Маяк экономит деньги, но непреднамеренно убывает миллиарды долларов.

По крайней мере, сделка достигнута. После нескольких напряженных дискуссий о бюджете на 2025 год это можно считать победой. Однако коалиционное правительство проявляет больше щедрости, чем обычно. Министр финансов Линднер открыто признает: правительство достигло своего предела - "во всех аспектах".

Правительство столкнулось с множеством препятствий при составлении этого бюджета: бесконечные переговоры с федеральным канцлером, разочарованными партнерами по коалиции и бюджетом, который необходимо было неоднократно пересматривать из-за потенциальных нарушений Конституции. Теперь есть компромисс, но он оставляет значительную финансовую дыру в бюджете на следующий год. Канцлер Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер не смогли сократить этот дефицит до обычных девяти миллиардов, как планировалось изначально.

Позже в тот же день официальный представитель правительства Штеффен Хайбestreит объявил о "сделке по бюджету на 2025 год". Принципы лимита долга, указанные в Основном законе, все еще будут соблюдаться, что является значительной заботой для члена FDP Линднера. В основном пересмотренное соглашение касается перераспределения средств для Deutsche Bahn. Канцлер Олаф Шольц подтвердил их намерение представить проект бюджета на 2025 год в Бундестаг и Бундесрат в соответствии с июльским соглашением. "В соответствии с нашим июльским соглашением мы представим проект бюджета на 2025 год в Бундестаг и Бундесрат сегодня. Мы договорились о дополнительном капитале и займах для Deutsche Bahn и других общих экономии." Парламент теперь может начать обсуждение бюджета на следующий год сразу после летнего перерыва.

Вице-канцлер Хабек сказал: "Хорошо, что наконец достигнута сделка". Более подробные детали будут уточнены в ближайшее время. "Важно на данном этапе ускорить нашу программу роста вместе с бюджетом, так как наша экономика нуждается в быстрых стимулах".

Переломный момент: финансовые сбережения

Линднер подчеркнул, что пересмотренное предложение бюджета конституционно, устойчиво и приоритетно относится к образованию, инновациям, дорожным инвестициям, железнодорожным разработкам, цифровым сетям, силовым ведомствам и Бундесверу. Он также упомянул о предполагаемых миллиардных налоговых льготах для граждан и бизнеса. Линднер описал внутренние дискуссии как "очень сложные". "Мы достигли своих пределов во всех отношениях, и политические различия очевидны". Он классифицировал оставшийся дефицит в двенадцать миллиардов евро как "нежелательный сюрприз". Он предпочел бы видеть меньшую брешь в качестве министра финансов.

В соответствии с правительством, так называемые глобальные финансовые сбережения будут сокращены примерно на пять миллиардов евро до двенадцати миллиардов евро через пересмотренное соглашение. Цель сбережений в июльском соглашении составляла около семнадцати миллиардов евро. Глобальные финансовые сбережения представляют собой общий порог сбережений в бюджете. Правительство ожидает, что этот разрыв в сбережениях сократится, среди прочего, за счет экономического развития.

Этот процесс является рутинным, но планирование дефицита в двузначных миллиардах евро рискованно. Правительство ожидает, что этот разрыв будет сокращен, среди прочего, за счет экономического роста, как было объявлено. Однако парламенту предстоит трудная задача в переговорах по бюджету, так как разрыв в сбережениях гораздо больше, чем обычно. Бюджет должен быть утвержден Бундестагом поздней осенью, а первое обсуждение запланировано на сентябрь.

Финансирование железных дорог и дорожного развития обходит лимит долга.

В начале июля федеральный канцлер Шольц, вице-канцлер Хабек и министр финансов Линднер уже достигли соглашения о бюджете на 2025 год. Недели переговоров были потрачены на заполнение минимального дефицита в 30 миллиардов евро без резких мер жесткой экономии. Сбережения в 17 миллиардов евро планировалось закрыть примерно за восемь миллиардов евро. Велись дебаты о том, следует ли предоставить кредитным займам вместо прямых бюджетных субсидий железнодорожным и автодорожным компаниям, и о распределении средств из государственной развивающей банк KfW.

