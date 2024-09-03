Мадуро выражает намерение дарить подарки своему народу, демонстрируя предпочтение рождественскому сезону.

Вновь президент Венесуэлы Мадуро потрясает общество, меняя расписание праздников. На этот раз он переносит Рождество на 1 октября. Этот шаг, похоже, является стратегическим ответом на хаос, последовавший после спорной выборной кампании, с правительством, стремящимся заручиться поддержкой менее обеспеченных граждан.

Находясь в центре политической бури, Мадуро объявил свой план в телеобращении к сторонникам. "Уже почти октябрь, и запах Рождества уже витает в воздухе. В знак благодарности стойкому народу я объявляю указом, что Рождество будет отмечаться 1 октября", - сказал он. Он добавил, что празднования принесут мир, радость и безопасность нации.

Это не новая тактика для Мадуро. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году он перенес Рождество на 15 октября, а в 2021 году - на 4 октября.

В то время в сети появилось видео, на котором президентский дворец Мирафлорес украшен рождественскими декорациями, в том числе праздничными елками. Исторически venezuelанское правительство распределяет продовольственные пакеты, в том числе ветчину, в бедных районах в период праздников.

Обвинения в фальсификации выборов

После спорной выборной кампании 28 июля про-государственный избирательный комиссия объявила Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем. Оппозиция, однако, обвиняет в массовых фальсификациях выборов и провозглашает Эдмундо Гонсалес Уррутия победителем своего кандидата. Венесуэльское правительство потребовало ареста Уррутии, бывшего дипломата, на основании обвинений, выдвинутых прокуратурой.

Соединенные Штаты и несколько латиноамериканских стран признали победу Уррутии на выборах. Европейский союз и Организация американских государств выражают сомнения в подлинности результатов голосования. В последнее время в Венесуэле и за рубежом произошли протесты против того, что демонстранты воспринимают как манипулированный результат выборов.

В контексте вышесказанного, вот два предложения, содержащие слово 'Рождество':

Запах Рождества уже витал в воздухе, когда Мадуро объявил, что Рождество будет отмечаться 1 октября, шаг, направленный на принесение мира, радости и безопасности нации.

Исторически венесуэльское правительство распределяет продовольственные пакеты, в том числе ветчину, в бедных районах в период праздников, традиция, которая, похоже, продолжит свою работу с ранним празднованием Рождества.

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