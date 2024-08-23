Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПариж

Макрон обсуждает возможные пути создания администрации

Подвергаясь парламентским выборам шесть недель назад, Франция по-прежнему остается без свежего руководства. Макрон пытается решить этот вопрос через переговоры. Возможно ли выравнивание позиций партий?

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Левая партия Германии призывает к избранию Кастетса на пост премьер-министра.
Левая партия Германии призывает к избранию Кастетса на пост премьер-министра.

- Макрон обсуждает возможные пути создания администрации

После парламентских выборов шесть недель назад Эмманюэль Макрон, президент Франции, готовится сформировать новое правительство. Утром Макрон провел встречу с представителями левоцентристского альянса «Новый народный фронт», который стал главным победителем, но не смог получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее примерно в 100 голосов.

«Ответы к вторнику»

Левая сторона выразила оптимизм после встречи. Лидер партии «Зеленые» Марин Тонделеир поделилась: «Мы ушли с этой встречи с хорошими новостями». Председатель Социалистической партии Оливье Фаурэ заявил, что Макрон признал, что стабильность не равна продолжению его политики, что является значительным шагом вперед.

Что касается назначения нового премьер-министра, которое последует после консультаций, Фаурэ сказал: «Он еще не назвал конкретной даты, но упомянул, что это произойдет быстро». Тонделеир настояла: «Он должен завершить консультации в понедельник. Мы нуждаемся в ответе к вторнику».

Макрон стремится к широкой поддержке правительства

Левоцентристский альянс победил на парламентских выборах, превзойдя центристские силы Макрона и правых националистов вокруг Марин Ле Пен. Ни одна из фракций не смогла получить абсолютное большинство после выборов, что привело к политическому застоя. После отставки своего премьер-министра Габриэля Аттала Макрон не назначил нового главу правительства.

Представители альянса «Новый народный фронт», в том числе партия «Непокорная Франция» (LFI), коммунисты, социалисты и «Зеленые», подтвердили свои претензии на правительство после встречи с Макроном. Их кандидат на пост премьер-министра Люси Кастетс заявила: «Я готова уже сегодня начать строить эти коалиции, работать с другими политическими силами, чтобы найти способы обеспечить стабильность страны».

Макрон неоднократно подчеркивал свою приверженность широкой и стабильной поддержке правительства. Он призывал партии сотрудничать за пределами идеологических границ. Теперь переговоры будут сосредоточены на том, как партии могут достичь этой цели, как объявил дворец Эlysée.

Различные точки зрения

После встречи с левыми Макрон встретился со своим центристским лагерем. Первоначальные реакции этого лагеря на встречу не были обнародованы. Тем не менее, правые ясно дали понять после своей встречи с Макроном, что они не хотят участвовать в правительственной коалиции и проголосуют против любого правительства, включающего левую LFI, с помощью вотума недоверия. Поздно днем Макрон должен был встретиться с двумя меньшими фракциями. В понедельник президент планирует встретиться с правыми националистами вокруг Марин Ле Пен и председателями двух палат парламента.

Путь к разрешению переговоров остается неясным. Лагерь Макрона неоднократно выражал нежелание сотрудничать с иногда популистской левой партией LFI. Однако левоцентристский альянс настаивает на сотрудничестве.

Возможное сотрудничество Макрона с левоцентристским альянсом могло бы существенно повлиять на политический ландшафт Парижа. В свете победы левоцентристского альянса на парламентских выборах переговоры о новом правительстве потенциально могут привести к значительному сдвигу в политическом направлении Франции, с Парижем, как одним из ключевых городов, затронутых этими изменениями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Всё больше жителей покидают Покровск на востоке Украины из-за продвижения российских войск.
Политика

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям Из-за агрессии России против Украины США ввели дополнительные санкции против Москвы. Казначейский департамент в Вашингтоне сообщает, что они затрагивают около 400 компаний и лиц. В их числе около 60 технологических компаний в оборонном секторе, чьи «продукты и услуги способствуют военным начинаниям

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли
Политика

Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли

Заложники среди охранников захвачены заключенными в российской тюрьме в течение многих часов. После этого вмешиваются элитные военные отряды. appelée связи этой бунт с недавним инцидентом в Москве.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Переговоры о перемирии должны были продолжиться в египетской столице, Каире.
Политика

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы.

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы. Из-за непрерывных ракетных атак, исходящих из сектора Газа, военные Израиля планируют новую операцию и призывают жителей определенных районов на севере региона покинуть свои дома. Жителям рекомендуется переместиться в укрытия, расположенные к западу от Газы,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Робби Уильямс действительно превратил эту ситуацию в радостное событие, считает Дженни Ясберг.
Общество

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых Поп-звезда Робби Уильямс очаровал политического деятеля "Зелёных" в Гамбурге, поцеловав и исполнив для неё песню во время концерта в городе. Дженни Ясберг, давняя поклонница британского поп-звезды и со-руководитель гамбургских "Зелёных", находилась в первом ряду на шоу. После

 and  James Williams
Для участников Общедоступно