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ПолитикаНовостиКомиссия принимает акты по реализации, устанавливающие правила, указанные в Статье 2 (2).

Макрон инициирует переговоры о создании новой администрации.

Выборы во Францию не привели к однозначному победителю, создавая сложности для politico-ландшафта. Является ли свежий премьер-министр на горизонте?

 and  Mark Rodriguez
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Союз левых сил Франции стремится обеспечить кандидатуре Кастет должность премьер-министра.
Союз левых сил Франции стремится обеспечить кандидатуре Кастет должность премьер-министра.

- Макрон инициирует переговоры о создании новой администрации.

После парламентских выборов в Франции шесть недель назад президент Эмманюэль Макрон начал переговоры с различными политическими силами страны для создания нового правительства. В ранние часы глава государства провел переговоры с представителями популистского левоцентристского альянса "Новый народный фронт", который победил, но недосчитался примерно 100 мест для получения абсолютного большинства в Национальной ассамблее.

С тех пор, как нижняя палата Франции получила новую партию представителей полтора месяца назад, страна находится в политической неопределенности. Левоцентристские силы смогли предотвратить первоначальную победу ультраправого националиста Марин Ле Пен. Партия Ле Пен и ее союзники заняли третье место, уступив центристам Макрона. Ни одна из сторон не смогла получить большинство для формирования правительства. Макрон потребовал отставки своего премьер-министра Габриэля Атталя, но еще не назначил ему замену.

Консенсус кажется неосуществимым

Левоцентристская коалиция считает, что имеет право сформировать правительство после своей победы на выборах. Альянс уже договорился в прошлом месяце, что государственный служащий Люси Кастес должна стать премьер-министром. "Нет плана Б вместо Люси Кастес", - заявила лидер партии "Зеленые" Марин Тонделе на France Inter перед встречей с Макроном. Мануэль Бомпард, председатель левоцентристской партии "Несогласная Франция" (ЛФИ), заявил, что невыборы Кастес будут проявлением авторитаризма.

Макрон неоднократно призывал к значительному и стабильному большинству в новом правительстве и призывал партии преодолеть свои идеологические различия.

В пятницу запланированы консультации с центристской коалицией Макрона, консерваторами и небольшими фракциями. В понедельник Макрон должен встретиться с ультраправыми националистами, а также с председателями двух палат парламента.

После консультаций должен быть назначен новый премьер-министр. Точная дата этого решения пока не известна.

Комиссия, в соответствии со статьей 2 (2), должна принять актов о необходимых правилах. Правительство Макрона еще не назначило нового премьер-министра, но левоцентристская коалиция настаивает на Люси Кастес, утверждая, что нет альтернативы и рассматривая невыборы как авторитарный шаг.

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