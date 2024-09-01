Макрон обращается за советом к своим предыдущим президентам, Саркози и Олланду.

За последние шесть недель политический ландшафт Франции находится в застое. Неожиданно, левоцентристская коалиция «Новый народный фронт» одержала победу, но ни одна политическая группа не смогла завоевать большинство. В попытке преодолеть эту ситуацию президент Эмманюэль Макрон планирует встретиться со своими бывшими президентами, Франсуа Олландом и Николя Саркози, в ближайший понедельник.

Согласно сообщениям France Info и BFMTV, основанным на информации от ведущих политических советников, Макрон также намерен встретиться с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром Казневэ. Казневэ, который занимал пост с декабря 2016 по май 2017 года при Олланде, может рассматривать возможность возвращения на пост премьер-министра, согласно сообщениям.

После неожиданных досрочных парламентских выборов во Франции Макрон еще не назначил нового премьер-министра и не сформировал работоспособную коалицию. Политический ландшафт по-прежнему фрагментирован, и нет видимого большинства.

Претензии левоцентристской коалиции на власть

На выборах левоцентристская коалиция «Новый народный фронт» заняла первое место, опередив либеральную коалицию Макрона и правонационалистическую группу Ле Пен, которые ранее считались фаворитами. К сожалению, ни одна из фракций не смогла добиться абсолютной победы.

Левоцентристская коалиция неоднократно заявляла о своей готовности взять власть. Однако Макрон отверг идею чисто коалиционного правительства, заявив, что оно будет быстро свергнуто голосованием доверия. Несмотря на многочисленные раунды переговоров между Макроном и различными партиями, остается неясным, как можно сформировать стабильное правительство во Франции. Такие коалиции редко встречаются в стране, что делает формирование правительства более сложным.

Левоцентристская коалиция «Новый народный фронт» обратилась к Французскому совету, чтобы выразить желание сформировать правительство, учитывая свою победу на выборах. В свете фрагментированного политического ландшафта и сложностей в формировании стабильной коалиции Совет в настоящее время исследует различные варианты преодоления этого тупика.

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