезинформации после задержания CEO Telegram Павла Дурова. Макрон подчеркнул автономию судебной системы Франции и заявил, что арест Дурова не является политическим шагом, а является частью независимого расследования. "Решение примут судьи", - подчеркнул Макрон.

Как сообщают французские СМИ, Дуров, имеющий как российское, так и французское гражданство, был задержан в Париже в субботу. Орудие задержания утверждает, что сервис обмена сообщениями Telegram используется для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, торговля наркотиками и другие преступления. Российские власти выразили недовольство. Некоторые даже назвали арест политически мотивированным, указывая на двойные стандарты Запада в отношении свободы слова.

Однако Макрон вновь подчеркнул твердую поддержку Франции свободе слова. "Свободы соблюдаются в правовом поле, гарантируя защиту граждан и уважение их основных прав tanto en las redes sociales como en la vida real", - написал он.

Сначала представителей Дурова было трудно связаться. Telegram утверждает, что придерживается законов ЕС и имеет систему модерации, соответствующую отраслевым стандартам и постоянно совершенствующуюся.

"Абсурдно обвинять платформу или ее владельца в нецелевом использовании этой платформы", - написала Telegram на своем сайте. "Мы с нетерпением ждем быстрого разрешения этого вопроса".

Дуров и его брат создали Telegram после того, как российские власти жестко подавили протесты за демократию в 2011 и 2012 годах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что решение по делу Дурова примут судьи. Telegram, работающий в соответствии с законами ЕС, придерживается своей системы модерации, соответствующей отраслевым стандартам.

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