Линднер ранее выразил правовые и экономические опасения после первоначального соглашения, подняв вопросы о реализуемости всех предложенных решений. Два внешних мнения частично поддержали эти опасения, что привело к отказу от идеи использовать 4,9 миллиарда евро из фондов KfW для целей, отличных от газовой цены.

Также возникли споры о том, можно ли поддержать железнодорожные и автодорожные компании без влияния на лимит долга. Линднер и Шольц имели разные мнения, что привело к дальнейшим переговорам.

Uniper предоставит больше финансовой поддержки федеральному правительству

Теперь правительство планирует выделить дополнительные 4,5 миллиарда евро в виде акционерного капитала для инфраструктурного подразделения DB AG, чтобы заменить запланированные бюджетные субсидии в проекте бюджета на 2025 год. Железнодорожная компания также получит трехмиллиардный кредит от федерального правительства, чтобы заменить дорогостоящие облигации более дешевыми займами из федерального бюджета, что будет выгодно как для железнодорожной компании, так и для федерального правительства. Изначально планировалось увеличить акционерный капитал примерно на 5,5 миллиарда евро для финансирования инвестиций в ремонт изношенной железнодорожной сети. Теперь в бюджете на 2025 год планируется выделить 15,1 миллиарда евро на железнодорожную инфраструктуру.

Увеличение акционерного капитала железнодорожной компании для финансирования приведет к более высоким тарифам за использование железнодорожной сети, подобно сбору платы. Ассоциации железных дорог опасаются, что эти более высокие затраты могут помешать переходу грузовых перевозок на железную дорогу.

Два дополнительных стратегических подхода рассматриваются для борьбы с перерасходом, в общей сложности около 500 миллионов евро. Во-первых, будет собрано дополнительных 300 миллионов евро от национализированного энергетического поставщика Uniper из-за более высокой выплаты в федеральный бюджет после кризиса с энергетикой 2022 года, который потребовал национализации компании для обеспечения стабильного энергоснабжения домохозяйств и экономики. Во-вторых, резерв для возможных потерь налоговых доходов, связанных с вкладом ЕС в энергетический кризис, будет снижен на 200 миллионов евро.

Идея выдачи займа государственной компании, владеющей автодорогами, была отвергнута. Причина в том, что компании необходимо генерировать свой доход, которого у неё пока нет. Есть подозрения, что компания может получить часть доходов от проезда грузовиков. Желателен более подробный дискуссии о изменениях в финансировании компании.

Союз: "Неприличное представление"

В соответствии с текущим предложением, коалиция "светофор" планирует выделить более 480 миллиардов евро в следующем году, из которых около 10% будут взяты в кредит. Однако это еще не окончательно. Бюджет федерации не определяется правительством, а парламентом. Бюджетный комитет в Бундестаге обычно вносит несколько поправок в план до его утверждения незадолго до Рождества - иногда даже отменяя предложенные правительством сокращения. Коалиция "светофор" стремится стимулировать слабую экономику, сохранить социальные выплаты, облегчить налоговое бремя для налогоплательщиков и ответить на геополитическую напряженность с помощью комплекса мер.

Главный бюджетный эксперт Союза, Кристиан Хаасе, прокомментировал: "Это правительство снова разыграло неприличное представление. В течение месяцев оно кружило вокруг бюджета, чтобы в конце концов представить нечто, вызывающее сомнения в соответствии с конституцией". У правительства нет средств для составления надежного бюджета. "Германия похожа на больного пациента, у которого, к сожалению, нет правильного лекарства".

Критика также прозвучала внутри коалиции: заместитель председателя фракции "Зелёные", Андреас Одрэtsch, сказал: "Обмен между министром финансов и канцлером был совершенно необязательным. Никто в Германии не хочет этого обмена".

Решение коалиционного правительства выделить средства для Deutsche Bahn вызвало опасения по поводу лимита долга, особенно со стороны министра финансов Линднера. Он подчеркнул необходимость сократить глобальные финансовые сбережения примерно на пять миллиардов евро для решения этой проблемы.

В ходе переговоров о бюджете на 2025 год бюджетная политика сыграла решающую роль. Изначально правительство стремилось закрыть дефицит в 17 миллиардов евро, но из-за различных факторов эту цель пришлось пересмотреть.

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