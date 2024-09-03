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ПолитикаНовостиРождество

Мадуро выражает намерение дарить подарки своему народу, демонстрируя предпочтение рождественскому сезону.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
В Венесуэле, как заявили Мадуро, Рождество приходится на месяц октября.
В Венесуэле, как заявили Мадуро, Рождество приходится на месяц октября.

Мадуро выражает намерение дарить подарки своему народу, демонстрируя предпочтение рождественскому сезону.

Вновь президент Венесуэлы Мадуро потрясает общество, меняя расписание праздников. На этот раз он переносит Рождество на 1 октября. Этот шаг, похоже, является стратегическим ответом на хаос, последовавший после спорной выборной кампании, с правительством, стремящимся заручиться поддержкой менее обеспеченных граждан.

Находясь в центре политической бури, Мадуро объявил свой план в телеобращении к сторонникам. "Уже почти октябрь, и запах Рождества уже витает в воздухе. В знак благодарности стойкому народу я объявляю указом, что Рождество будет отмечаться 1 октября", - сказал он. Он добавил, что празднования принесут мир, радость и безопасность нации.

Это не новая тактика для Мадуро. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году он перенес Рождество на 15 октября, а в 2021 году - на 4 октября.

В то время в сети появилось видео, на котором президентский дворец Мирафлорес украшен рождественскими декорациями, в том числе праздничными елками. Исторически venezuelанское правительство распределяет продовольственные пакеты, в том числе ветчину, в бедных районах в период праздников.

Обвинения в фальсификации выборов

После спорной выборной кампании 28 июля про-государственный избирательный комиссия объявила Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем. Оппозиция, однако, обвиняет в массовых фальсификациях выборов и провозглашает Эдмундо Гонсалес Уррутия победителем своего кандидата. Венесуэльское правительство потребовало ареста Уррутии, бывшего дипломата, на основании обвинений, выдвинутых прокуратурой.

Соединенные Штаты и несколько латиноамериканских стран признали победу Уррутии на выборах. Европейский союз и Организация американских государств выражают сомнения в подлинности результатов голосования. В последнее время в Венесуэле и за рубежом произошли протесты против того, что демонстранты воспринимают как манипулированный результат выборов.

В контексте вышесказанного, вот два предложения, содержащие слово 'Рождество':

Запах Рождества уже витал в воздухе, когда Мадуро объявил, что Рождество будет отмечаться 1 октября, шаг, направленный на принесение мира, радости и безопасности нации.

Исторически венесуэльское правительство распределяет продовольственные пакеты, в том числе ветчину, в бедных районах в период праздников, традиция, которая, похоже, продолжит свою работу с ранним празднованием Рождества.

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