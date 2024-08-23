- Макрон обсуждает возможные пути создания администрации

После парламентских выборов шесть недель назад Эмманюэль Макрон, президент Франции, готовится сформировать новое правительство. Утром Макрон провел встречу с представителями левоцентристского альянса «Новый народный фронт», который стал главным победителем, но не смог получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее примерно в 100 голосов.

«Ответы к вторнику»

Левая сторона выразила оптимизм после встречи. Лидер партии «Зеленые» Марин Тонделеир поделилась: «Мы ушли с этой встречи с хорошими новостями». Председатель Социалистической партии Оливье Фаурэ заявил, что Макрон признал, что стабильность не равна продолжению его политики, что является значительным шагом вперед.

Что касается назначения нового премьер-министра, которое последует после консультаций, Фаурэ сказал: «Он еще не назвал конкретной даты, но упомянул, что это произойдет быстро». Тонделеир настояла: «Он должен завершить консультации в понедельник. Мы нуждаемся в ответе к вторнику».

Макрон стремится к широкой поддержке правительства

Левоцентристский альянс победил на парламентских выборах, превзойдя центристские силы Макрона и правых националистов вокруг Марин Ле Пен. Ни одна из фракций не смогла получить абсолютное большинство после выборов, что привело к политическому застоя. После отставки своего премьер-министра Габриэля Аттала Макрон не назначил нового главу правительства.

Представители альянса «Новый народный фронт», в том числе партия «Непокорная Франция» (LFI), коммунисты, социалисты и «Зеленые», подтвердили свои претензии на правительство после встречи с Макроном. Их кандидат на пост премьер-министра Люси Кастетс заявила: «Я готова уже сегодня начать строить эти коалиции, работать с другими политическими силами, чтобы найти способы обеспечить стабильность страны».

Макрон неоднократно подчеркивал свою приверженность широкой и стабильной поддержке правительства. Он призывал партии сотрудничать за пределами идеологических границ. Теперь переговоры будут сосредоточены на том, как партии могут достичь этой цели, как объявил дворец Эlysée.

Различные точки зрения

После встречи с левыми Макрон встретился со своим центристским лагерем. Первоначальные реакции этого лагеря на встречу не были обнародованы. Тем не менее, правые ясно дали понять после своей встречи с Макроном, что они не хотят участвовать в правительственной коалиции и проголосуют против любого правительства, включающего левую LFI, с помощью вотума недоверия. Поздно днем Макрон должен был встретиться с двумя меньшими фракциями. В понедельник президент планирует встретиться с правыми националистами вокруг Марин Ле Пен и председателями двух палат парламента.

Путь к разрешению переговоров остается неясным. Лагерь Макрона неоднократно выражал нежелание сотрудничать с иногда популистской левой партией LFI. Однако левоцентристский альянс настаивает на сотрудничестве.

Возможное сотрудничество Макрона с левоцентристским альянсом могло бы существенно повлиять на политический ландшафт Парижа. В свете победы левоцентристского альянса на парламентских выборах переговоры о новом правительстве потенциально могут привести к значительному сдвигу в политическом направлении Франции, с Парижем, как одним из ключевых городов, затронутых этими изменениями.

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