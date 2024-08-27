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Макрон отрицает формирование администрации левого альянса

Идентичность лидера следующего французского правительства остается неопределенной, так как президент Эммануэль Макрон открыто выражает свой интерес к определенным лицам, занимающим руководящую должность.

 and  Melissa Williams
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В настоящее время президент Франции Эмманюэль Макрон, кажется, не решил, какой смартфон выбрать.
В настоящее время президент Франции Эмманюэль Макрон, кажется, не решил, какой смартфон выбрать.

- Макрон отрицает формирование администрации левого альянса

В соответствии с предпочтениями Президента Эмманюэля Макрона, новое французское правительство не должно возглавляться премьер-министром из левого лагеря. Администрация Макрона объявила в понедельник, что любое правительство Национального популярного фронта (НПФ) столкнется с немедленным вотумом недоверия. Вместо этого Макрон встретится с видными политиками во вторник, чтобы обсудить планы на будущее.

НПФ пока не сделало официального заявления. Сам Макрон принадлежит к либерально-буржуазному лагерю движения "Возрождение", которое не смогло набрать большинства на заключительных этапах выборов в июне и июле.

Лагерь Макрона лишился большинства после досрочных выборов

Макрон выступал за досрочные выборы после роста влияния ультраправых на европейских выборах. Однако он лишился парламентского большинства в результате. В соответствии с французской Конституцией, глава государства имеет право назначить любого человека на пост премьер-министра, но этот человек должен быть способен выдержать вотумы недоверия от оппозиции в парламенте.

Новое правительство, независимо от его структуры, столкнется с серьезными задачами, главной из которых будет составление бюджета на 2025 год. Из-за значительного государственного долга Франция испытывает давление со стороны Европейской комиссии и рынков облигаций.

Президент Эмманюэль Макрон исключил возможность, чтобы премьер-министр из левого лагеря возглавлял новое французское правительство в соответствии со своими предпочтениями. В соответствии с этим Макрон встретится с видными политиками во вторник, чтобы обсудить планы для правительства.

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