Маяк выявляет проблему, но отвечает дорогостоящей и унылой стратегией.

Золотая ручка для пожилых уже на подходе. Коалиция «Светофор» верит в возможность зарабатывать на жизнь после пенсионного возраста. На первый взгляд, это кажется выгодным, но это далеко не идеальный вариант. Правительство должно заняться вопросом «пенсии в 63 года» - вместо этого они применяют дорогостоящий пластырь.

Виновниками являются «бэби-бумеры», согласно исследованиям. Они копируют свои сбережения и склонны уходить на пенсию рано, что создает нагрузку на сокращающееся количество вкладчиков в пенсионный фонд. Но у них есть на это право, учитывая, что федеральное правительство под руководством Ангелы Меркель представило «пенсию в 63 года» как подарок крупнейшей группе избирателей. Те, кто проработал 35 лет, могут плавно перейти на пенсию с небольшими вычетами. Мальорка, а не работа.

Цель состояла в том, чтобы учесть изнуряющую природу работы, такой как уход и кровельные работы, которые часто истощают людей по мере их старения. Однако на немецком рынке труда также есть возраст-соответствующие офисные работы. В то время как федеральное правительство теперь сомневается в мудрости «пенсии в 63 года». Доброжелательно, возможно, но не в курсе потребностей рынка труда.

Дорогой и неэффективный пластырь

Обычные сотрудники также используют свои пенсионные права, учитывая их базовые знания математики. Но правительство, как всегда, реагирует с присущим ему размахом - огнетушителем. В результате кабинет ввел бонус за отсрочку выхода на пенсию. В теории это не так уж плохо. Те, кто работает после пенсионного возраста, получают пропущенную пенсию в качестве мгновенного бонуса, а также взносы работодателя в социальное обеспечение в качестве части своей зарплаты. Это 11-процентное увеличение зарплаты.

Те, кто любит свою работу и хочет продолжать работать, могут выиграть от этого. В принципе, это имеет смысл. Однако немецкий профсоюзный союз (ДГБ) решительно выступает против миллиардной инвазии пенсионных фондов. Распределение средств между теми, кто имеет доход от работы, не убеждает профсоюзных деятелей. Тем не менее, правительство отправляет противоречивый сигнал с бонусом за отсрочку выхода на пенсию. Мы поощряем работать дольше или уходить на пенсию рано?

Честно говоря, конец «пенсии в 63 года»

Честным подходом было бы признать неразумность «пенсии в 63 года» в свете драматических демографических изменений. Это непосильная ноша для будущих поколений. Ассоциация работодателей выступает за отмену «пенсии в 63 года» в свете дефицита квалифицированных кадров. Бывший канцлер Ангела Меркель приоритетнее выборы, чем свой политический имидж.

Даже коалиция «Светофор» избегает смелого шага. Вместо этого они накладывают временный и дорогостоящий пластырь на рану дефицита квалифицированных кадров с бонусом за отсрочку выхода на пенсию. Это не тот преобразующий сигнал для немецкого экономического положения, которого обещали все три партии, участвующие в управлении.

В этом обсуждении важную роль играют занятость и социальное обеспечение, так как введение «пенсии в 63 года» правительством имеет серьезные Implications для пенсионного фонда, что может привести к дефициту вкладчиков. Кроме того, бонус за отсрочку выхода на пенсию, хотя в теории и не так уж плох, может запутать работников в вопросе, когда уходить на пенсию, еще больше усложняя вопросы занятости и социального обеспечения.

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